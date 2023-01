České šampionky drtí svět, ale… Lidé nás neznají, nedají mi kurt, diví se

Ještě dlouho po finále a proslovech zůstaly na centrkurtu a děkovaly fanouškům. Ne že by jich bylo tolik, právě naopak. Kdyby chtěly, mohly bez problémů snad každému potřást rukou. Utkání, které začínalo čtyři a půl hodiny před vyvrcholením mužského singlu, se nedočkalo velkého zájmu.

Grandslamové tituly K+S 2023 Australian Open 2022 US Open 2022 Wimbledon 2022 Australian Open 2021 Roland Garros 2018 Wimbledon 2018 Roland Garros

„Bylo by hezké, kdyby se to změnilo. Ale někdo nám s tím musí pomoct. My děláme vše, vyhráváme, ale to nestačí,“ prohlásila Kateřina Siniaková. S Barborou Krejčíkovou válcují konkurenci, na grandslamech vyhrály 24 utkání za sebou, patří jim poslední čtyři, kterých se zúčastnily. Jen na loňském Roland Garros daly šanci opozici, když kvůli covidu Krejčíkové ani nenastoupily.

„Jsme šťastné, že vítězíme. Ale na druhou stranu... Jsem dobrá deblistka, světová jednička, ani si tak ale nepřijdu. Když chci trénovat, nedostanu kurt, protože to je jen debl. Když jdu po areálu, nikdo si mě skoro nevšimne. Přitom děláme stejnou práci jako singlistky. Bylo by fajn dát čtyřhře víc pozornosti,“ posteskla si Siniaková, která v Austrálii skončila už v úvodním kole dvouhry a od té doby se během rušného programu musela starat sama o sebe.

Český tým svou práci dělá skoro dokonale. Na Australian Open nastoupil k prvnímu společnému turnaji sezony. V úvodním kole přišly K+S o set, od té doby působily v Melbourne skoro nedotknutelně. V příštích pěti zápasech poztrácely jen 24 gamů. Ve finále zásluhou rychlých brejků v každém ze setů přemohly pár Šúko Aojamaová, Ena Šibaharová 6:4, 6:3, za což si vysloužil český pár šek na 695 tisíc australských dolarů (asi 10,8 milionu korun).

Japonky nastoupily k prvnímu grandslamovému finále, Češky k osmému. A odnesly si z něj sedmý titul. „Byl to celkem těsné, největší rozdíl dělaly zkušenosti,“ konstatovala Šibaharová, ve 24 letech nejmladší z finalistek.

Sbírka úspěchů Krejčíkové se Siniakovou se utěšeně rozrůstá. Šlo o jejich čtrnáctý společný titul, polovinu z toho vyhrály na grandslamech. Na nich jsou se sedmi prvenstvími už pátým nejúspěšnějším párem v open éře, jež se datuje od roku 1968. Na vedoucí legendy Martinu Navrátilovou s Pam Shriverovou ztrácejí 13 titulů.

Za poslední dobu prohrály K+S jediný velký zápas – finále Turnaje mistryň 2022, během něhož ještě vedly nad týmem Veronika Kuděrmetová – Elise Mertensová 7:2 v supertiebreaku.

O tomhle ani nesnily, když jejich společný příběh začínal v roce 2013 v Paříži. Tehdy neměly dvě talentované české naděje parťačku pro juniorský debl. Do té doby se jen znaly, zdravily se, ale nic víc. Když Krejčíková navrhla, ať to v Paříži zkusí spolu, o půl roku mladší Siniaková kývla. A byl z toho okamžitý úspěch. Za čtyři měsíce vyhrály juniorskou čtyřhru na Roland Garros, Wimbledonu i US Open. A momentálně olympijské vítězky stejně dominují i dospělému tenisu.

A už pro jarní Paříž mají novou výzvu. Pokud vyhrají i Roland Garros, budou mít v držení všechny grandslamové tituly najednou.