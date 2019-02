Plavkyně Seemanová pustila fanoušky za kulisy: moje dřina, cíle a jídlo

Momentálně je Barbora Seemanová na plaveckém soustředění na Lanzarote. V subtropickém ráji s trvale krásným počasím ale rozhodně jen tak neodpočívá.

Ještě před snídaní se šla proběhnout na atletický ovál a pak skočila do bazénu. „Čeká nás šestnáct dvoustovek a odpoledne dalších dvacet. Mezitím ještě trénink zaměřený na dynamiku a obratnost,“ prozradila plavkyně a nechala se při tréninku natáčet na Instagram.

Kromě protahování zvedala i činku a pořádně se zapotila. „Trénink v posilovně je za námi a teď mě čeká poslední část a to je bazén, kde budu dvě hodiny,“ řekla Seemanová. Po plavecké části pak své tělo svěřila ještě do rukou fyzioterapeuta.

Po náročném dni pak v posteli stihla zodpovědět ještě několik otázek fanouškům. Například prozradila, že nemá žádné rituály a jejím hlavním cílem je kvalifikovat se na nadcházející mistrovství světa v Jižní Koreji. „Když se to podaří, tak tam chci zaplavat co nejlépe,“ uvedla Seemanová, která chodí plavat od sedmi let.

„Už předtím jsem chodila do plavecké školy. Rodiče mě odmalička učili různé sporty, abych si mohla vybrat, který mě bude nejvíc bavit,“ odpověděla půvabná sportovkyně. „A teď půjdu spát. Sledujte české plavání a fanděte celkově sportu,“ rozloučila se s příznivci na Instagramu iSport.cz.

