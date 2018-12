Superstar florbalu o českém brankáři i dřině na Instáči. S kým chce finále?

Rozhovor s Nilssonem, který jsme páchali v showroomu Salming na pražském Pankráci, jsem musel asi sedmkrát přerušit. Důvod? Známá tvář sedící na pohodlné lenošce neunikla mladým florbalistům, jeden chtěl selfie, druhý podpis na hokejku, další podškrábnout dvacet kartiček. 30letý útočník, který v Praze hraje své páté mistrovství světa - už má dvě zlata - všem ochotně vyhověl. Ví, že tohle je nedílnou součástí jeho "byznysu".

Těší vás, že vás zbožňují fanoušci i tady v Česku?

"Ano, mám z toho velkou radost. Snažím se s nimi být v kontaktu, na sociální sítě mi fanoušci obecně píší opravdu hodně zpráv, jsem rád, že díky takovýmto akcím se s nimi dostanu i do osobního kontaktu. Dávají mi hodně energie a takto jim můžu jejich přízeň alespoň trošku splatit."

Na Instagramu jste hodně aktivní, máte skoro 30 tisíc sledovatelů. Baví vás se takto "vystavovat"?

"Beru to tak, že je to taková služba pro florbal. Je potřeba, aby ti nejlepší hráči byli otevření a fanoušci se o nich mohli něco dozvědět. Mohli vidět trošku za kulisy obyčejných zápasů, snažím se současné i budoucí florbalisty svým Instagramem inspirovat. Není to těžké, nahrát nějaký post zabere méně než minutu, baví mě to!"

Mátě nějaký plán, co dávat, co je naopak tabu?

"Vůbec ne, žádný plán nemám, snažím se být hlavně spontánní. Co mi přijde zajímavé, to na svůj profil umístím. Někdy je to dřina, ne každý den mám úplně zajímavý. (smích) Myslím ale, že pro mé fanoušky je důležitá právě ta autenticita. Někdy dám fotku s dcerou z obýváku, někdy vyfotím nové boty nebo spoluhráče v kabině. Opravdu se to hodně liší."

Máte někoho, koho byste mi doporučil ke sledování?

"Určitě obránce našeho národního týmu a Storvrety Mattiase Samuelssona, to je strašně zábavný týpek. Umí být děsně vtipný, ale zároveň se z jeho příspěvků něco dozvíte. Pro florbal toho dělá hrozně moc."

Finále s Čechy? Splněný sen!

Na MS jste zatím vyhráli všechna tři utkání, do pátečního čtvrtfinále jste postoupili z prvního místa ve skupině. Takže jedete podle plánu?

"Jsme spokojení, věděli jsme, že hlavně úvodní utkání proti Finům bude z našeho pohledu klíčové. Vyhráli jsme po obratu 5:4, ale byl to opravdu hodně těžký start. Asi jsme neodehráli úplně nejlepší utkání, prohrávali jsme 2:4, ale nakonec se vždycky počítá výhra. Jsem na nás za tu otočku pyšný. Těším se, jak se bude šampionát vyvíjet dál, máme ty nejvyšší ambice."

Vaše individuální výkony jdou nahoru zápas od zápasu. S Finy jste nebodoval, Norům jste dal dva góly a naposledy proti Dánům jste skóroval dokonce čtyřikrát.

"Zlepšuju se, chvilku vždycky trvá, než si se spoluhráči ve formaci sednete. Zatím se mi spoluhráči v lajně točí, v posledním zápase jsem hrál v útoku s Johanem Samuelssonem a Rasmusem Enströmem z Falunu, to byla velká jízda, jsou to úžasní hráči. Uvidíme, jak to trenér poskládá na čtvrtfinále s Lotyšskem."

Co pro vás znamená status nejproduktivnější Švéda historie? 186 bodů je úctyhodný počin!

"Je to docela velké číslo, viďte? (smích) Ale velkou váhu tomu nepřikládám, jsem za to šťastný, ale pořád je to jen cifra na papíře. Asi to více ocením, až ukončím florbalovou kariéru. Momentálně se soustředím jen na to, aby se nám podařilo vrátit titul zpět do Švédska. Porážka s Finy v roce 2016 ve finále v Rize rozesmutnila v naší zemi hodně lidí."

VIDEO: Podívejte se, jak Kim Nilsson pomohl k demolici Dánska 25:0





Jak se vám hraje před českými fanoušky? Ještě před startem finálového víkendu překonali rekord v návštěvnosti na MS, do obou aren jich dorazilo v průběhu MS už více než 106 tisíc.

"Jedním slovem je to prostě skvělé. Především O2 arena je krásná hala, když fanoušci začnou křičet a tleskat, je to silný zážitek, při komunikaci se spoluhráči se skoro neslyšíme. Ale dobrá atmosféra panovala i v B hale na Podvinném mlýně. Od IFF to bylo velmi dobré rozhodnutí svěřit šampionát České republice, věřím, že každý florbalista si tu atmosféru extrémně užívá."

Nechci předbíhat, ještě za sebou nemáte páteční čtvrtfinále s Lotyši. Ale co takové nedělní finále proti domácím Čechům, lákalo by vás to?

"Jo, tak to by bylo úžasné, to by byl takový splněný sen. Byl by fullhouse, atmosféra by byla neuvěřitelná."

Švýcarsko miluju a Binder je úžasný týpek

Přesuňme se na klubovou scénu. Jak jste spokojený s aktuální sezonou v Kalmaru, jako nováček SSL si vedete docela dobře.

"Věděli jsme, že to bude náročné, jsme nováček, Kalmar nikdy v historii nejvyšší švédskou soutěž nehrál. Jsme takový začátečníci, hodně se učíme, někdy i celkem bolestivě, SSL a Allsvenskan jsou diametrálně jiné ligy, na rozehrávku není tolik času, týmy nás napadají, na to jsme vloni nebyli vůbec zvyklí. Ale dokázali jsme porazit třeba silné kluby Müllsjo nebo Linköping, se Storvretou jsme prohráli o gól, to je důkaz, že jdeme po správné cestě."

Aktuálně se nacházíte na osmém místě s 19 body ze 13 zápasů.

"Mohlo to být lepší, ale i horší. Některé zápasy jsme vyhráli se štěstím, jinde jsme zase zbytečně poztráceli body. Kdyby se nám podařilo udržet se na pozicích pro play off, bylo by to skvělé. Primární cílem je ale záchrana, klub staví novou halu, kam by se měl v příštím roce přesunout. Pro celé město je klíčové, aby se tu dál hrála nejvyšší soutěž. Máme skvělé fanoušky, kteří si zaslouží nejlepší zázemí."

Druhým rokem vám kryje záda český reprezentační brankář a náhradník pro MS v Praze Jan Binder. Co na něj říkáte?

"Je to super kluk, opravdu úžasný. Letos chytal pár zápasů a zvládl je velmi dobře. Je trošku paradoxní, že s ním v brance jsme získali skoro více bodů, než když chytá jeho kolega."

Kim Nilsson očima českého brankáře Jana Bindera "Kim je klasický typ člověka, kterému jdou všechny sporty. Kdyby nebyl florbalista, tak se slušně uživí fotbalem, jeho taťka hrál za Kalmar FF. Kim si později vybral florbal, ale ve fotbale hrál třeba s Rasmusem Elmem, který to dotáhl až na MS. Nerad prohrává, tak jako český kapitán Mates Jendrišák. V kabině nezkazí žádnou srandu a je dost hlasitý. Samozřejmě je to profík, takže před zápasem už ho tolik slyšet není, a snaží se soustředit na zápas. Když je potřeba, tak během přestávky má menší proslov, aby týmu dodal sebevědomí. Má perfektní střelu, takže i pro mě je challenge ho co nejvíce vychytat. Po tréninku si dává občas nějaké střely nebo nájezdy navíc. Co se týká práce, tak maká pro klub a snaží se rozvíjet svou značku oblečení K7."

Carl Bending-Sörling chytal od začátku devět utkání, Binder čtyři. Proč, v loňské postupové sezoně byl právě Binder klíčovou postavou vašeho týmu.

"To je pravda, především v dramatické baráži o SSL proti Salemu (Kalmar vyhrál třetí rozhodující utkání 4:3 v prodloužení, pozn. red.) předváděl parádní zákroky. Ale sestava je zcela v kompetenci trenéra, to já neřeším. Ale vidím, že to má těžké, máme dva výborné brankáře, chytat může jen jeden. Vzájemná konkurence je oba ale může posunout, aby byli ještě lepší. Carl je mladší, je to Švéd, uvidíme, sezona bude ještě dlouhá."

Máte s Honzou nějakou úsměvnou historku? Z vlastní zkušenosti vím, že je pro každou legraci.

"To ano, nezkazí žádnou srandu. Je to prostě takový "party boy". (smích) A příhody? Mám jich hodně, ale nic, co by se dalo publikovat, na to se raději zeptejte jeho. (smích) Každopádně když jsme postoupili do SSL, úžasně jsme si to všichni v klubu užívali, noční návrat do města, kde na nás před naší halou čekali fanoušci, byl nezapomenutelný zážitek."

Zníte maximálně spokojeně, přesto není vám Kalmar malý? Mohl byste hrát v lepších klubech, bojovat o titul? Nebo se vrátit zpátky do Švýcarska, kde jste úspěšně působil v GC Curych.

"Popravdě nevím, tohle je pro mě velmi těžká otázka. Mám v Kalmaru ještě smlouvu na dva roky, pak se budu rozhodovat, co bude dál. Vyloučené není nic, Švýcarsko jsem si opravdu zamiloval, ale opravdu nevím.“