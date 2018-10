Obvinění CR7 ze znásilnění? EA Sports ho stáhlo z webu i sociálních sítí

Obvinění ze znásilnění, které se mělo odehrát před více než 10 lety, má výrazný vliv na dění kolem Cristiana Ronalda (33) a jeho sponzorů. Ačkoliv portugalská megastar doposud nebyla usvědčena, mnoho lidí si již na onu věc udělalo vlastní názor a přestože stále platí presumpce neviny, některé firmy, s nimiž Portugalec blízce spolupracuje, začaly jednat.

Zareagovala už i společnost Electronic Arts, přesněji EA Sports, která na útočníkovi Juventusu, předtím Realu Madrid, postavila celou reklamní kampaň spojenou s hrou FIFA 19. Po obvinění Ronalda odstranila jeho tvář jak ze svého webu, tak změnila hlavní fotografie na svém Twitteru i Facebooku, kde byl doposud Portugalec v dresu Juventusu hlavním motivem.

Samo EA Sports se k celé situaci vyjádřilo tak, že od svých tváří očekává chování shodné s firemními hodnotami, a tak bude situaci v nejbližším období monitorovat.

Stejně se vyjádřila i společnost NIKE, která s Ronaldem dlouhodobě spolupracuje a podepsala s ním doživotní kontrakt ve výši 1 miliardy dolarů. "Znepokojující obvinění sledujeme s velkými obavami. Celý případ budeme nadále pečlivě sledovat," citovaly zahraniční agentury prohlášení společnosti Nike, která s Ronaldem spolupracuje od roku 2003.

Své nové hvězdy se zastal zatím pouze Juventus. „Ronaldo prokázal v posledních měsících svou velkou profesionalitu a odhodlání, které ocení všichni v Juventusu. Nic na tom nezmění ani události, které se měly stát před 10 lety.“

. @Cristiano Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. 1/1

The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. 2/2