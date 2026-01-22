Australian Open ONLINE: v akci Muchová, o osmifinále bojuje proti Linetteové
Karolína Muchová nastoupí v pátek na Australian Open k utkání 3. kola proti polské tenistce Magdě Linetteové. Turnajová devatenáctka bude o postup do osmifinále usilovat v Kia Areně, její zápas je na programu jako třetí v pořadí. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Devětadvacetiletá Muchová v předchozích zápasech vyřadila Rumunku Jaqueline Cristianovou a Američanku Alycii Parksovou. Třetí kolo bude v Melbourne hrát poprvé od roku 2021, kdy se probojovala do semifinále.
O čtyři roky starší Linetteové patří ve světovém žebříčku 50. místo, v prvním kole zdolala patnáctou nasazenou Američanku Emmu Navarrovou. Muchovou porazila pouze v prvním vzájemném duelu v roce 2019, v dalších třech zápasech uspěla česká tenistka.
Také Linetteová už na Australian Open hrála semifinále, v roce 2023 v něm podlehla Aryně Sabalenkové.