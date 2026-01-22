Předplatné

Australian Open ONLINE: v akci Muchová, o osmifinále bojuje proti Linetteové

Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian OpenZdroj: ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Australian Open
Začít diskusi (0)

Karolína Muchová nastoupí v pátek na Australian Open k utkání 3. kola proti polské tenistce Magdě Linetteové. Turnajová devatenáctka bude o postup do osmifinále usilovat v Kia Areně, její zápas je na programu jako třetí v pořadí. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Devětadvacetiletá Muchová v předchozích zápasech vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou a Američanku Alycii Parksovou. Třetí kolo bude v Melbourne hrát poprvé od roku 2021, kdy se probojovala do semifinále.

O čtyři roky starší Linetteové patří ve světovém žebříčku 50. místo, v prvním kole zdolala patnáctou nasazenou Američanku Emmu Navarrovou. Muchovou porazila pouze v prvním vzájemném duelu v roce 2019, v dalších třech zápasech uspěla česká tenistka.

Také Linetteová už na Australian Open hrála semifinále, v roce 2023 v něm podlehla Aryně Sabalenkové.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů