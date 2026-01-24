Australian Open ONLINE: Končí čtyři Češi včetně Noskové. Hrají Menšík a Valentová
Karolína Plíšková prohrála ve třetím kole Australian Open s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA. Světové devítce podlehla dvakrát 3:6. Na úvodním grandslamu sezony v Melbourne skončil i Tomáš Macháč, který prohrál čtyřapůlhodinový zápas s pátým nasazeným italským tenistou Lorenzem Musettim 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6. Končí i Nikola Bartůňková po porážce s Belgičankou Elise Mertensovou. Linda Nosková padla proti Číňance Wang Sin-jü v duelu, který přerušilo horko. Žebříčkově nejlepší český tenista Jakub Menšík nastupuje proti Američanovi Ethanu Quinnovi. Tereza Valentová čelí světové pětce Jeleně Rybakinové. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Macháč prohrál čtyřapůlhodinový zápas s pátým nasazeným Italem Lorenzem Musettim 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6. Turnajová třináctka Linda Nosková podlehla Číňance Wang Sin-jü 5:7, 4:6, Bartůňková se rozloučila po porážce 0:6, 4:6 s Elise Mertensovou z Belgie.
Plíšková po dlouhé zdravotní pauze zaviněné zraněním kotníku vyřadila v Melbourne dvě soupeřky, zastavila ji až obhájkyně titulu. Keysová nastoupila ve velkém stylu a záhy vedla 4:0, třiatřicetiletá česká tenistka jí dokázala vzít podání jen jednou.
Na vítězné údery vyhrála Američanka 25:8. „Hrála neskutečně rychle, klobouk dolů před ní. Moc šancí jsem neměla, i když nějaké malinké tam byly,“ uvedla Plíšková na webu tenisovysvet.cz.
Nosková v obou setech oplatila čínské soupeřce první brejk, ale na druhý už odpovědět nedokázala. Wang Sin-jü se povedla odveta za prohru v semifinále loňského turnaje WTA v Praze a znovu si vylepšila melbournské maximum.
Macháčovi napočítali 82 nevynucených chyb
Pořadatelé v sobotu kvůli očekávanému vedru uspíšili začátek programu o hodinu. Když pak odpoledne přesáhly teploty 35 stupňů Celsia, byl program s výjimkou tří hlavních kurtů se zatahovací střechou přerušen, což se za stavu 2:2 v úvodním setu týkalo i zápasu Noskové. Na dvorec se hráčky vrátily až po několika hodinách.
Macháč ovládl v minulém týdnu turnaj v Adelaide a v Melbourne zdolal bývalé světové trojky Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase. V utkání s Musettim mu ale statistici napočítali 82 nevynucených chyb, soupeř rozhodl pátý set dvěma brejky. „Ani v pátém setu jsem nehrál vůbec špatně, on ho ale zvládl výborně," uznal Macháč.
Bartůňková nejprve v Melbourne zvládla kvalifikaci a pak se blýskla výhrami nad někdejší světovou osmičkou Darjou Kasatkinovou a desátou nasazenou Belindou Bencicovou. Lépe podávající Mertensová ji ale v prvním setu nepustila ke slovu a ve druhé sadě přidala ještě dva brejky.
„Dneska to bylo těžké. Soupeřka se na mě připravila lépe než já na ni. Je to zkušená hráčka, skvěle podávala. Musím teď nejvíc zapracovat na servisu. Těším se, že si zahraju na turnaji v Ostravě,“ řekla Bartůňková.
O postup do osmifinále prvního grandslamu sezony budou v sobotu v Melbourne usilovat ještě Tereza Valentová a Jakub Menšík.