ONLINE: Macháč v akci, český souboj pro Valentovou. Postup Menšíka, Noskové i Plíškové
Žebříčkově nejlepší čeští tenisté Jakub Menšík a Linda Nosková i vracející se Karolína Plíšková jsou ve 3. kole grandslamového Australian Open. Naopak vypadla Marie Bouzková, jež prohrála se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou, a Kateřina Siniaková, která nestačila na favorizovanou Američanku Amandu Anisimovovou. Tereza Valentová zdolala Lindu Fruhvirtovou 7:5, 2:6, 6:3 a při debutu na Australian Open si postupem vylepšila grandslamové maximum. V akci jsou i další Češi a Češky. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Šestnáctý nasazený Menšík dnes v Melbourne porazil španělského kvalifikanta Rafaela Jodara 6:2 a dvakrát 6:4. Někdejší světová jednička Plíšková, která mezi elitou hraje poprvé od srpna 2024, zdolala Janice Tjenovou z Indonésie 6:4, 6:4. Nosková zvítězila 6:2, 4:6 a 6:2 nad domácí držitelkou divoké karty Taylah Prestonovou. Bouzková prohrála se Šwiatekovou 2:6, 3:6, Siniaková podlehla čtvrté nasazené Anisimovové 1:6 a 4:6.
Dvacetiletý Menšík, který před Australian Open vyhrál turnaj v Aucklandu, po protrápeném úvodním kole tentokrát odehrál jednoznačný zápas. Už v úvodu rychle vedl 4:0 a jediné komplikace pak připustil na začátku třetí sady, kdy po dvou ztracených servisech prohrával 1:3. I toto dějství ale otočil a stejně jako před rokem se dostal na Australian Open do 3. kola. Tam ho čeká jednadvacetiletý Američan Ethan Quinn, kterému patří 80. místo ve světovém žebříčku. Menšík proti němu v obou dosavadních vzájemných zápasech uspěl.
Nasazená třináctka Nosková se proti hráčce ze druhé světové stovky Prestonové po jasně vyhraném prvním setu ve druhé sadě trápila, protože netrefovala první servis a kupila nevynucené chyby, ale ve třetím setu dovedla utkání do vítězného konce. Může tak stále pomýšlet minimálně na zopakování svého tažení z roku 2024, kdy postoupila do čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude Číňanka Wang Sin-jü, kterou loni porazila v semifinále turnaje v Praze.
Plíškovou čeká loňská vítězka
Plíšková se po dlouhé zdravotní pauza zaviněné zraněním kotníku může těšit na velký zápas s loňskou šampionkou z Melbourne Madison Keysovou z USA, která zvítězila 6:1 a 7:5 nad krajankou Ashlyn Kruegerovou. Po Američance Sloane Stephensové totiž třiatřicetiletá česká tenistka zdolala také o deset let mladší Tjenovou.
Semifinalistka Australian Open z roku 2019 Plíšková v duelu s indonéskou tenistkou ani jednou neztratila servis, všechny čtyři brejkboly odvrátila. Naopak soupeřčino podání jednou v každé sadě prolomila. S Keysovou se Plíšková utkala jen jednou, v roce 2020 ji ve finále v Brisbane porazila.
Ani na sedmý pokus neprošla v Melbourne přes druhé kolo Bouzková. Šestinásobné grandslamové šampionce Šwiatekové, které ke zkompletování kariérního grandslamu chybí jen úspěch právě na Australian Open, sice v každém setu sebrala jednou podání, více ale zápas zdramatizovat nedokázala. Ve druhé sadě ztratila od stavu 3:1 pět gamů v řadě a někdejší světová jedničce podlehla i ve třetím vzájemném zápasu.
Ve dvouhře skončila Siniaková. Proti Anisimovové po hladce ztraceném prvním setu více vzdorovala ve druhé sadě, ale ani tu nezískala. V Melbourne zůstává ve hře v deblu, kde společně s Taylor Townsendovou obhajují loňskou trofej.
Postup do 3. kola slaví i Djokovič
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion Novak Djokovič hladce prošel do 3. kola Australian Open, odkud má deset titulů. Srbský tenista dnes porazil 6:3, 6:2 a 6:2 Itala Francesca Maestrelliho a zatím na turnaji neztratil ani set. Před tím naprosto totožným výsledkem přehrál Španěla Pedra Martíneze.
Čtvrtý nasazený Djokovič proti Maestrellimu vyhrál 86 procent výměn po svém prvním podání a odvrátil čtyři z pěti brejkbolů, kterým čelil. Naopak sám italskému soupeři ze druhé stovky světového žebříčku desetkrát sebral podání a po dvou hodinách a 16 minutách se radoval z postupu.
Djokovič vyhrál 399. zápas na grandslamovém turnaji a 101. utkání v Melbourne. Jeho dalším soupeřem bude Nizozemec Botic van de Zandschlup, nebo Číňan Šang Ťün-čcheng.