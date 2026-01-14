Rakouský tenista slavil předčasně výhru, pak v kvalifikaci na AO prohrál. Nevěděl, že...
Předčasná oslava vítězství možná stála rakouského tenistu Sebastiana Ofnera postup do 3. kola kvalifikace Australian Open. V utkání proti Nisheshovi Basavareddymu si devětadvacetiletý hráč neuvědomil, že se tie-break v rozhodujícím setu hraje do deseti bodů. Vypadl z koncentrace a Američan nakonec duel otočil.
Ofner se ve zkrácené hře třetího setu ujal vedení 6:1, a když zvládl i následující výměnu, vydal se s oslavnými gesty k síti, neboť se domníval, že se hraje do sedmi bodů. Po upozornění od rozhodčího, že zápas ještě není u konce, však jeho radost rychle vyprchala a Basavareddymu narostla křídla. Z následujících devíti výměn vyhrál osm a dotáhl utkání do dramatické koncovky, kterou vyhrál 13:11.
„Věděl jsem, že mám čas. V supertiebreaku máte vždycky šanci, takže jsem nepřestal věřit. Viděl jsem na něm, že už si myslel, že vyhrál, že je v dalším kole, a to mi dalo naději,“ uvedl na turnajovém webu Basavareddy, jenž ale i tak později musel odvrátit dva skutečné mečboly. „Viděl jsem, že je nervózní, ale míče byly ohrané, takže každá výměna byla velká bitva,“ dodal šťastný vítěz.