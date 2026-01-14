Předplatné

Rakouský tenista slavil předčasně výhru, pak v kvalifikaci na AO prohrál. Nevěděl, že...

Předčasná oslava vítězství možná stála rakouského tenistu Sebastiana Ofnera postup do 3. kola kvalifikace Australian Open
Předčasná oslava vítězství možná stála rakouského tenistu Sebastiana Ofnera postup do 3. kola kvalifikace Australian OpenZdroj: Profimedia.cz / ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf
Předčasná oslava vítězství možná stála rakouského tenistu Sebastiana Ofnera postup do 3. kola kvalifikace Australian Open
Předčasná oslava vítězství možná stála rakouského tenistu Sebastiana Ofnera postup do 3. kola kvalifikace Australian Open
Předčasná oslava vítězství možná stála rakouského tenistu Sebastiana Ofnera postup do 3. kola kvalifikace Australian Open
4
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Australian Open
Začít diskusi (0)

Předčasná oslava vítězství možná stála rakouského tenistu Sebastiana Ofnera postup do 3. kola kvalifikace Australian Open. V utkání proti Nisheshovi Basavareddymu si devětadvacetiletý hráč neuvědomil, že se tie-break v rozhodujícím setu hraje do deseti bodů. Vypadl z koncentrace a Američan nakonec duel otočil.

Ofner se ve zkrácené hře třetího setu ujal vedení 6:1, a když zvládl i následující výměnu, vydal se s oslavnými gesty k síti, neboť se domníval, že se hraje do sedmi bodů. Po upozornění od rozhodčího, že zápas ještě není u konce, však jeho radost rychle vyprchala a Basavareddymu narostla křídla. Z následujících devíti výměn vyhrál osm a dotáhl utkání do dramatické koncovky, kterou vyhrál 13:11.

„Věděl jsem, že mám čas. V supertiebreaku máte vždycky šanci, takže jsem nepřestal věřit. Viděl jsem na něm, že už si myslel, že vyhrál, že je v dalším kole, a to mi dalo naději,“ uvedl na turnajovém webu Basavareddy, jenž ale i tak později musel odvrátit dva skutečné mečboly. „Viděl jsem, že je nervózní, ale míče byly ohrané, takže každá výměna byla velká bitva,“ dodal šťastný vítěz.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů