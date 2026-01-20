Motýli, závoj a deštník. Ósakaová pobláznila outfitem Austrálii už před prvním úderem
Někdejší světová tenisová jednička Naomi Ósakaová vstoupila do Australian Open velkolepě. Ne však výkonem. Proti Chorvatce Antonii Ružičové neexcelovala, zato se stal virální její příchod na kurt. Pořadatelé Australian Open jej označili za nejikoničtější vstup Japonky na dvorec, a to díky originálnímu outfitu.
Neodpálila ještě ani míček a už se o ní mluvilo. Ósakaová znovu v Melbourne potvrzuje svůj smysl pro estetiku a skutečnost, že si potrpí na velkolepých příchodech do zápasu.
Stylově přišla do Rod Laver Areny oděná do tyrkysových šatů se závojem. V klobouku zdobeném motýly ji začali přirovnávat k Beyoncé v klipu Formation. K tomu deštník nepravidelného tvaru a outfit podle gusta Ósakaové byl na světě. Na sociální sítě připsala vzkaz. „Pozvedněte telefon, je sezóna medúz.“
Jejího startu v Melbourne si všiml i světově proslulý magazín Vogue. Aby ne. Japonka je už nějaký ten pátek známá tím, že skrze oděv se snaží vyjádřit i něco víc. Své pocity nebo postoje. Sama hračka tohle všechno považuje za možnost, jak se realizovat. Vždyť má i vlastní módní kolekci.
Inspirovala ji dcera
„Když se ohlédnu za hráči, kteří byli přede mnou, přemýšlím, jak se z některých okamžiků staly vzpomínky, které žijí navždy. Většinou za nás píšou příběhy jiní lidé. Tohle jsou momenty, kdy si mohu napsat něco vlastního,“ nechala se slyšet bývalá královna žebříčku WTA.
Samotné přirovnání s Beyoncé vlastně dává smysl. Ósakaová se totiž kvůli svému oděvu na úvod Australian Open obrátila na proslulého módního návrháře Roberta Wuna, jehož kousky v minulosti oblékaly Ariana Grande nebo právě Beyoncé.
Ósakaová přitom měla jasnou vizi, kterou konzultovala i se svou malou dcerkou. Wun pak návrhu vtiskl život. „Četla jsem své dvouleté dceři Shai a byl tam obrázek medúzy. Ukázala jsem jí ho a byla nadšená. Tehdy mě to napadlo,“ líčila japonská hráčka.
Právě Australian Open vyhrála dvakrát v letech 2019 a 2021. Přidala i dva tituly z US Open 2018 a 2020. Nebylo daleko, aby jí radost z ikonického outfitu zhořkla. S 65. hráčkou světa Ružičovou se trápila skoro dvě a půl hodiny. Nakonec ji udolala ve třech setech. Ve druhém kole Ósakaovou prověří Rumunka Sorana Cirsteaová.