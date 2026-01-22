A teď si dám pivo! Maratonec Wawrinka (40) šokuje, mladého soupeře dostal do křečí
Zavolejte ambulanci! Ale ne pro mě! Brzy jednačtyřicetiletý tenisový kmet Stan Wawrinka (40) dostal v koncovce do křečí o dvacet let mladšího soupeře Francouze Arthura Geu a v zatím nejdelším zápase Australian Open, který trval 4 hodiny a 33 minut, přidal další zápis do výjimečné kariéry. Nikdo v dějinách neodehrál na grandslamech víc pětisetových mačů než on (49) a je nejstarším účastníkem 3. kola majoru za posledních 48 let.
Jako už tolikrát si ukázal na hlavu, ten nejdůležitější nástroj, jímž se vyhrávají tenisové zápasy. S rozpřaženými pažemi obešel Kia Arénu, v jejímž bouřlivém aplausu se koupal. Stan Wawrinka se načekal, než Australian Open udělilo svému šampionovi z roku 2014 kartu do hlavní soutěže. Teď však v poslední sezoně kariéry ždímá z téhle šance, co to dá.
Triumf 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (3) nad Arthurem Geou, přemožitelem Jiřího Lehečky a borcem jen o pět let starším než Wawrinkova dcera Alexie, byl na krev.
„Jak se dostaneš z únavy?“ tázal se ho na kurtu s mikrofonem v ruce Mats Wilander.
„Nemám tušení. Asi si dám pivo, protože si ho fakt zasloužím,“ usmál se vítěz čtyř a půl hodinového maratonu. Byl to rekordní a jeho 49. pětisetový mač kariéry na grandslamu, o jeden tak v tabulce přestihl svého slavnějšího krajana Rogera Federera. Ve 3. kole ho čeká devátý nasazený Američan Taylor Fritz.
Překoná i Djokoviče?
Wawrinka působí jako tenisový LeBron James, právě načal 25. profesionální sezonu a je jediným čtyřicátníkem v tisícovce žebříčku ATP. Na sklonku loňského roku oznámil, že ten letošní bude jeho tenisově poslední.
„Nebudu ale hrát jen pro to, abych se všude loučil. Jsem soutěživý, chci vítězit a ve svém věku se vrátit ještě do stovky,“ hlásal aktuálně 139. tenista žebříčku, jenž se v živém pořadí posunul už na 107. pozici.
Jeho dlouhověkost je zcela unikátní, uvážíme-li, že je ještě starší než Tomáš Berdych, který skončil už před šesti lety. Po čtyřicítce neodehráli zápas jeho další souputníci Rafael Nadal, Roger Federer a kdo ví, zda vydrží Novak Djokovič.
Ale švýcarské dynamo pořád pumpuje na druhou stranu sítě vyhlášené jednoručné bekhendy a i dva měsíce před jedenačtyřicátými narozeninami je hrozbou.
Grandslamové tituly Stana Wawrinky:
- Australian Open 2014
- Roland Garros 2015
- US Open 2016