Češi na Australian Open: Kvitová s Belgičankou, Macháč proti hvězdě

Češek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou ve třech. Nasazená pětadvacítka Marie Bouzková se utká s vítězkou US Open z roku 2019 Kanaďankou Biancou Andreescuovou a v případě postupu do třetího kola proti ní může stát světová jednička Polka Iga Šwiateková. Turnajová třicítka Karolína Plíšková vyzve Číňanku Wang Si-jü a ve stejné fázi může čelit osmé nasazené Rusce Darje Kasatkinové.

Markéta Vondroušová zahájí proti Američance Amandě Riskeové-Amritrajové a v další fázi ji může čekat světová dvojka Uns Džábirová z Tuniska. Karolína Muchová narazí na hráčku z kvalifikace, Linda Fruhvirtová vyzve domácí Australanku Jaimee Fourlisovou. Pavouka základní části doplní ještě úspěšné kvalifikantky Brenda Fruhvirtová a Sára Bejlek.

Česká mužská jednička a 78. hráč světa Jiří Lehečka vstoupí do prvního grandslamového turnaje sezony duelem s Chorvatem Bornou Čoričem, nasazenou jednadvacítkou. Ještě těžšího soupeře má před sebou Tomáš Macháč, jehož čeká světová trojka Nor Casper Ruud. Do hlavní části se probojoval z kvalifikace také Dalibor Svrčina.

Djokovičův útok na jubilejní titul

Světová jednička a vítězka dvou loňských grandslamů Šwiateková zahájí turnaj proti Němce Jule Niemeierové. Obhájkyně titulu Ashleigh Bartyová ukončila kariéru a na domácím turnaji se nepředstaví.

Pátý hráč světa Novak Djokovič, který byl minulý rok z Austrálie vyhoštěn poté, co přiletěl do země bez povinné vakcinace proti covidu-19, narazí v úvodu na Španěla Roberta Carballése Baenu. Pětatřicetiletý Srb, jenž má ve sbírce 21 grandslamových trofejí, zaútočí v Melbourne na jubilejní desátý titul.

Úřadující šampion a vítěz rekordních 22 grandslamových titulů Rafael Nadal vyzve na začátku Američana Jacka Drapera. V případném čtvrtfinále může vyzvat v repríze loňského finále světovou osmičku Daniila Medveděva z Ruska.

Los ženské dvouhry tenisového Australian Open:

Šwiateková (1-Pol.) - Niemeierová (Něm.)

Udvardyová (Maď.) - Osoriová (Kol.)

hráčka z kvalifikace - hráčka z kvalifikace

Andreescuová (Kan.) - BOUZKOVÁ (25-ČR)

Rybakinová (22-Kaz.) - Cocciarettová (It.)

Juvanová (Slovin.) - hráčka z kvalifikace

hráčka z kvalifikace - MUCHOVÁ (ČR)

Kalinská (Rus.) - Collinsová (13-USA)

Badosaová (11-Šp.) - McNallyová (USA)

Rachimovová (Rus.) - Baindlová (Ukr.)

Bondárová (Maď.) - Bogdanová (Rum.)

Jastremská (Ukr.) - Ostapenková (17-Lot.)

Čeng Čchin-wen (29-Čína) - Gálfiová (Maď.)

Peraová (USA) - Učijimaová (Jap.)

Raducanuová (Brit.) - Korpatschová (Něm.)

SINIAKOVÁ (ČR) - Gauffová (7-USA)

Pegualová (3-USA) - Cristianová (Rum.)

hráčka z kvalifikace - Sasnovičová (Běl.)

hráčka z kvalifikace - Gadecká (Austr.)

Kosťuková (Ukr.) - Anisimovová (28-USA)

KREJČÍKOVÁ (20-ČR) - hráčka z kvalifikace

Gibsonová (Austr.) - hráčka z kvalifikace

hráčka z kvalifikace - Kalininová (Ukr.)

Van Uytvancková (Belg.) - KVITOVÁ (15-ČR)

Keysová (10-USA) - Blinkovová (Rus.)

Wang Sin-jü (Čína) - Hunterová (Austr.)

Tomljanovicová (Austr.) - Podorská (Arg.)

Keninová (USA) - Azarenková (24-Běl.)

Teichmannová (32-Švýc.) - Dartová (Brit.)

Ču Lin (Čína) - Marinová (Kan.)

Kučová (SR) - hráčka z kvalifikace

Jüan Jüe (Čína) - Sakkariová (6-Řec.)

Kasatkinová (8-Rus.) - Gračovová (Rus.)

hráčka z kvalifikace - Mariaová (Něm.)

Cirsteaová (Rum.) - Putincevová (Kaz.)

Wang Si-jü (Čína) - PLÍŠKOVÁ (30-ČR)

Čang Šuaj (23-Čína) - Tigová (Rum.)

Martičová (Chorv.) - Golubicová (Švýc.)

hráčka z kvalifikace - Rodinová (Rus.)

Zanevská (Belg.) - Kuděrmetovová (9-Rus.)

Kontaveitová (16-Est.) - Grabherová (Rak.)

Šarífová (Egypt) - Linetteová (Pol.)

Parryová (Fr.) - Townsendová (USA)

Bonaventureová (Belg.) - Alexandrovová (19-Rus.)

Beguová (27-Rum.) - Čeng Saj-saj (Čína)

Bronzettiová (It.) - Siegemundová (Něm.)

Fernandezová (Kan.) - Cornetová (Fr.)

hráčka z kvalifikace - Garciaová (4-Fr.)

Sabalenková (5-Běl.) - MARTINCOVÁ (ČR)

hráčka z kvalifikace - Rogersová (USA)

Davisová (USA) - Koviničová (Č. Hora)

Muguruzaová (Šp.) - Mertensová (26-Belg.)

Trevisanová (21-It.) - hráčka z kvalifikace

Pavjučenkovová (Rus.) - Giorgiová (It.)

Liuová (USA) - Brengleová (USA)

Tomovová (Bulh.) - Bencicová (12-Švýc.)

Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Párrizasová (Šp.)

Stephensová (USA) - Potapovová (Rus.)

Vekičová (Chorv.) - hráčka z kvalifikace

Paoliniová (It.) - Samsonovová (18-Rus.)

Kanepiová (31-Est.) - Birrellová (Austr.)

L. FRUHVIRTOVÁ (ČR) - Fourlisová (Austr.)

Riskeová-Amritrajová (USA) - VONDROUŠOVÁ (ČR)

Zidanšeková (Slovin.) - Džábirová (2-Tun.)