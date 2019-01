Osobní tipy na sportovní vychytávky aneb co zaujalo naši redakci

Je "capo di tutti" celého Superlifu. Má za sebou roky běhání, cyklistiky a v minulosti také závodil a umisťoval se na závodech bikejöringu. O co více mu lékaři v roce 2010 rozřezali srdce, o to více se mu chce žít a svou vůli vkládá i do práce, kterou je psaní a vedení webu. A jaký tip pro vás má?

Sluchátka QCY T1, která mně vyrazila dech

A tady je první a pro mě zásadní plus. Skvěle hrají. Žádná chrastítka, ale plný zvuk. Zpěvu je rozumět i přes zvýšenou frekvenci mých nádechů a výdechů. Pokud máte radši ale více basů, tak budete muset upravit trošku ekvalizér. Jinak po stránce zvuku je to fakt pecka a já si říkám, proč speciálně vyrobená sluchátka pro sport nehrají vlastně nikdy moc dobře.

Pak jsou tu další pro mě zásadní věci, které kvituji s nadšením. Bezdrátovost. Nový bluetooth 5.0, který umožňuje stabilní přenos i na větší vzdálenost, výdrž až čtyři hodiny, nabíjecí pouzdro (nabije na dalších 15 hodin poslechu), skvěle sedí v uších, zastavovat hudbu, přeskakovat skladby můžete přímo na sluchátku (hlasitost bohužel buď na přehrávači nebo třeba na hodinkách), jelikož mají mikrofon, tak můžete odbavit příchozí hovor. Tím posledním trumfem je cena. Světe div se, ale stojí o několik řádů méně než sportovní sluchátka renomovaných značek. Seženete je za cca 1500 korun.

Je redaktorka a grafomanka, která své touze chrlit písmenka ulevuje nejen na webu Superlife, ale i osobním blogu, kde si může vybít také své ambice Vespařky. Je to křehká dívka s technickými vlohy a tak se můžete těšit i na dámské testy v jejím podání. Není proto divu, že si pro vás vybrala tuto vychytávku:

Co není v hlavě, musí být v…helmě. Cyklistická přilba Lumos toho umí opravdu hodně. Jinak by ji asi časopis Time nezařadil mezi nejlepší vynálezy roku 2018. Já jsem na ni natrefila při hledání „udělátek“, které by zvýšily mou pokulhávající bezpečnost při jízdě na silnici, ale zároveň nenarušovaly celkový estetický dojem.

„Osvícená“ cyklistická přilba Lumos

Cyklistická přilba Lumos je charakteristická oslnivými (nikoli však oslňujícími) integrovanými LED světly, díky nimž budete opravdu nepřehlédnutelní. A to není všechno – světla lze ovládat mávnutím rukou s hodinkami Apple Watch a pokud zpomalujete, rozsvítí se výrazné „brzdovky“.

Helmu lze také propojit s aplikací v chytrém telefonu, která zase jde propojit se Stravou nebo Apple Health. Přilba s aplikací zaznamenávají trasu automaticky. Takže konec nervů a vztekání v případě, že jste najeli super trasu, ale při výjezdu nestiskli tlačítko „start“. Stačí pak jen vše zpětně synchronizovat.

A co je nejlepší, přes všechny své funkce si přilba zachovává normální a elegantní design. Koupit ji můžete i u nás, já si nicméně ještě počkám – na to, zda někdy bude vyrobena v legendární barvě celeste, aby mi ladila k silničce.

To je král všech bot - těch běžeckých. Svých "poddaných" má v botníku nepočítaně. Díky jeho zkušenostem dokáže skvěle odhadnout boty i pouhýma rukama. Nikoho tedy neudiví, že kromě psaní ho živí také funkce konzultanta v běžecké speciálce a píše si blog Botárna. Kromě běhu má rád skialpy, koloběžku, běžky a další sporty, na sporttesteru mu proto záleží a zde je jeho tip:

Sporttester se zabudovanou GPS je dnes pro většinu běžců naprostá samozřejmost a elektronické vychytávky dokáží běžeckou komunitu pořádně pobláznit. Mě osobně v loňském roce nejvíce uchvátila novinka od finské značky Polar. Řeč je o zbrusu novém sporttesteru Vantage V, který je neuvěřitelně lehký a skvěle sedí na zápěstí, a eho baterie vydrží až 40 hodin záznamu se zapnutou GPS. Čím se ale Vatnage V liší od konkurence nejvíce je unikátní optický sensor Precision Prime pro měření tepu ze zápěstí. Ze zápěstí vám hodinky změří i běžecké waty pro maximálně přesné sledování vašeho výkonu a díky kombinaci měření silového výkonu a ortostatického testu vám dají Vantage V k dispozici nejdokonalejší systém pro hodnocení stavu vašeho organismu. Jinými slovy hodinky dokážou s velmi vysokou přesností rozpoznat, jestli byste měli trénovat více, nebo raději zpomalit, aby nedošlo k přetrénování, nebo zranění.

Tato křehká dívka s hřívou lvice si nejraději užívá sport skrze běhání a chůzi. Její kreativní duše v našem týmu nesmí chybět. Těšte se na tvůrčí i vtipné nápady a fotografie z její dílny!

Gumové expandéry



Ačkoliv nedám dopustit na můj milovaný běh, předsevzetí do roku 2018 znělo jasně: zařadit více posilovacích cvičení. Když se teď zpětně ohlédnu za uplynulým rokem, mohu říct, že se mi tento úkol celkem dařilo plnit. Spíše než cvičení na strojích jsem si však oblíbila posilování s vlastním tělem a nestabilní plochy, které aktivují více svalových skupin naráz. Jako mou nejoblíbenější pomůcku za rok 2018 pro nominuji gumové expandery, tedy odporové gumy, které mají nejširší možnost využití, ať už cvičíte v posilovně nebo doma. Osobně tyto natahovací pásy nejčastěji využívám k posilování dolních končetin. Jsou však skvělé i například jako opora při cvičení na hrazdě pro ty, kteří se na ní s vypětím všech sil sotva udrží, stejně jako já.

Stálice i "trhlice" týmu je ve fázi kdy zjistila, že zatímco neumí běžet tak rychle, jak by chtěla, dokáže ve svém tempu velmi dlouho a ráda trpět. Proto často při svých bězích Brdy

účelově bloudí a nedávno absolvovala například Pražskou stovku. Zajímá se nejvíce o svět běhu a živí se psaním.

Běžecká sukně Craft Pep

Léta běhá a to nejraději o samotě. Zajímá se o novinky z domova a ze světa a má rád techniku, tedy i tu sportovní. Proto se zaměřuje na různé testy například hodinek nebo čelovek a článkům o tom, jak tyto věcičky fungují. Přestože je "technofil", dokáže v

ychytávky přiblížit prakticky a slovy nás smrtelníků, kteří jen chceme "aby to fungovalo".

Vybavení i výkony

Jednu věc za celý rok 2018 vybrat nedokážu, takže tady je můj výběr. Jako dlouholetému fanouškovi značky Garmin mě velmi potěšilo, že se konečně rozjela odkládaná spolupráce s hudební knihovnou Spotify. Takže pokud (nejen) při běhu rádi posloucháte hudbu, tuhle službu vyzkoušejte. Je to skutečně prudce návykové a už si ani nevzpomenete na to tahat s sebou telefon. Velký dojem na mne udělaly také sportovní hodinky Coros Apex, i když jsem si o nich zatím mohl jen přečíst a vidět několik videí. Funkčně totiž vypadají přinejmenším stejně dobře jako to nejlepší od zavedených značek a cenově vycházejí na třetinu. Zajímavě vypadá i jejich ovládání. Ze sportovních výkonů se musím hluboce poklonit tomu co dokázala Eva Vrabcová nebo Radek Brunner na Spartathlonu. Tohle vše ale v mých očích překonává norská rodina Ingebrigtsenových a jejich běžecké úspěchy. Dva z bratrů si rozebrali zlato a stříbro na mistrovství Evropy v běhu na 1500 metrů a přivezli i zlato z 5km trati. Třetí brácha byl zraněný, tak si to na konci roku vynahradil a vyhrál zlatou na mistrovství Evropy v krosu. Neskutečná rodina.

Karolína Hejlová

Redaktorka píšící o jídle, která ráda cestuje a zamilovala si překážkové závody. Jak to jde dohromady? U nás jde, od článků Karolíny čekejte naplnění všech smyslů snad kromě těch hmatových.

Závody, hodinky a vegejídlo

Za rok 2018 jsem se nadchla celkem do tří věcí - trailových horských závodů (včetně ochutnání ultra), Garmin hodinek, které se pro mě staly nenahraditelným parťákem nejen do běhání, a v neposlední řadě je to rostlinná strava v tréninku. První dvě věci vám, předpokládám, nejsou neznámé, u té poslední bych se ráda zastavila. Krom mých vlastních pokusů najet celkově na převážně vege jídlo a podporování etické i ekologické myšlenky, jsem se o prospěšnosti tohohle jídelníčku přesvědčila hlavně na Trailcampu v Toskánsku pod taktovkou kuchyně Ivana Rybaříka. Nemůžu si vynachválit a v roce 2019 hodlám pokračovat a stejné vlně a velice ráda se o to podělit i s vámi!

Magdaléna Ondrášová

Já mám na starosti obsah Superlifu a tedy i tu skvělou bandu nahoře. Jsme jeden tým a snad mohu za všechny prohlásit, že i přátelé. Celoživotně sportuji, léta jsem běhala a v posledních třech letech běh kombinuji se silničním kolem. Nejraději mám na své práci inspirování a motivování čtenářů v jejich snech. Je tradicí, že sportovci nakonec vždy skončí u tématu bolístek a vyprazdňování a nejinak tomu bude u tohoto článku. Zde je můj tip.

Cyklistické kalhoty Craft Belle Glow

"Mám boky jako skříň" a cyklistické kalhoty, které jsou mi neskutečně pohodlné. Zamilovala by si je i Ewa Farna. Konec nohavic se nezařezává do bramborového salátu s lineckým, které se mi na stehnech po Vánocích vyrazilo.

Zaujaly mě však nejvíce touto vychytávkou: zadní šle není napevno přišitá k spodnímu dílu, ale má sponu. Pokud si potřebuji odskočit do přírody, nemusím si svlékat dres, stačí rozepnout, uvolnit zadní díl pod zadek a přidřepnout. Zaháknout šli na zádech zpět do spony není problém, chce to jen trochu cviku. Lov na její konec vás taky nečeká, má k sobě připevněnou šňůrku, kterou si její konec přiblížíte. Nyní mi stačí nízký keřík a nemusím hledat, kam bych se schovala kvůli svlékání celá.