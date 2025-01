Australian Open ONLINE: Menšík čelí Ruudovi, Macháče čeká Djokovič!

Třiadvacetiletý Lehečka postoupil do 3. kola Australian Open podruhé v kariéře. Dál drží šanci na vylepšení předloňského maxima, kdy se dostal do čtvrtfinále. Připsal si sedmé vítězství za sebou. Před úvodním grandslamem sezony ovládl turnaj v Brisbane

Svěřenec trenéra Michala Navrátila měl proti Gastonovi dobrý úvod a po brzkém brejku vedl v prvním setu 3:0. V závěru využil čtvrtý setbol a ujal se vedení. Ve druhé sadě prolomil český tenista servis soupeře ve třetím gamu. Poté, co brejk potvrdil čistou hrou, Gaston utkání skrečoval. V dalším kole narazí Lehečka na jiného Francouze Benjamina Bonziho.

Mnohem delší souboj svedl jeho krajan Macháč, který otáčel pětisetovou bitvu s Američanem Opelkou. Nakonec uspěl a postoupil v Melbourne do 3. kola podruhé za sebou. Opelkovi nepomohlo ani 40 es a 83 vítězných míčů. Udělal také 89 nevynucených chyb.

„Bylo to náročné po psychické stránce. Tenhle hráč byl sedmnáctý na světě, pak se zranil, ale tenis opravdu umí. Povětrnostní podmínky byly také náročné. Kurt byl ze začátku po dešti trochu vlhký. Celkově se to hodně měnilo, vyvíjelo a jsem rád, že jsem takhle dlouhý zápas zvládl,“ řekl Macháč pro Radiožurnál Sport.

Macháč se příště utká s vítězem rekordních 24 grandslamových titulů Srbem Novakem Djokovičem. S desetinásobným šampionem Australian Open má bilanci 1:1, vloni ho v Ženevě porazil 6:4, 0:6, 6:1. „S Novakem jsem hrál dvakrát a vždy to byla super bitva. Budu dělat, co se dá, a užiju si to,“ doplnil Macháč.

V případě, že by Macháč i Lehečka ve 3. kolech uspěli, v osmifinále by se utkali spolu.

Čtyřiadvacetiletý Macháč bojoval s Opelkou takřka tři a půl hodiny. O první set přišel kvůli ztracenému servisu ve čtvrté hře. Druhou sadu získal olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře v tie-breaku, který vyhrál 7:1, do zkrácené hry ale dospěl i třetí set, v němž uspěl Opelka 7:5.

Ve čtvrté sadě odvracel Macháč za stavu 4:4 dva brejkboly. Těžké chvíle zvládl, vynutil si další tie-break a v něm zvítězil díky vydařené koncovce 7:4. V rozhodující páté sadě udeřil český tenista v devátém gamu. Poprvé v zápase prolomil Opelkovo podání a duel poté doservíroval.

Semifinalistka turnaje z roku 2021 Muchová nedotáhla proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Ósakaové nadějně rozehrané utkání. Turnajová dvacítka a poslední česká účastnice v ženské dvouhře prohrála po necelých dvou hodinách a nenavázala proti japonské soupeřce na triumf z loňského 2. kola US Open. Ósakaové nabídla 17 brejkbolů, odvrátila jich 13. České tenistky budou ve 3. kole grandslamu chybět poprvé od Wimbledonu 2017.

„Karolína mě rozdrtila na US Open, když jsem na sobě měla zrovna svůj nejlepší outfit všech dob,“ uvedl Ósakaová, která se tehdy se představila v šatech s volánky a velkou mašlí. „Byla jsem zklamaná a naštvaná. Tohle byla moje malá pomsta. Nemyslím to ale zle, jen v rámci soutěžení. Znamená to pro mě hodně. Ona je jednou z nejtěžších soupeřek,“ uvedla Ósakaová.

Muchová zahájila zápas dobře. Po dvou brejcích vedla brzy 5:0 a první set získala za 32 minut. Ve druhé sadě se ale Ósakaová zlepšila. Od stavu 1:1 získala zbývajících pět her a srovnala. V rozhodujícím třetím setu vedla Japonka po brejku 3:2, Muchová ale měla vzápětí dva brejkboly na srovnání. Ty však nevyužila a Ósakaová jí v závěru vzala servis ještě jednou, čímž stvrdila postup.

„Zápas to byl určitě těžký. Myslím si, že jsem do něho vlétla skvěle, první set byl docela rychlý. Šlo to až moc rychle, možná mě to malinko uspalo. Potom se to úplně přehodilo. Trochu mi začala docházet energie a nechala jsem si výsledek proklouznout mezi prsty. Ona se toho chytla, trefila pár winnerů a začala si více věřit,“ řekla webu Tenisovýsvět.cz Muchová.

Výsledky tenisového Australian Open

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Lehečka (24-ČR) - Gaston (Fr.) 6:3, 3:1 skreč, Macháč (26-ČR) - Opelka (USA) 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4, Alcaraz (3-Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:0, 6:1, 6:4, Djokovič (7-Srb.) - Faria (Portug.) 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2, Borges (Portug.) - Thompson (27-Austr.) 6:3, 6:2, 6:4, Bonzi (Fr.) - Passaro (It.) 6:2, 6:4, 3:6, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Ósakaová (Jap.) - Muchová (20-ČR) 1:6, 6:1, 6:3, Sabalenková (1-Běl.) - Bouzasová (Šp.) 6:3, 7:5, Siegemundová (Něm.) - Čeng Čchin-wen (5-Čína) 7:6 (7:3), 6:3, Pegulaová (7-USA) - Mertensová (Belg.) 6:4, 6:2, M. Andrejevová (14-Rus.) - Učijimaová (Jap.) 6:4, 3:6, 7:6 (10:8), Frechová (23-Pol.) - Blinkovová (Rus.) 0:6, 6:0, 6:2, Danilovičová (Srb.) - Samsonovová (25-Rus.) 6:1, 6:2, Tausonová (Dán) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:2, Bencicová (Švýc.) - Lamensová (Niz.) 6:1, 7:6 (7:3), Fernandezová (30-Kan.) - Bucsaová (Šp.) 3:6, 6:4, 6:4.