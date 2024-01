Australian Open: Češi bez finále i ve čtyřhře, Sabalenková dál za obhajobou

Sedmadvacetiletá Siniaková nevyužila možnost dostat se počtvrté za sebou v Melbourne do finále a neobhájí dva předchozí tituly, které získala s Barborou Krejčíkovou. S krajankou přerušila na konci minulé sezony spolupráci. Obě se utkaly ve čtvrtfinále. Siniaková s Hunterovou porazily Krejčíkovou a Němku Lauru Siegemundovou 4:6, 7:5, 6:4.

Turnajové trojky Siniaková a Hunterová měly semifinále dobře rozehrané. V prvním setu vedly 4:0, náskok ale ztratily a po dalším prohraném servisu v jedenácté hře o sadu přišly.

Ve druhé sadě česko-australský pár dominoval, ztratil jen game a srovnal. V rozhodujícím třetím setu Siniaková s Hunterovou neproměnily pět brejkbolů a soupeřky v závěru udeřily. Po prolomeném servisu v osmé hře se ujaly vedení 5:3, odvrátily ještě jeden brejkbol a zužitkovaly první mečbol.

Turnajové dvojky narazí ve finále na ukrajinsko-lotyšskou dvojici Ljudmila Kičenoková, Jelena Ostapenková nebo na kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Jejich duel se odehraje v pátek.

Pro třiadvacetiletého Macháče a o čtyři roky staršího Čang Č'-čena bylo deblové semifinále největším úspěchem v dosavadní kariéře. Ve 3. kole vyřadili nasazené trojky a čtyřnásobné grandslamové šampiony Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho. Mezi čtyři nejlepší dvojice postoupili po výhře nad Adamem Pavláskem a Uruguaycem Arielem Beharem.

Česko-čínský pár ztratil proti nasazeným dvojkám Bopannovi s Ebdenem první set, ve druhé sadě ale získal ve čtvrté hře brejk a srovnal. V rozhodující třetí sadě Macháč s Čang Č'-čenem prohrávali už 2:5, dokázali ale odvrátit tři mečboly a vynutili si super tie-break. V něm ale přišli o dva míčky na servisu a podlehli 7:10. Třiačtyřicetiletý Bopanna, který se v pondělí stane nejstarší deblovou jedničkou, narazí s Ebdenem ve finále na italskou dvojici Simone Bolelli, Andrea Vavassori.

Sabalenková je opět ve finále

Běloruská tenistka Aryna Sabalenková postoupila do finále a už jen jedna výhra ji dělí od obhajoby titulu. Světová dvojka porazila v semifinále turnajovou čtyřku Američanku Cori Gauffovou 7:6, 6:4. V sobotu se utká o druhý grandslamový titul v kariéře s Ukrajinkou Dajaněou Jastremskou, nebo Číňankou Čeng Čchin-wen.

Pětadvacetiletá Sabalenková oplatila o šest let mladší Gauffové porážku z loňského finále US Open a zmírnila bilanci vzájemných zápasů na 3:4. V Areně Roda Lavera zvítězila za hodinu a 44 minut a stále neztratila na turnaji ani set. Přemožitelka Barbory Krejčíkové či Brendy Fruhvirtové z dřívějších kol postoupila do druhého grandslamového finále za sebou a třetího celkově.

Gauffová nevyužila možnost vystřídat Sabalenkovou na postu světové dvojky a dostat se do třetího finále grandslamu v kariéře. Na Australian Open si i tak vylepšila maximum, dosud zde byla nejlépe dvakrát v osmifinále.