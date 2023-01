Australian Open ONLINE: Vondroušová jde do třetího setu, další české postupy

Česká tenistka Markéta Vondroušová nastupuje do Australian Open • ČTK / AP / Kelly Barnes

Karolína Plíšková po hladké výhře postupuje do 2. kola Australian Open • ČTK / AP / Dita Alangkara

Česká tenistka Karolína Plíšková zdraví fanoušky v Melbourne po postupu do 2. kola Australian Open • ČTK / AP / Dita Alangkara

Karolína Plíšková hladce postoupila do 2. kola Australian Open • ČTK / AP / Dita Alangkara

Karolína Plíšková a Linda Fruhvirtová postoupily do 3. kola Australian Open. Turnajová třicítka Plíšková porazila Julii Putincevovou z Kazachstánu 6:0, 7:5, sedmnáctiletá Fruhvirtová přehrála domácí tenistku Kimberly Birrellovou 6:3, 6:2 a vylepšila si grandslamové maximum. O třetí kolo ještě bojuje Markéta Vondroušová, která na centrkurtu čelí nasazené dvojce Uns Džábirové z Tuniska. ONLINE přenosy z českých zápasů sledujte na iSport.cz.

Ve čtyřhře zahájily úspěšně cestu za obhajobou titulu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které porazily norsko-americký pár Ulrikke Eikeriová, Catherine Harrisonová 6:2, 3:6, 6:2. Postoupila také Marie Bouzková, s kolumbijskou spoluhráčkou Camilou Osoriovou zdolala americkou dvojici Sophie Changová, Angela Kulikovová 6:4, 6:2.

Třicetiletá Plíšková porazila 47. hráčku světa Putincevovou pošesté za sebou. Podařil se jí začátek, soupeřku třikrát připravila o servis a za 19 minut jí nadělila „kanára“. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán se ve druhém setu zlepšila, otočila vývoj z 0:2 na 4:3, výhodu brejku navíc ale nevyužila. Plíšková sice v desáté hře zahodila dva mečboly, duel už ale do zkrácené hry nepustila a po dalším brejku za stavu 6:5 slavila postup. O čtvrté osmifinále na Australian Open se utká s Ruskou Varvarou Gračovovou, jež v dosavadních dvou zápasech ztratila jen šest gamů.

„Za postup jsem ráda. Ve druhém setu jsem si to trochu zkomplikovala, ale jinak jsem začala dobře. Set a půl jsem byla mnohem lepší hráčkou. Podmínky nebyly snadné, bylo větrno, ale jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech,“ řekla na tiskové konferenci Plíšková. „S Julií jsem odehrála hodně zápasů, hodně jich bylo třísetových. Jsem ráda, když mám čas na svou hru, což mi ona dává. Mám čas si zvolit úder a jít si za ním,“ doplnila česká tenistka.

Turnajem v Melbourne pokračuje také o třináct let mladší Fruhvirtová. Po úvodním triumfu nad Australankou Jaimee Fourlisovou si poradila i s její krajankou Birrellovou. Odvrátila pět ze šesti brejkbolů a postoupila poprvé na grandslamu do 3. kola. Její další soupeřkou bude buď Vondroušová, nebo Džábirová.

„Čekala jsem, že budu víc nervózní. Byla tu skvělá atmosféra. Zápas jsem si užívala,“ uvedla na kurtu Fruhvirtová, jejíž o dva roky mladší sestra Brenda se v Melbourne poprvé probojovala do hlavní soutěže. „Jsme šťastné, že jsme spolu hrály na nějakém turnaji. Vloni jsme měly odlišný program. Dokázala něco úžasného a myslím, že v budoucnu ukáže ještě víc,“ dodala Fruhvirtová.

Krejčíková se Siniakovou plní v Melbourne roli nasazených jedniček a utkání zvládly za dvě hodiny a třináct minut. O triumfu rozhodly ve druhé polovině třetího setu, kdy od stavu 2:2 získaly zbývající čtyři hry. V další fázi mohou narazit na Lindu Fruhvirtovou, která s Američankou Alison Riskeovou-Amritrajovou vyzve gruzínsko-ruský pár Natela Dzalamidzeová, Alexandra Panovová.

Vedle titulu na Australian Open budou letos Krejčíková se Siniakovou obhajovat triumfy také ve Wimbledonu a na US Open.

Nasazená dvojka Ruud vypadl ve 2. kole

Třetí tenista světa Casper Ruud dohrál na Australian Open už ve 2. kole. Čtyřiadvacetiletý Nor, který v úvodní fázi grandslamu porazil Tomáše Macháče, podlehl nenasazenému Američanovi Jensonu Brooksbymu 3:6, 5:7, 7:6 a 2:6. Skončila i nasazená osmička Taylor Fritz, jenž nestačil po čtyřech hodinách na domácího, 113. hráče světa Alexeie Popyrina (7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 2:6). Olympijský šampion z Tokia Alexander Zverev po loňském zranění kotníku vypadl s Michaelem Mmohem 7:6, 4:6, 3:6, 2:6.

Favorizovaný Novak Djokovič se o další zápas přiblížil zisku desátého titulu, v 2. kole zdolal 6:1, 6:7, 6:2, 6:0 Francouze z kvalifikace Enza Couacauda. Pětatřicetiletý Srb měl v druhé sadě problémy s levým stehnem, hůř se pohyboval a musel se nechat ošetřit. Sadu ztratil v tie-breaku, ale ve zbývajících setech prohrál jen dva gamy. O postup do osmifinále se rekordman turnaje střetne s Bulharem Grigorem Dimitrovem.

Ženským pavoukem pokračuje čtyřka Caroline Garciaová z Francie, jež zvládla vyrovnaný duel s Kanaďankou Leylah Fernandezovou 7:6, 7:5. Ani v šestém letošním zápase neztratila set pátá nasazená Běloruska Aryna Sabalenková. Přemožitelka Terezy Martincové z úvodního kola vyřadila Američanku Shelby Rogersovou po setech 6:3 a 6:1. Vítězka prvního turnaje v Adelaide, kde ve finále zdolala Lindu Noskovou, narazí na Belgičanku Elise Mertensovou.

Finalista loňského Roland Garros i US Open Ruud nenavázal v Melbourne na loňské osmifinále. Po obhájci titulu Rafaelu Nadalovi, který ve středu prohrál i kvůli zranění s Američanem Mackenziem McDonaldem, nepokračuje ani nasazená dvojka. Dvaadvacetiletý debutant na grandslamu v Melbourne Brooksby vyzve ve 3. kola krajana Tommyho Paula.

„Myslím, že hrál velmi dobře. Vůbec nechyboval,“ řekl Ruud. „Nemám pocit, že bych hrál špatně nebo na slabší úrovni. Soupeř jen vyhrál řadu dlouhých výměn a našel odpověď na vše,“ doplnil.

O další nečekaný výsledek se na úkor Zvereva postaral Mmoh, který se do hlavní soutěže dostal jako šťastný poražený z kvalifikace. „Už jsem měl zabalené kufry a rezervovaný let zpátky do USA. Život je bláznivý. Když se vám zdá všechno černě, objeví se světlo na konci tunelu,“ uvedl Mmoh.

Turnajová devítka Veronika Kuděrmětovová nestačila na 113. hráčku žebříčku Katie Volynetsovou. Ta se tak stala první Američankou od roku 1993, která prošla do 3. kola z kvalifikace. Naposledy se to povedlo Lindsay Davenportové. Skončila i bývalá světová dvojka Estonka Anett Kontaveitová, jež podlehla Polce Magdě Linetteové 6:3, 3:6 a 4:6.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Rubljov (5-Rus) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3,

Evans (25-Brit.) - Chardy (Fr.) 6:4, 6:4, 6:1,

Paul (USA) - Davidovich (30-Šp) 6:2, 2:6, 6:7 (4:7), 6:3, 6:4,

Wolf (USA) - Schwartzman (23-Arg.) 6:1, 6:4, 6:4,

Shelton (USA) - Jarry (Chile) 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), 7:5,

Brooksby (USA) - Ruud (2-Nor.) 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2,

Popyrin (Austr.) - Fritz (8-USA) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2,

Mmoh (USA) - Zverev (12-Něm.) 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2,

Dimitrov (27-Bulh.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:2, 6:0,

Humbert (Fr.) - Kudla (USA) 6:2, 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Molčan, Lehečka (SR/ČR) - Etcheverry, F. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 7:6 (7:5).

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Sabalenková (5-Běl.) - Rogersová (USA) 6:3, 6:1,

Volynetsová (USA) - V. Kuděrmetovová (9-Rus.) 6:4, 2:6, 6:2,

Linetteová (Pol.) - Kontaveitová (16-Est.) 3:6, 6:3, 6:4.

Alexandrovová (19-Rus.) - Townsendová (USA) 1:6, 6:2, 6:3,

Mertensová (26-Belg.) - Davisová (USA) 6:4, 6:3,

Karolína Plíšková (30-ČR) - Putincevová (Kaz.) 6:0, 7:5,

L. Fruhvirtová (ČR) - Birrellová (Austr.) 6:3, 6:2,

Vekičová (Chorv.) - Samsonovová (18-Rus.) 6:3, 6:0,

Giorgiová (It.) - Schmiedlová (SR) 6:4, 6:3,

Garciaová (4-Fr.) - Fernandezová (Kan.) 7:6 (7:5), 7:5,

Čang Šuaj (23-Čína) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:3,

Siegemundová (Něm.) - Beguová (27-Rom.) 5:7, 7:5, 6:3,

Párrizasová (Šp.) - Potapovová (Rus.) 6:3, 6:2,

Gračovová (Rus.) - Stefaniniová (It.) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Eikeriová, Harrisonová (Nor./USA) 6:2, 3:6, 6:2,

Bouzková, Osoriová (ČR/Kol.) - Changová, Kulikovová (USA) 6:4, 6:2.

