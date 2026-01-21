Turkyně pobláznila fanoušky. A pomohla omdlévající dívce: Je důležité být dobrým člověkem
Turci jsou horkokrevný národ, to se ví. Jejich fanouškovská vášeň však na letošním Australian Open nabírá nové rozměry. Může za to 112. hráčka světa Zeynep Sönmezová (23). Od loňského Wimbledonu posouvá limity tureckých tenistek na grandslamech. V Melbourne už je ve třetím kole a získala si i neutrální fanoušky poté, co pomohla kolabující podavačce míčků.
Turecko? Na tenisové mapě bychom rozhodně našli věhlasnější destinace. Přesto jedna vyslankyně této země na pomezi Evropy a Asie na Australian Open dělá, co může, aby Turecko bylo vidět.
Sönmezová je už ve třetím kole, což se dosud žádné Turkyni v historii Australian Open nepovedlo. Všechno začalo už v kvalifikaci, kdy se od výhry nad Češkou Laurou Samson odrazila až k současnému nebi. Minimálně v Turecku to rozhodně platí.
V prvním kole porazila světovou jedenáctku Jekatěrinu Alexandrovovou ve třech setech. Byla to sladká pomsta. Právě tato Ruska totiž sympatickou Turkyni vyprovodila loni ze třetího kola Wimbledonu. Už v All England Clubu byla Sönmezová první vyslankyní své země, která prošla na nejproslulejším turnaji světa do třetí fáze.
Duel s Alexandrovovou v Melbourně měl však ještě větší rozměr. V úmorném vedru totiž omdlévala jedna z podavaček míčů. Dívka se zakymácela a spadla na záda. Zvedla se, ale později znovu zakopla, což Sönmezovou přimělo přestat hrát a běžela k ní, aby ji doprovodila k lavičce, kde už se starali zdravotníci. Pak dokonala postup přes Rusku.
Turkyně přepisuje historii
„Ta slečna se evidentně trápila. Říkala mi sice, že je v pořádku, ale bylo očividné, že není. Chytila jsem ji, řekla jí, ať si sedne a něčeho se napije. Opravdu se hodně třásla,“ popisovala Sönmezová celý okamžik a dodala, že jí přišlo naprosto normální, že šla pomoci. „Vždycky jsem tvrdila, že je důležitější být dobrým člověkem, než dobrou tenistkou. Pokud bych ji na turnaji ještě potkala, ráda si s ní promluvím,“ dodala turecká hráčka. Organizátoři později uvedli, že se vyčerpaná dívka později vrátila v pořádku domů.
V hledišti vlála spousta tureckých vlajek. Je potřeba dodat, že tím, jak je Austrálie kosmopolitní, má v zemi i Turecko svou početnou menšinu. Diaspora ve Victorii je poměrně početná a Sönmezová se tak stala miláčkem Turků žijících u protinožců. Zároveň však lidským gestem zaujala i další diváky.
Ve druhém kole na ni čekala 74. hráčka rankingu Anna Bondarová z Maďarska a Sönmezová další výhrou posunula limity tureckých tenistek na grandslamech. Žádná před ní nedokázala postoupit do třetího kola Wimbledonu a Australian Open. To už byl ale jeden z menších kurtů obsypán tureckými vlajkami a v hledišti to spíše vypadalo jako na zápase turecké fotbalové reprezentace.
„Bylo to neuvěřitelné. Cítila jsem tu podporu. Vypadalo to, jako bychom hráli všichni společně. Zpočátku jsem byla velmi nervózní. Tribuny byly velmi hlučné a plné Turků, což je vzácné. Cítila jsem se jako doma,“ rozplývala se Sönmezová po utkání s Bondarovou, kdy ještě strávila na kurtu nějakou dobu, aby se s mnohými příznivci vyfotila.
Její duel třetího kola bude pravděpodobně peprný a z pohledu fanoušků se střetnou dva světy. Na jedné straně barikády velká oblíbenkyně davů Sönmezová, na té druhé nepříliš populární Kazaška Julia Putincevová, která si v Melbourne hned v prvním kole poštvala proti sobě mnohé, když si stěžovala na hlučnost diváků z baru, který byl v blízkosti kurtu, kde hrála. Turecká média mezitím označují Sönmezovou za národní tenistku a důvod, proč řada Turků prožívá poslední dobou probdělé noci.