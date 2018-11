Nejlepší český skateboardista Habanec: Závodím proti sobě, ne proti ostatním

První ročník Skatehand se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 14 hodin v hale MaxSpace v areálu Pragovky. Celý výtěžek pak bude předán nadaci Pink Bubble, jejímž cílem je podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých po celém Česku. Program pak bude pokračovat od 17 hodin exhibičním finálovým závodem Game of Skate. „Nic podobného ještě v Česku nebylo, tak jsem trochu nervózní,“ říká Max Habanec, který je spoluautorem projektu. „Budu rád, když moje věci někomu pomohou,“ dodává.

Co bude na Skatehandu k dostání?

„Většina věcí bude ze sbírek profesionálních skejťáků. Hodně jich věnuji já, Honza Navrátil nebo třeba Petr Humpl. Díky tomu půjde do prodeje spousta desek, koleček a různých doplňků. Zapojí se také značky Ambassadors, Horsefeathers a Queens. Takže bude možné zakoupit třeba i nové oblečení.“

Foto Lukáš Wegneter/Red Bull Content Pool

Co by si lidé rozhodně měli koupit?

„Podle mě budou nejzajímavější ojeté desky, které mají svůj příběh. Jezdili jsme na nich třeba dva týdny, vyhráli s nimi nějaký závod, nebo je jinak využili. Pro někoho to může být hezká ozdoba na zeď v pokoji. Ale každý má jiné preference, a tak někoho mohou víc bavit boty nebo oblečení.“

Po Skatehand bude následovat exhibiční finále Game of Skate, ve kterém kromě vás nastoupí ještě Tomáš Vintr a Honza Navrátil. Jak bude probíhat?

„Budeme hrát hru, kdy jeden z nás udělá trik a ostatní ho musí zopakovat. Komu se to nepovede, zapíše si písmenko ze slova ,SKATE‘. Kdo vytvoří celé slovo, prohrál, takže každý může udělat celkem čtyři chyby. Pátá je konečná.“

To je původní nápad, nebo už se podobné závody ve světě jezdí déle?

„Ve světě se sice podobné závody jezdí, ale v trochu jiném formátu – doteď se konaly jen na zemi, kde jezdci předváděli technické triky. My k tomu využijeme skatepark, takže soutěž bude kreativnější i vtipnější.“

Máte připravený nějaký speciální trik?

„Mám pro kluky nachystané docela vtipné triky, o kterých vím, že je potrápí. Ale oni mi to určitě budou chtít vrátit. V téhle hře člověk nikdy neví, co na něho soupeři vytáhnou.“

Jak moc pro vás bude finále Game of Skate prestižní?

„Je to spíš taková sranda, kdy si s kluky zajezdíme a zazávodíme vtipnou formou. Nechci vyhrát za každou cenu. Tím se Game of Skate hodně liší od klasických závodů, kde je samozřejmě těžké vymyslet náročnou jízdu a originální triky. Na velké závody se proto připravuju celé měsíce dopředu.“

Máte své závodní jízdy naplánované do detailů, nebo improvizujete?

„Dřív se hodně improvizovalo, ale dnes se skateboarding tak posunul, že je všechno naplánované. Každý má svoje typické triky, kterými je výjimečný. Pak jezdci vymýšlejí, jak je zkombinovat, co udělat v případě pádu a další scénáře.“

Upravujete své jízdy podle toho, co zajedou soupeři, nebo se striktně držíte plánu?

„Já při závodech nezávodím proti ostatním, ale spíš sám proti sobě. Snažím se udělat co nejlépe všechno, co jsem si naplánoval. A většinou mám jízdu postavenou tak, aby mi její bodové hodnocení stačilo na vítězství. Samozřejmě přitom platí, že když chceš vyhrát nějaký velký zahraniční závod, musíš do toho jít po hlavě a hrát vabank.“