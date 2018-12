Běhání v mrazu? Máme pro vás 5 tipů, jak venku trénovat na maximum I v zimě

1. Naplánujte si trénink bez pauz

Skladba tréninku je v zimě velmi důležitá. V chladném počasí není vhodné zařazovat intenzivní intervaly, protože tělo začne při pauzách velmi rychle prochládat, což není dobré pro vaši kondici ani zdraví. Snažte se proto vymyslet takové aktivity, které na sebe budou navazovat bez výrazných prostojů.

2. Vrstvy, které mají systém

Máte trénink dopředu promyšlený? Přizpůsobte mu také své oblečení. Čím intenzivnější aktivita vás čeká, tím méně se oblékněte. Zabráníte tak pocení i následnému prochládání. Nejlepší variantou je oblékat se ve vrstvách, které můžete v průběhu tréninku podle potřeb odkládat nebo dooblékat. Na zahřátí se proto hodí jedna vrstva navíc, když pak přejdete k náročnější aktivitě, můžete ji odložit. A na závěr ji zase oblečete.

Oblečení je vhodné doplnit čepicí, protože hlavou ztrácíme přibližně 40 % tělesného tepla. Chraňte také partie, které nejrychleji prochládají: ruce, uši, krk.

3. Termosku s sebou

V zimě nemáme při sportu takovou potřebu pít, doplňování tekutin je ovšem stejně důležité jako v létě. Sice se tolik nepotíte, ale zase ztrácíte více vody dýcháním. Chlad je také viníkem vyšší produkce moči, protože tělo se zbavuje tekutin, aby ušetřilo energii na jejich ohřev.

4. Ohřejte si vzduch

Ledový vzduch nedělá průduškám dobře, proto se snažte dýchat nosem. I když je venku pod nulou, dokáže se vzduch v nose ohřát až o pětadvacet stupňů. A do plic se pak dostává při nějakých 30 °C. Při nádechu ústy ale k ohřevu nedojde, a tak hrtan musí čelit vzduchu o teplotách kolem nuly, což obranyschopnosti sliznic dýchacího systému nepřidá. Teplotu vdechovaného vzduchu můžete také výrazně zvýšit používání masky přes obličej.

5. Utečte před nemocí do tepla

Po tréninku zvolněte tempo, ale snažte se co nejrychleji dostat do tepla. Vaše tělo totiž bude velmi rychle prochládat a bude náchylné k onemocnění. Závěrečný strečink si nechte klidně až do obýváku.