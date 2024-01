Finalista s hokejovými geny. Táta hrál extraligu, syn září na Australian Open

Sedmnáctiletý Jan Kumstát, který si na juniroském Australian Open zahraje o titul, je synem bývalého hokejisty Pavla Kumstáta. Co tatínek o synovi prozradil? • Koláž iSport.cz

V Kostelci na Hané, městečku pět kilometrů od Prostějova, se poslední týdny v noci příliš nespí. Rodina Kumstátových s nadšením sleduje pochod sedmnáctiletého syna Jana juniorkou Australian Open. Ten v semifinále porazil 6:1, 6:3 Nizozemce Meese Röttgeringa a při premiérové účasti na grandslamu ho v noci na sobotu čeká finále se čtvrtým nasazeným Rei Sakamotem z Japonska. „Sledujeme jeho zápasy na aplikaci Eurosportu. Dáváme si noční směny, pak jsme přes den trošku mimo. Ale stojí to za to,“ září táta Pavel Kumstát, někdejší vynikající obránce hokejových Vítkovic, s nimiž vyhrál extraligové stříbro a bronz.

Honza hraje premiérový grandslam a hned postoupil do finále. Po Jiřím Veselém a Jakubu Menšíkovi teprve jako třetí Čech na Australian Open. Vyrazil vám dech?

„Jsme překvapení, i když… Už loni jsme řešili, jestli by si neletěl třeba na US Open vyzkoušet juniorský grandslam. Bavili jsme se o tom s jeho trenérem Honzou Mašíkem, ale nakonec jsme se shodli, že není ještě úplně připravený na těžší soupeře. Radši jsme se zaměřili na trénink a kondici. Takže na jednu stranu jsme překvapení, že je takhle daleko, na druhou stranu se už třeba kondičně posunul na nejvyšší úroveň.“

Všichni říkají, že je syn vysoký po vás. Vy měříte 195 centimetrů. Už vás přerostl?

„Bohužel… Nebo možná bohudík. Už mě o centimetr přerostl, takže musím poslouchat. Ba ne, váhově jsem na tom ještě pořád líp než on. Takže jsem v klidu.“ (smích)

Prozraďte, jak se dítě z hokejové rodiny dostane k tenisu?