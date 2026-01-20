Číslo 1057 žije! Triumfální comeback Plíškové. Nemůžu být šťastnější, svěřila se
Když po 93 minutách hry vypálila Sloane Stephensová forhend do autu, dáma v oranžovém úboru na druhé straně sítě zaťala pěsti a v předklonu si zakřičela z plna hrdla. Na Karolínu Plíškovou, jíž se kvůli minimu emocí přezdívalo Ledová královna, nebývale silná reakce. Nečekaný triumf 7:6 (7), 6:2 v úvodním kole Australian Open nad Američankou Sloane Stephensovou ji však dostal do euforie.
„Dřela jsem, abych se vrátila. Doufala jsem, že si tu ještě jednou zahraju. Teď tu stojím jako vítězka a nemůžu být šťastnější,“ radovala se třiatřicetiletá veteránka na modravé ploše Kia Arény, jednom z největších stadionů v Melbourne Parku. A s ní přímo u kurtu jásala i její parta - manžel Michal Hrdlička, trenér Michal Franěk a kamarádka Lucie Neumannová, přítelkyně Jiřího Lehečky.
Kdysi to pro ni byla rutinní záležitost. První grandslamové kolo vyhrála Plíšková po sedmatřicáté v životě. Nikdy ale nechutnal postup tak jako letos v Melbourne. Po přetržené šlaše v kotníku z US Open 2024, následných dvou operacích, nekonečné rehabilitaci a víc než roce a půl bez tenisu už někdejší světová jednička na podzim silně zvažovala konec kariéry.
„Letím do Austrálie naposledy, po kariéře se tam už nepodívám,“ prohodila po Vánocích v Praze na Ruzyni, když dělala krok do neznáma. V březnu jí bude 34 let. Kvůli následkům utržené šlachy v levém kotníku ještě dnes neudělá hluboký dřep a tuší, že sotva bude tenistkou jako dřív.
Měla za sebou uspěchaný zářijový comeback, kdy si zahrála na dvou menších turnajích, což nadělalo víc škody než užitku a vyjma kotníku se jí přihlásila řada dalších zdravotních obtíží. Ve Španělsku pak podstoupila tvrdou přípravu na další sezonu, po příletu do Austrálie si však v posilovně poranila lýtko a musela vynechat plánované akce v Brisbane a Adelaide.
Plíšková trefila tři esa a osm dvojchyb
Zcela z voleje tak šla na největší scénu do grandslamu a někteří pochybovali, zda vůbec nastoupí i v Melbourne. Nakonec šla do unikátního zápasu. Poprvé od roku 1990 se na grandslamu střetly tenistky mimo první tisícovku žebříčku ale také někdejší světová jednička proti šampionce US Open 2017.
Také o rok mladší Američanka Sloane Stephensová se musela zvedat z těžkého zranění chodidla, kvůli němuž spadla na 1102. příčku. Plíšková je 1057. na světě. „Nesnáším proti Sloane hrát, tolikrát mě porazila. Los mi teda neudělal radost.“ poukázala Plíšková na negativní předzápasovou bilanci 1:6 i fakt, že rozehranější Američanka měla za pasem již tři výhry z kvalifikace, kterou musela podstoupit.
Hrál se podle očekávání nervózní tenis, obě hráčky spáchaly dvakrát tolik nevynucených chyb co vítězných úderů. Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková trefila 3 esa a 8 dvojchyb, chybějící zápasová praxe na ní byla znát.
První sada jí málem protekla mezi prsty, když ztratila vedení 5:1 na gamy i náskok 6:2 v tiebreaku. Zkrácenou hru ještě zachránila na 9:7 a tím zlomila sokyni. V druhé sadě si vybudovala vedení 5:0 a na druhý pokus mač dopodávala. „Možná vypadám na kurtu klidně, ale byla jsem hodně nervózní. Naštěstí jsem začala dobře a postupem utkání jsem se zlepšovala,“ líčila spokojeně dvojnásobná grandslamová finalistka, jíž musela potěšit i délka zápasu – pouze hodina a půl.
Problémový kotník tak nemusela protáhnout extrémní zátěží a ve 2. kole proti o deset let mladší Indonésance Janice Tjenové, světovému číslu 59, si dá další šanci.