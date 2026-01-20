Centurion Djokovič. Jako první tenista vyhrál 100 zápasů na třech grandslamech
V éře, kdy si bílý sport podmaňují zejména Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, je na světě připomínka srbské legendy Novaka Djokoviče (38). Po výhře nad Španělem Pedrem Martínezem 3:0 na sety v prvním kole Australian Open, se někdejší světová jednička zapsala do kronik tenisu. Už poněkolikáté. Nyní tím, že je prvním tenistou vůbec, který vyhrál 100 a více zápasů na třech grandslamech. Tohle totiž byl jeho stý triumf v Melbourne. „Psaní historie je pro mě velkou motivací,“ pronesl srbský sympaťák.
Pamatujete, když jako mladík začínal mimo jiné tím, že parodoval některé další tenisové hvězdy? Kromě velkého talentu prokázal i solidní smysl pro humor. V květnu Djokovič oslaví 39. narozeniny a patří k těm, kteří vytvářejí tenisové tradice a milníky. Jeden takový posunul právě v Melbourne.
Proti Španělu Martínezovi byl jasný favorit, což také potvrdil hladkou výhrou 6:3, 6:2 a 6:2. Vždyť rodák z Bělehradu ztratil během utkání jen pět fiftýnu na servise. Tenhle zdánlivě rutinní zápas prvního kola Australian Open však měl jistý přesah. Byla to stá výhra Djokoviče v Melbourne. Už loni si připsal stovku na Wimbledonu (102) a Roland Garros (101). Okamžitě přišla nová přezdívka Centurion. „Líbí se mi, jak to zní. Být centurionem je docela příjemný pocit“ pochvaloval si Djokovič.
Je prvním člověkem, kterému se podařilo získat 100 a více výher alespoň na třech ze čtyř grandslamů. Dosud byl ve společnosti Rogera Federera. Tito dva velikáni totiž nastřádali alespoň 100 výher na dvou z grandslamů. Pondělkem se ale Djokovič osamostatnil.
„Vždycky když jsem na hřišti, ze sebe chci vydat maximum. Psaní historie je pro mě velkou motivací. Obzvlášť v posledních pěti, deseti letech mé kariéry,“ vyznal se rekordman.
Jen pro srovnání – Federer se zastavil na 105 výhrách na Wimbledonu a přidal 102 vítězství na Australian Open. Mezi muži se pak alespoň jedné stovky na grandslamu dočkal jen Rafael Nadal. Asi nepřekvapí, že to bylo na jeho oblíbené antuce Roland Garros (112 výher).
Pro Djokoviče je však v této sezoně připravena vyšší meta. Touží po rekordním 25. grandslamovém titulu. Sám ale přiznává, že přes mladé hvězdy Sinnera a Alcaraze se bude dostávat velmi obtížně. Nestaví si vzdušné zámky a je realistou.
„Někdy mi už dochází šťáva. Když jsem zdravý a když dokážu v daný den poskládat všechny dílky skládačky dohromady, pak mám pocit, že stále můžu porazit kohokoliv,“ prohlásil hvězdný Srb. Problém je v tom, že na současné dva vládce světového tenisu logicky v pavouku velkých turnajů naráží až v závěrečných kolech, kdy už náročný program vybírá svou daň i u podstatně mladších hráčů.
Od jeho triumfu na US Open v roce 2023, kdy získal 24. grandslamový primát, ukončili Djokovičovo tažení na velkých turnajích hlavně Sinner s Alcarazem. Třeba v roce 2025 padl na Roland Garros i Wimbledonu v semifinále se Sinnerem. Na US Open pro změnu nestačil ve stejné fázi turnaje na Alcaraze. Jen v Melbourne před rokem skrečoval v semifinále Alexandru Zverevovi.
Nyní ale Djokovič může žít okamžikem. Srb nemá konkurenci nejen mezi svými kolegy, ale jeho čísle zdaleka nedosáhla v historii ani žádná žena. Tenisové kroniky pamatují jen tři hráčky, které to dotáhly ke stovce výher na jednom grandslamu. Martina Navrátilová si podmanila Wimbledon 120 výhrami. Serena Williamsová domácí US Open, kde vyhrála ve 108 případech. Třetí do party stovkařek je další Američanka Chris Evertová s 101 vítěznými zápasy na US Open.