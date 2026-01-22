ONLINE: Macháč i Bouzková na AO v akci. Menšík, Nosková i Plíšková jsou ve 3. kole
Žebříčkově nejlepší čeští tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková i vracející se Karolína Plíšková jsou ve 3. kole grandslamového Australian Open. Naopak vypadla Kateřina Siniaková, která nestačila na favorizovanou Američanku Amandu Anisimovovou. V akci jsou i další Češi a Češky. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Šestnáctý nasazený Menšík dnes v Melbourne porazil španělského kvalifikanta Rafaela Jodara 6:2 a dvakrát 6:4. Někdejší světová jednička Plíšková, která mezi elitou hraje poprvé od srpna 2024, zdolala Janice Tjenovou z Indonésie 6:4, 6:4. Nosková vyhrála 6:2, 4:6 a 6:2 nad domácí držitelkou divoké karty Taylah Prestonovou. Siniaková podlehla čtvrté nasazené Anisimovové 1:6 a 4:6.
Dvacetiletý Menšík, který před Australian Open vyhrál turnaj v Aucklandu, po protrápeném úvodním kole tentokrát odehrál jednoznačný zápas. Už v úvodu rychle vedl 4:0 a jediné komplikace pak připustil na začátku třetí sady, kdy po dvou ztracených servisech prohrával 1:3. I toto dějství však otočil a stejně jako před rokem se dostal na Australian Open do 3. kola. Tam ho čeká jednadvacetiletý Američan Ethan Quinn, kterému patří 80. místo ve světovém žebříčku. Menšík proti němu v obou dosavadních vzájemných zápasech uspěl.
Nasazená třináctka Nosková se proti hráčce ze druhé světové stovky Prestonové po jasně vyhraném prvním setu ve druhé sadě trápila, protože netrefovala první servis a kupila nevynucené chyby, ale ve třetím setu dovedla utkání do vítězného konce. Může tak stále pomýšlet minimálně na zopakování svého tažení z roku 2024, kdy postoupila na Australian Open do čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude vítězka utkání mezi Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a Číňakou Wang Sin-jü.
Plíšková se po dlouhé zdravotní pauza zaviněné zraněním kotníku může těšit na velký zápas s loňskou šampionkou z Melbourne Madison Keysovou z USA, která zvítězila 6:1 a 7:5 nad krajankou Ashlyn Kruegerovou. Po Američance Sloane Stephensové totiž třiatřicetiletá česká tenistka zdolala také o deset let mladší Tjenovou. Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková v duelu s indonéskou tenistkou ani jednou neztratila servis, všechny čtyři brejkboly odvrátila. Naopak soupeřčino podání jednou v každé sadě prolomila. S Keysovou se Plíšková utkala jen jednou, v roce 2020 ji ve finále v Brisbane porazila.
Ve dvouhře skončila Siniaková. Proti Anisimovové po hladce ztraceném prvním setu více vzdorovala ve druhé sadě, ale ani ut nezískala. V Melbourne zůstává ve hře v deblu, kde společně s Taylor Townsendovou obhajují loňskou trofej.
Ve druhém kole úvodního grandslamu sezony se představí ještě šest dalších českých tenistů.
Postup do 3. kola slaví i Djokovič
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič hladce prošel do 3. kola Australian Open, odkud má deset titulů. Srbský tenista dnes porazil 6:3, 6:2 a 6:2 Itala Francesca Maestrelliho a zatím na turnaji neztratil ani set. Před tím naprosto totožným výsledkem přehrál Španěla Pedra Martíneze.
Čtvrtý nasazený Djokovič proti Maestrellimu vyhrál 86 procent výměn po svém prvním podání a odvrátil čtyři z pěti brejkbolů, kterým čelil. Naopak sám italskému soupeři ze druhé stovky světového žebříčku desetkrát sebral podání a po dvou hodinách a 16 minutách se radoval z postupu.
Djokovič vyhrál 399. zápas na grandslamovém turnaji a 101. utkání v Melbourne. Jeho dalším soupeřem bude Nizozemec Botic van de Zandschlup, nebo Číňan Šang Ťün-čcheng.