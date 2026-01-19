Australian Open sotva začalo, už se řeší skandál. Putincevová bojovala s „party kurtem“
Australian Open teprve zažehlo motory, ale už je o čem mluvit. A nejsou to jen výsledky jako takové. V prvním kole ženské dvouhry porazila Kazaška Julia Putincevová Brazilku Beatriz Haddad Maiovou po velké bitvě 2:1 na sety. Proti ní navíc stál početný fanklub, který přál hráčce z Jižní Ameriky. Putincevová s jejich možná i alkoholovými projevy bojovala celý zápas a na konci jim dala unfair chování sežrat po svém. Otevřelo se tak téma hlučného baru, který v blízkosti kurtu je.
Asi bychom na okruhu našli řadu tenistek, které jsou oblíbenější než Putincevová. Jako by určité kontroverze přitahovala. Loni na Wimbledonu nechala vyvést z hlediště muže, o kterém prohlašovala, že má nůž, pak prohrála s Amandou Anisimovou dvakrát 0:6 a balila kufry.
Na prvním grandslamu roku 2026 narazila na Haddad Maiovou a mělo jít o vyrovnanou partii, což se potvrdilo. Srdce fanoušků si získala ale soupeřka Putincevové. V hledišti bylo vidět i dost brazilských vlajek.
Problém je však v tom, že mnohdy nemístně fandili a vstupovali pravděpodobně posílení alkoholem do výměn. Court six se totiž nachází v blízkosti dvoupatrového baru Courtside. Diváci tak mohou sledovat zápas u koktejlu, piva či něčeho tvrdšího.
Dvorec už si dokonce vysloužil přezdívku „party kurt.“ A zrovna Putincevová a její nervová soustava by si zřejmě představovaly zápas na jiném kolbišti. „V podstatě jsme kurt obalili dvoupatrovou konstrukcí, kde diváci vidí přímo na zápas a u toho si mohou dát jídlo a něco popíjet. Zpětná vazba fanoušků je dobrá,“ hovořil o baru u Court six ředitel Australian Open Craig Tiley.
Jenže řada hráčů a hráček by Tileyho nadšení nesdílelo. Zrovna Putincevová je jednou z nich. Kazaška se zkrátka stala zápornou hrdinkou zápasu. Už v začátku si totiž stěžovala na hluk vyvolaný některými fanoušky z baru u empirového rozhodčího. Přesto dokázala brazilskou sokyni porazit 2:1 na sety a duel brala jako satisfakci.
Haddad Maiová se vlastně dostala na druhou kolej, protože když si s ní šla Putincevová potřást rukou, více se soustředila na zmíněné fans, kteří jí nepřáli. Jenže Kazaška se smála jako poslední. Natřásala rameny a hrudníkem směrem k fanouškům a pak se jim ironicky poklonila za (ne)podporu.
Zkušenost Kazašky ale není ojedinělá. Hodně popuzený byl loni Francouz Arthur Rinderknech, který padl na stejném kurtu v prvním kole s Američanem Francesem Tiaofoem. „Připadal jsem si, že hraju v nočním klubu. Nějací hloupí opilí chlapi na mě křičeli pokaždé, když jsem nedal první servis. Není to podle mě správné,“ líčil Francouz.
K problematice u zmíněného kurtu se vyjádřila i někdejší slovenská hvězda Daniela Hantuchová, která momentálně působí jako komentátorka. „Šla jsem kolem a nemohla jsem uvěřit tomu hluku. Bylo to jako fotbal s baseballem a basketbalem dohromady.“
Naopak Brit Jacob Fearnley měl pochopení. „Když jsem uviděl bar, myslel jsem si, že tam bude docela hluk. Byli tam i extrémně opilí fanoušci, ale ta atmosféra byla skvělá.“
Uvidíme tedy, jaké příběhy ještě Court six na letošním Australian Open nabídne. Zatím to nevypadá, že by organizátoři s nastalou situací chtěli něco dělat.