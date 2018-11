Byla jsem rychlejší než kůň! Kocumová zářila na Taxis Gladiator Race

Překvapením pro první vlnu běžců elitního závodu byl společný start z dostihových boxů s anglickým plnokrevníkem Velesem. V jeho sedle byla Karolína Mandysová. „Startovací boxy zná asi lépe, než my,“ usmívala se Zuzana Kocumová. „Dostali jsme pokyny, jak se chovat a čeho se vyvarovat, přece jenom, nejsme na sebe při závodech zvyklí... A horší následky by to asi mělo pro nás, dvounohé. Ale prvních pět metrů jsem byla rychlejší než kůň.“

Veles s Mandysovou si dal jen symbolicky první dvě překážky, pak už to bylo čistě na běžcích. Startérem byl Jan Kratochvíl, vítěz Velké pardubické z roku 2017. Loni při premiéře na Taxis Gladiator Race také závodil, chtěl i letos. Stále ovšem není v pořádku po pádu, který jej připravil i o letošní obhajobu Velké.

Během soboty a neděle se v Pardubicích na různých tratích představilo celkem 2400 závodníků. V soutěži týmů startovalo 50 družstev. Kocumová kromě hlavní akce zvládla i noční závod. V cíli Night Taxis Gladiator Race byla dokonce nejrychlejší ze všech 385 účastníků.

„Naštěstí jsem se šla ještě před nočním závodem proběhnout a včas jsem zjistila, že s mou bludičkou čelovkou to fakt nedám,“ popisovala Kocumová. „Neviděla jsem skoro nic, sloužila snad jen jako výstraha, aby do mně nikdo nenaboural. Jinak jsem si málem vyvrknula nohu, přehlédla hluboký příkop, nebyla jsem schopná za tmy udržet rovnováhu... Prostě jsem neviděla. Naštěstí jsem si díky obětavosti závodníka, který startoval až ke konci, půjčila těsně před startem jasný reflektor. To už jsem měla pocit, že běžím za dne.“

Hlavní závod stál Kocumovou větší sebezapření. Limitovala ji ostrá bolest v lýtku, později i ve druhém. „A to už se běháním po špičkách okecat nedá,“ líčila Kocumová. „Hlavou se mi honilo, že by byla škoda si něco natrhnout, ale končit se mi nechtělo. Až do cíle jsem se bála každého doskoku, překážky. Na Taxis jsme měli naštěstí na rozdíl od koní náběhovou rampu a doskakovali do duchen. Ale i tak jsem to radši vzala parakotoulem, fakt jsem se bála dopadat na zakřečovaná a zatuhlá lýtka. Naštěstí jsem se i z molitanu vykulila bez problémů.“

Kocumová nakonec doběhla celkově třetí. Na vítězného Jakuba Podzimka ztratila minutu a 23 vteřin, na druhého Martina Šulce pouze 8 vteřin. Druhá mezi ženami doběhla Stanislava Babušková (další mistryně světa v extrémních překážkových bězích), třetí byla dostihová trenérka Helena Blažková. Výborně si vedli i Boekhout, Odložil, Spáčil a Mikšovský v soutěži týmů. „Skvělý závod, zajímavá lokalita a výborná organizace,“ dodala Kocumová.