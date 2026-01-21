ONLINE: Velký den pro české tenisty, deset z nich bojuje o postup do třetího kola AO
Velký titul pro Muchovou, Menšíkovi by se hodil superkouč. A dobrý signál od Macháče • Zdroj: iSport.tv
Hned deset českých tenistů bojuje na Australian Open o postup do třetího kola. Z mužů jdou do akce například Jakub Menšík či Tomáš Macháč, mezi ženami se představí Kateřina Siniaková nebo Linda Nosková. Na programu je i derby mezi Lindou Fruhvirtovou a Terezou Valentovou. Kdo z Čechů postoupí? Všechny jejich zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.