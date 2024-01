Australian Open ONLINE: Menšík získal set, Lehečka a Siniaková končí

Tenista Jiří Lehečka skončil na Australian Open už ve 2. kole. Dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který plnil na úvodním grandslamovém turnaji sezony roli nasazené dvaatřicítky, prohrál s 91. hráčem světa Alexem Michelsenem z USA 6:4, 3:6, 4:6, 4:6. Končí také Kateřina Siniaková, která nestačila na Viktorii Golubicovou ze Švýcarska 3:6, 6:2, 4:6. Postoupila Linda Nosková, jež po výhře nad Američankou McCartney Kesslerovou 6:3, 1:6, 6:4 postoupila poprvé do 3. kola grandslamu. V něm vyzve světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska. O postup do 3. kola ještě bojuje osmnáctiletý Jakub Menšík, který čelí světové devítce Polákovi Hubertu Hurkaczovi. ONLINE reportáže sledujte na iSport.cz.

Dvaadvacetiletý Lehečka přišel o šanci obhájit v Melbourne čtvrtfinálovou účast a vypadne z první třicítky světového žebříčku. Poté co před Australian Open získal premiérový titul na okruhu ATP v Adelaide, prohrál nyní po šesti zápasech. V utkání s 91. hráčem světa Michelsenem, které bylo třikrát přerušeno kvůli dešti, mu nepomohlo ani deset es a 40 vítězných míčů. Doplatil na 53 nevynucených chyb.

„Za rozhodující moment považuju, že se mi nepodařilo soupeře brejknout v prvním gamu druhého setu. Šance tam byla, ale to se nedá nic dělat. Ve druhém i třetím setu se (soupeř) s podmínkami popasoval lépe, bylo vidět, že se cítí dobře. Odehrál skvělý zápas,“ řekl Lehečka pro web Tenisovýsvět.cz.

Lehečka měl duel dobře rozehraný. Díky dvěma brejkům získal první set za 39 minut. Devatenáctiletý Michelsen ale poté zlepšil servis a český hráč se dopouštěl nevynucených chyb. V osmé hře přišel o podání a soupeř srovnal.

Ve třetí sadě byl zápas za stavu 2:2 a 40:30 při Lehečkově servisu poprvé přerušen. Svěřenec trenéra Michala Navrátila po návratu na kurt o podání přišel a Michelsen duel i přes další pauzu otočil.

Lehečkovi nepomohla ani třetí přestávka před čtvrtým setem. Také v něm nenašel recept na soupeřovo podání. V deváté hře ho Michelsen opět brejkl a utkání doservíroval. Mladý Američan postoupil do 3. kola grandslamu poprvé a vyzve v něm turnajovou šestku Němce Alexandera Zvereva.

Siniaková hrála 2. kolo Australian Open po šesti letech a mohla si v Melbourne vylepšit maximum. Proti Golubicové ale udělala 52 nevynucených chyb a vyrovnaný souboj po dvou hodinách a 20 minutách prohrála.

Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové vedla v prvním setu 3:1, poté ale prohrála pět gamů za sebou a sadu ztratila. Ve druhé vzala česká hráčka Golubicové dvakrát servis a srovnala. V rozhodujícím setu ale přišla třikrát o podání, klíčový byl brejk soupeřky na 5:4. Jednatřicetiletá Švýcarka poté využila první mečbol. V dalším kole narazí na Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Padesátá hráčka světa Nosková potvrdila proti Kesslerové roli favoritky. Čtyřiadvacetiletou Američanku zdolala i přes 32 nevynucených chyb. Česká tenistka si při premiérové účasti v hlavní soutěži Australian Open vylepšila grandslamové maximum. Dosud byla nejdále ve 2. kole vloni na Roland Garros a US Open.

„Byl to dlouhý a těžký zápas, ale ve druhém setu jsem si ho sama zkomplikovala. Naštěstí jsem se ve třetím zase vrátila zpátky a hrály jsme i trochu výměny. Ve druhém moc nebyly, ona mě často donutila zkazit. Ve třetím jsem se proto snažila hrát agresivněji a vyšlo to,“ citoval Noskovou iDNES.cz.

Nosková rozhodla o zisku první sady díky brejku v šesté hře. Sama byla na servisu stoprocentní a využila druhý setbol. Ve druhé sadě ale 206. hráčka světa Kesslerová zareagovala. Po dvou brejcích stav zápasu srovnala.

Rozhodující třetí set byl za stavu 4:3 pro Noskovou a 40:40 přerušen kvůli dešti. Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy po návratu nevyužila několik brejkbolů, v desáté hře si ale při soupeřčině servisu vypracovala mečbol a ten proměnila.

Kateřina Siniaková 1 3 6 4 Viktorija Golubicová 2 6 2 6

Jakub Menšík 1 7 1 3 Hubert Hurkacz 1 69 6 2

Postupy Šwiatekové a Alcaraze

Světová jednička Polka Iga Šwiateková porazila na tenisovém Australian Open po obratu ve třetím setu Američanku Danielle Collinsovou 6:4, 3:6, 6:4 a utká se ve 3. kole s Lindou Noskovou. Dvaadvacetiletá rodačka z Varšavy zdolala předloňskou finalistku Collinsovou i přesto, že prohrávala v rozhodující sadě 1:4. Na turnaji už skončila nasazená pětka Jessica Pegulaová z USA, naopak pokračuje druhý tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska.

Vítězka loňského Roland Garros a Turnaje mistryň Šwiateková vyhrála 18. soutěžní zápas v řadě. Dál živí šanci na pátý grandslamový titul v kariéře a první na Australian Open. Vloni dohrála na betonu v Melbourne v osmifinále, nejdál se dostala před dvěma lety do semifinále, kde ji porazila právě Collinsová.

Dvaadvacetiletá Šwiateková ztratila v utkání šestkrát servis. V rozhodujícím třetím setu prohrávala 1:4 a za stavu 2:4 čelila dalším třem brejkbolům. Podařilo se jí ale těžké chvíle ustát, získala následujících pět her a po takřka třech hodinách hry proměnila třetí mečbol.

„Bože, ani nevím, jak jsem to otočila. Upřímně řečeno jsem už byla na cestě na letiště. Chtěla jsem však bojovat do konce, protože ona hrála skvěle, ale pro nikoho není lehké udržet tak vysokou úroveň hry, takže jsem chtěla být připravená, pokud začne dělat chyby,“ uvedla Šwiateková. „Jsem na sebe pyšná, protože to dnes opravdu nebylo jednoduché.“

Vyřazení na rozdíl od Šwiatekové neodvrátila nasazená pětka Jessica Pegulaová z USA. Čtvrtfinalistku posledních tří ročníků Australian Open vyřadila za 70 minut po výhře 6:4, 6:2 Francouzka Clara Burelová a postarala se o dosud největší překvapení turnaje.

Dvojnásobný grandslamový šampion Alcaraz, jenž loni v Austrálii chyběl kvůli zranění, porazil 6:4, 6:7, 6:3, 7:6 Itala Lorenza Sonega. Dvacetiletý Španěl postupem do 3. kola vyrovnal svůj nejlepší výsledek v Melbourne. „S výkonem jsem velmi spokojený. Myslím, že jsme oba hráli na vysoké úrovni s velkou intenzitou. Kvůli větru a slunci to dnes bylo docela ošidné,“ řekl Alcaraz.

Blízko porážce byl šestý nasazený Alexander Zverev, jehož trápil čtyři a půl hodiny slovenský kvalifikant Lukáš Klein. Německý favorit zvítězil 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6 a pro soupeře měl jen slova chvály.

Tenisové Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 86,5 milionu australských dolarů):

Muži: Dvouhra - 2. kolo

Michelsen (USA) - Lehečka (32-ČR) 4:6, 6:3, 6:4, 6:4,

Zverev (6-Něm.) - Klein (SR) 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:7),

Ruud (11-Nor.) - Purcell (Austr.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 7:6 (10:7),

Norrie (19-Brit.) - Zeppieri (It.) 3:6, 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4,

Alcaraz (2-Šp.) - Sonego (It.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:3),

Paul (14-USA) - Draper (Brit.) 6:2, 3:6, 6:3, 7:5,

Borges (Portug.) - Davidovich (23-Šp.) 7:6 (9:7), 6:3, 6:3,

Kecmanovič (Srb.) - Struff (24-Něm.) 6:4, 1:6, 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (11:9),

Griekspoor (28-Niz.) - Fils (Fr.) 3:6, 6:1, 7:5, 6:4,

Šang Ťün-čcheng (Čína) - Nagal (Indie) 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Ženy: Dvouhra - 2. kolo

Nosková (ČR) - Kesslerová (USA) 6:3, 1:6, 6:4,

Šwiateková (1-Pol.) - Collinsová (USA) 6:4, 3:6, 6:4,

Paoliniová (26-It.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:3,

Kalinská (Rus.) - Rusová (Niz.) 6:1, 7:5,

Dodinová (Fr.) - Trevisanová (It.) 6:4, 6:4,

Burelová (Fr.) - Pegulaová (5-USA) 6:4, 6:2,

Čeng Čchin-wen (12-Čína) - Boulterová (Brit.) 6:3, 6:3,

Stephensová (USA) - Kasatkinová (14-Rus.) 4:6, 6:3, 6:3,

Svitolinová (19-Ukr.) - Tomovová (Bulh.) 6:1, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krawczyková, Šibaharaová (6-USA/Jap.) - Kolodziejová, Chromačovová (ČR/Rus.) 6:1, 6:4,

Bucsaová, Panovová (Šp./Rus.) - Bouzková, Sorribesová (12-ČR/Šp.) 6:2, 2:6, 6:4,

Dabrowská, Routliffeová (4-Kan./N. Zél.) - L. Fruhvirtová, Kruegerová (ČR/USA) 6:1, 7:5.