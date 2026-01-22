Zrodila se hvězda! Bartůňková (19) šokovala favoritku. Vymyslela tenisovou Csaplárovu past?
Vítězné šňůry víkendových šampionů Jakuba Menšíka s Tomášem Macháčem se na druhé straně světa natáhly na 6 respektive 7 zápasů. Tereza Valentová ovládla české derby proti Lindě Fruhvirtové. A Karolína Plíšková opět vykřičela, že je ještě tady, když zdolala soupeřku z 59. místa žebříčku. I ona postoupila do 3. kola Australian Open, které si zahraje celkem sedm českých zástupců. Tím naprosto senzačním je devatenáctiletá kvalifikantka Nikola Bartůňková, jež vyvolala prozatím největší šok turnaje, když srazila členku top 10 a letos neporaženou Švýcarku Belindu Bencicovou 6:3, 0:6, 6:4.
Nikola Bartůňková je jako čaj. Hoďte ji do vroucí vody a poznáte, jak je silná. V žáru bitvy se zcela projevila osobnost devatenáctileté slečny v zatím největším zápase kariéry. „Moje největší tenisová zbraň? Povaha a bojovnost, nikdy nic nevzdám,“ říká o sobě.
Pumpovala pažemi, co chvíli zvedala levačku ve vítězném gestu, předváděla extrémní výkon. A na jejím „mužském“ tenise s řadou variací podpořeném skvělou atletickou připraveností ztroskotala i žena, jež platila za spolufavoritku celého Australian Open.
Vždyť osmadvacetiletá maminka Belina Bencicová absolvovala ve švýcarských barvách coby neporažená United Cup. Skolila tam Igu Šwiatekovou či Jasmine Paoliniovou. V Melbourne už ale dcera slovenských rodičů končí už ve 2. kole zásluhou nečekané české hrdinky, která hraje vůbec první grandslam v hlavní soutěži. „Je tohle vůbec možné? Skvělý výkon,“ žasli komentátoři.
Tenistka I. ČLTK hned po mečbolu spěchala do ochozů ANZ Arény obejmout taktéž nadšeného tátu Pavla a kouče Petra Vaníčka. I ti se možná museli smát, že devatenáctiletá Niki vymyslela tenisovou obdobu Csaplárovy pasti. Stejně jako v úvodním kole s domácí nadějí a bývalou členkou top 10 Darjou Kasatkinovou získala Bartůňková první set, aby v tom druhém schytala kanára a ukolébala soupeřku, kterou ve třetím dramatickém dějství dorazí.
Málem skončila s tenisem
Bartůňková, jíž bude koncem února dvacet, žije v Melbourne sen, na který by před rokem nikdo nepomyslel. Vždyť loni touhle dobou započala návrat po osmiměsíční pauze coby 493. hráčka světa, jež málem s tenisem skončila. Kvůli užití kontaminovaného výživového doplňku hrozil finalistce wimbledonské juniorky čtyřletý distanc za doping a již přemýšlela, že se místo tenisové kariéry vydá studovat medicínu. Nakonec s rodiči Hanou a Pavlem a za pomoci investovaných milionů korun dokázali, že nepodváděla. A po comebacku se vrhla do tenisu snad s ještě větší vervou, k čemuž jí pomohlo o odvalení školních povinností a složení maturity na pražském gymnáziu Opatov.
Highlity sezony pro ni byly semifinále pětistovky v mexické Guadalajaře i debut při Billie Jean King Cupu, kdy v listopadové baráži pomohla udržet Česko mezi elitou. „Už jsem měla na krajíčku, že bych i mohla skončit s tenisem. Že jsem se takhle letos dokázala vrátit, je pro mě i rodiče úplně super,“ líčila tehdy dojatě v chorvatském Varaždínu.
Nyní šroubuje svůj happyend do ještě závratnějších výšin. Momentálně je v živém žebříčku na 107. místě, a pokud v dalším kole zdolá nasazenou Belgičanku Elise Mertensovou, probije se do elitní stovky.
Češi ve 2. kole Australian Open
Vítězové
Menšík (16) - Jodar (Šp.) 6:2, 6:4, 6:4
Macháč - Tsitsipas (31-Řec.) 6:4, 3:6, 7:6 (5), 7:6 (5)
Bartůňková - Bencicová (10-Švýc.) 6:3, 0:6, 6:4
Nosková (13) - Prestonová (Austr.) 6:2, 4:6, 6:2
Valentová - L. Fruhvirtová 7:5, 2:6, 6:3
Plíšková - Tjenová (Indon.) 6:4, 6:4
Poražení
Kopřiva - Fritz (9-USA) 1:6, 4:6, 6:7 (4)
Bouzková - Šwiateková (2-Pol.) 2:6, 3:6
Siniaková - Anisimovová (4-USA) 1:6, 4:6