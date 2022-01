Soud vyslechl Djokoviče. Vyjádřil pochopení, Srb opustil hotel

Soudce si v kauze vpuštění světové tenisové jedničky Novaka Djokoviče do Austrálie vyslechl argumenty obou stran. Světové tiskové agentury informují, že pro potíže srbského tenisty podle všeho vyjádřil pochopení. Djokovič mohl navíc po dobu slyšení opustit detenční hotel, napsal list The Guardian, podle kterého čas Djokovič stráví se svými právními zástupci sledováním přenosu ze soudu.

Australský soud rozhoduje o tom, zda Djokovič dostane možnost obhajovat titul na grandslamovém Australian Open, nebo odcestuje domů. Jádrem sporu je oprávněnost zrušení Djokovičových víz. Tenista původně dostal pro umožnění vstupu do Austrálie výjimku z jinak povinného očkování.

Djokovič ji údajně obdržel na základě prosincového prodělání koronaviru, jeho žádost o výjimku posoudily a schválily dvě nezávislé komise. Při středečním příletu do Melbourne byl ale kvůli špatnému typu víza, které vstup s výjimkou neumožňovalo, zadržen imigračními úředníky a umístěn do detenčního hotelu.

Virtuální slyšení začalo po menších technických obtížích po 10:00 australského času, tedy po půlnoci SEČ, obhajobou právníků tenisty, poté dostal prostor státní zástupce. Zatím není jasné, kdy bude známý verdikt.

Soudce Anthony Kelly během slyšení přerušil právní zástupce tenisty, aby si ujasnil kroky, které Djokovič před příletem do Austrálie podnikl. „Co vůbec dalšího měl tento muž udělat?“ dodal soudce na adresu tenisty.

Čtyřiatřicetiletý tenista mohl během slyšení opustit hotel a navštívit své právní zástupce, na veřejnosti však nebyl viděn od svého příletu do Austrálie.

Ačkoliv je jednání zcela virtuální kvůli rychlému šíření varianty omikron v Austrálii, před budovou soudu projednávajícího Djokovičův případ se sešlo několik desítek podporovatelů tenisové jedničky. Někteří z fanoušků mávali srbskými vlajkami.

„Žije jako zvíře v lidské zoo. ... To, co se tu děje, je neaustralské. Je to politika a rozhodně rasismus,“ uvedl jeden z podporovatelů.

Další Djokovičovi zastánci se v neděli setkali před budovou parlamentu v srbské metropoli Bělehradě. Promluvil k nim tenistův otec, který rovněž australské úřady obvinil z toho, že se k jeho synovi - a všem Srbům - chovají jako ke zvířatům.

Sympatie většiny Australanů se však kloní na stranu úřadů, píše agentura Reuters. V zemi je plně naočkováno na 90 procent dospělé populace a proti tenistovi vystupují zejména obyvatelé Melbourne, kteří si během pandemie covidu-19 zažili nejdelší uzávěru na světě. Mnozí tenistovi vyčítají, že má jiná práva než obyčejní lidé.