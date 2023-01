Australian Open ONLINE: Tsitsipas ve finále, Djokovič bez podpory otce

Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas, jenž si zahrál finále grandslamu předloni na Roland Garros, porazil o dva roky staršího Chačanova i v šestém vzájemném utkání. Zápas mohl ukončit už ve třech setech, nejprve ale nezvládl za stavu 5:4 duel dopodávat a v tie-breaku pak nedokázal proměnit dva mečboly.

Ve čtvrté sadě už byl ale opět při svém servisu suverénní, soupeři hned v úvodu sebral podání a na čtvrtý pokus v semifinále na Australian Open uspěl. Ve věku 24 let a 170 dní je zdejším nejmladším finalistou za posledních dvanáct let. Stříbrný olympijský medailista Chačanov naopak prohrál i druhé grandslamové semifinále, vloni marně útočil na postup do finále US Open.

„Už jako dítě jsem snil o tom, že si tady zahraju finále. Teď bojuju o grandslamový titul a místo světové jedničky. Pro takové chvíle jsem tvrdě dřel,“ řekl Tsitsipas v rozhovoru na kurtu.

O první grandslamový titul se Tsitsipas utká s vítězem druhého semifinále mezi čtvrtým nasazeným Srbem Novakem Djokovičem, s nímž prohrál své jediné finále na pařížské antuce, a Tommym Paulem z USA. Srb se musí obejít bez podpory otce, který se po kontroverzi po minulém zápase bude dívat pouze v televizi.