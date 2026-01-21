Předplatné

ONLINE: Velký den pro české tenisty, deset z nich bojuje o postup do třetího kola AO

Velký titul pro Muchovou, Menšíkovi by se hodil superkouč. A dobrý signál od Macháče • Zdroj: iSport.tv
Jakub Menšík během prvního kola Australian Open
Jakub Menšík během prvního kola Australian Open
Tomáš Macháč během prvního kola Australian Open
Tomáš Macháč během prvního kola Australian Open
Tomáš Macháč během prvního kola Australian Open
Tomáš Macháč během prvního kola Australian Open
Hned deset českých tenistů bojuje na Australian Open o postup do třetího kola. Z mužů jdou do akce například Jakub Menšík či Tomáš Macháč, mezi ženami se představí Kateřina Siniaková nebo Linda Nosková. Na programu je i derby mezi Lindou Fruhvirtovou a Terezou Valentovou. Kdo z Čechů postoupí? Všechny jejich zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

