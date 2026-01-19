Předplatné

Australian Open ONLINE: v akci šest Čechů. Muchová a Nosková jdou dál, hraje Lehečka

Karolína Muchová během úderu
Karolína Muchová během úderuZdroj: ČTK
ČTK, iSport.cz
Australian Open
V noci z neděle na pondělí vstupuje do grandslamového Australian Open hned šest českých tenistů. Karolína Muchová zdolala Belgičanku Jaqueline Cristianovou, Linda Nosková si poradila s Lotyškou Darjou Semenistou a míří do druhého kola. V akci jsou též Marie Bouzková i Barbora Krejčíková. Z mužů se pak představuje Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Devětadvacetiletá Muchová zdolala 35. hráčku světa Cristianovou za hodinu a 54 minut. Porazila ji i ve čtvrtém vzájemném zápase a znovu proti ní neztratila ani set. Pomohlo jí 22 vítězných míčů, využila čtyři ze 16 brejkbolů. S Parksovou, která zvítězila nad Alexandrou Ealalovou z Filipín 0:6, 6:3, 6:2, se utká podruhé. Pokusí se jí oplatit loňské vyřazení z 1. kola Roland Garros.

Semifinalistka Australian Open z roku 2021 Muchová sice přišla v duelu s Cristianovou o servis jako první, od stavu 1:2 ale otočila vývoj čtyřmi hrami v řadě a získala první set za 39 minut. Druhá sada už byla vyrovnanější. Muchová nevyužila vedení 2:0 a nepodařilo se jí duel dopodávat ani za stavu 5:4. Rozhodla napínavá zkrácená hra, kde olomoucká rodačka uspěla 8:6. Proměnila druhý mečbol.

Turnajová třináctka Linda Nosková vyřadila s přehledem Lotyšku Darju Semenistou.

Do akce dnes ještě půjdou čtyři čeští zástupci.Sedmnáctý nasazený Jiří Lehečka bude hrát s Francouzem Arthurem Geou. Barbora Krejčíková narazí na 22. hráčku světa Rusku Dianu Šnajderovou, Marii Bouzkovou čeká Mexičanka Renata Zarazúaová a Dalibor Svrčina se střetne se Španělem Jaume Munarem.

