Je to moc, soustřeď se na hru! Hradecká zkritizovala módní výstřelek Ósakaové
Holka, kurt není přehlídkové molo, vzkazují jí někteří. Jiní tleskají jejímu smyslu pro módu a odvaze, se kterou napochodovala k prvnímu kolu Australian Open s bílým slunečníkem v ruce, kloboukem a závojem. Osmadvacetiletá Japonka Naomi Ósakaová způsobila jedním z nekřiklavějších módních vzkazů v historii tenisu globální poprask. Strhla pozornost na sebe i sport, ale také rozpoutala debatu, kde jsou hranice vkusu.
Pokud chcete vytvořit virální událost, asi není jednodušší způsob než navléknout tenisovou hvězdu do extravagantního úboru, při pohledu na který se musí fanoušci ptát, zda jde do divadla, na módní přehlídku nebo sportovat. A australský outfit Naomi Ósakové byl zřejmě nejradikálnějším, který kdy světové kurty viděly.
Slunečník, bílý klobouk a závoj až na zem zastřešovaly zelenomodré volánové šaty, které visely přes bílou skládanou sukni a široké kalhoty. Nástup osmadvacetileté Japonky na centrální kurt Roda Lavera byl dramatický v každém slova smyslu.
A lidé ze společnosti Nike, kteří své smluvní hráčce dali volné ruce, aby se podílela na návrhu oděvu, si museli mnout ruce. Střeva sociálních sítí se plnila obrázky a reakcemi. Časopis Vogue ihned přišel s předem připraveným článkem, který popisoval kolaboraci hráčky s módním návrhářem Robertem Wunem, jenž v minulosti šatil popové star Beyoncé, Arianu Grande či Lady Gaga. Výstřední model měl symbolizovat medúzu, jejíž obrázek se zalíbil tenistčině dvouleté dceři Shai.
„Móda je nádherný svět, kde nikdo nikoho nesoudí. Přesně takhle ho vnímá. Je to dokonalé pro ni, její kulturu i osobnost. Ještě tomu chyběl natažený červený koberec,“ ukázala palec nahoru světová jednička Aryna Sabalenková, zatímco Japonka se na tiskové konferenci rozpovídala o tom, jak vyrůstala na módních ikonách sestrách Williamsových či Marie Šarapovové a vždy chtěla jít v jejich stopách.
Hradecká: Není to ku prospěchu tenisu
Jak je dnes běžné, obal byl v tu chvíli důležitější než obsah. Přitom nechybělo mnoho, aby po bombastickém entrée Ósakaová prohrála s urputně bojující Antonií Ružičovou, třiadvacetiletou Chorvatkou ze 65. místa žebříčku, která na grandslamu nevyhrála ani zápas. Ještě ve třetí sadě ztrácela Japonka 3:4, než strhla vítězství na svou stranu (6:3, 3:6, 6:4).
„Během zápasu jsem si říkala, že nesmím ztratit hlavu. Když mě porazí, bude to smůla, ale stejně budu trendovat na Twitteru,“ líčila Ósakaová. „A takové přemýšlení mi přijde divné. Sakra jsem tenistka, tak chci předvést co nejlepší výkon a nemyslet na to, aby se psalo, v jakém klobouku s deštníkem jsem nastupovala. Mně už to přijde prostě moc. Měla by se spíš soustředit na to, jak hraje,“ diví se stříbrná olympijská medailistka Lucie Hradecká, jež každou chvílí očekává narození druhého potomka.
Introvertně působící Ósakaová je ženou mnoha paradoxů. Reprezentuje rodné Japonsko, pořádně však neumí řeč, neboť v jejích třech letech se s rodiči odstěhovala do USA. S oblibou komunikuje se světem prostřednictví módy a má odvahu sahat k výstředním outfitům, jež ji dostávají do centra zájmu.
Nebo během cesty za titulem z covidového US Open 2020 nastupovat na kurt v rouškách se jmény obětí policejní brutality v Americe. Ale také byla schopná odhlásit se uprostřed rozehraného Roland Garros, protože jí nedělalo dobře chodit na tiskové konference a odpovídat na otázky, proč jí to nejde na antuce.
Japonka si žije ve svém světě podle svých pravidel, což působí sympaticky. Považovat však módní vzkazy někdejší nejlépe placené sportovkyně planety za něco víc než zábavu či reklamní kalkul, lze těžko.
„Nemyslím, že to, co dělá, by bylo ku prospěchu tenis. Možná se někdo podívá, v čem nastoupila na kurt. Ale ke hře samotné, aby ji začali sledovat, to nové fanoušky nepřitáhne,“ soudí Hradecká, jež se sama na olympiádě v Londýně 2012 proslavila spolu s Andreou Hlaváčkovou módním tahem. Pro stříbrnou medaili si došly na stupně vítězek v holínkách.
Tehdy šlo o spontánní a vtipnou reakci, tedy něco, co Ósakaové chybí.