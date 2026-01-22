Předplatné

ONLINE: Macháč v akci, český souboj pro Valentovou. Postup Menšíka, Noskové i Plíškové

Velký titul pro Muchovou, Menšíkovi by se hodil superkouč. A dobrý signál od Macháče • Zdroj: iSport.tv
Jakub Menšík slaví postup do 3. kola Australian Open
Jakub Menšík slaví postup do 3. kola Australian Open
Linda Nosková prošla druhým kolem Australian Open
Linda Nosková prošla druhým kolem Australian Open
Linda Nosková prošla druhým kolem Australian Open
Kateřina Siniaková ve druhém kole na Australian Open
Jakub Menšík během prvního kola Australian Open
Australian Open
Žebříčkově nejlepší čeští tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková i vracející se Karolína Plíšková jsou ve 3. kole grandslamového Australian Open. Naopak vypadla Marie Bouzková, jež prohrála se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou, a Kateřina Siniaková, která nestačila na favorizovanou Američanku Amandu Anisimovovou. Tereza Valentová zdolala Lindu Fruhvirtovou 7:5, 2:6, 6:3 a při debutu na Australian Open si postupem vylepšila grandslamové maximum. V akci jsou i další Češi a Češky. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Šestnáctý nasazený Menšík dnes v Melbourne porazil španělského kvalifikanta Rafaela Jodara 6:2 a dvakrát 6:4. Někdejší světová jednička Plíšková, která mezi elitou hraje poprvé od srpna 2024, zdolala Janice Tjenovou z Indonésie 6:4, 6:4. Nosková zvítězila 6:2, 4:6 a 6:2 nad domácí držitelkou divoké karty Taylah Prestonovou. Bouzková prohrála se Šwiatekovou 2:6, 3:6, Siniaková podlehla čtvrté nasazené Anisimovové 1:6 a 4:6.

Dvacetiletý Menšík, který před Australian Open vyhrál turnaj v Aucklandu, po protrápeném úvodním kole tentokrát odehrál jednoznačný zápas. Už v úvodu rychle vedl 4:0 a jediné komplikace pak připustil na začátku třetí sady, kdy po dvou ztracených servisech prohrával 1:3. I toto dějství ale otočil a stejně jako před rokem se dostal na Australian Open do 3. kola. Tam ho čeká jednadvacetiletý Američan Ethan Quinn, kterému patří 80. místo ve světovém žebříčku. Menšík proti němu v obou dosavadních vzájemných zápasech uspěl.

Nasazená třináctka Nosková se proti hráčce ze druhé světové stovky Prestonové po jasně vyhraném prvním setu ve druhé sadě trápila, protože netrefovala první servis a kupila nevynucené chyby, ale ve třetím setu dovedla utkání do vítězného konce. Může tak stále pomýšlet minimálně na zopakování svého tažení z roku 2024, kdy postoupila do čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Sin-jü, kterou loni porazila v semifinále turnaje v Praze.

Plíškovou čeká loňská vítězka

Plíšková se po dlouhé zdravotní pauza zaviněné zraněním kotníku může těšit na velký zápas s loňskou šampionkou z Melbourne Madison Keysovou z USA, která zvítězila 6:1 a 7:5 nad krajankou Ashlyn Kruegerovou. Po Američance Sloane Stephensové totiž třiatřicetiletá česká tenistka zdolala také o deset let mladší Tjenovou.

Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková v duelu s indonéskou tenistkou ani jednou neztratila servis, všechny čtyři brejkboly odvrátila. Naopak soupeřčino podání jednou v každé sadě prolomila. S Keysovou se Plíšková utkala jen jednou, v roce 2020 ji ve finále v Brisbane porazila.

Ani na sedmý pokus neprošla v Melbourne přes druhé kolo Bouzková. Šestinásobné grandslamové šampionce Šwiatekové, které ke zkompletování kariérního grandslamu chybí jen úspěch právě na Australian Open, sice v každém setu sebrala jednou podání, více ale zápas zdramatizovat nedokázala. Ve druhé sadě ztratila od stavu 3:1 pět gamů v řadě a někdejší světová jedničce podlehla i ve třetím vzájemném zápasu.

Ve dvouhře skončila Siniaková. Proti Anisimovové po hladce ztraceném prvním setu více vzdorovala ve druhé sadě, ale ani tu nezískala. V Melbourne zůstává ve hře v deblu, kde společně s Taylor Townsendovou obhajují loňskou trofej.

Postup do 3. kola slaví i Djokovič

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič hladce prošel do 3. kola Australian Open, odkud má deset titulů. Srbský tenista dnes porazil 6:3, 6:2 a 6:2 Itala Francesca Maestrelliho a zatím na turnaji neztratil ani set. Před tím naprosto totožným výsledkem přehrál Španěla Pedra Martíneze.

Čtvrtý nasazený Djokovič proti Maestrellimu vyhrál 86 procent výměn po svém prvním podání a odvrátil čtyři z pěti brejkbolů, kterým čelil. Naopak sám italskému soupeři ze druhé stovky světového žebříčku desetkrát sebral podání a po dvou hodinách a 16 minutách se radoval z postupu.

Djokovič vyhrál 399. zápas na grandslamovém turnaji a 101. utkání v Melbourne. Jeho dalším soupeřem bude Nizozemec Botic van de Zandschlup, nebo Číňan Šang Ťün-čcheng.

