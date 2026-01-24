Australian Open ONLINE: Končí pět Čechů včetně Noskové. V akci je Menšík
Karolína Plíšková prohrála ve třetím kole Australian Open s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA. Světové devítce podlehla dvakrát 3:6. Na úvodním grandslamu sezony skončili i Tomáš Macháč, nejlepší česká tenistka v žebříčku Linda Nosková, devatenáctiletá Nikola Bartůňková a o rok mladší Tereza Valentová. O postup do osmifinále ještě usiluje Jakub Menšík. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Macháč prohrál čtyřapůlhodinový zápas s pátým nasazeným Italem Lorenzem Musettim 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6. Turnajová třináctka Nosková podlehla Číňance Wang Sin-jü 5:7, 4:6, Bartůňková se rozloučila po porážce 0:6, 4:6 s Elise Mertensovou z Belgie. Valentovou vyřadila pátá nasazená Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která zvítězila 6:2, 6:3.
Plíšková po dlouhé zdravotní pauze zaviněné zraněním kotníku vyřadila v Melbourne dvě soupeřky, zastavila ji až obhájkyně titulu. Keysová nastoupila ve velkém stylu a záhy vedla 4:0, třiatřicetiletá česká tenistka jí dokázala vzít podání jen jednou.
Na vítězné údery vyhrála Američanka 25:8. „Hrála neskutečně rychle, klobouk dolů před ní. Moc šancí jsem neměla, i když nějaké malinké tam byly,“ uvedla Plíšková na webu tenisovysvet.cz.
Nosková v obou setech oplatila čínské soupeřce první brejk, ale na druhý už odpovědět nedokázala. Wang Sin-jü se povedla odveta za prohru v semifinále loňského turnaje WTA v Praze a znovu si vylepšila melbournské maximum. “Na kurtu jsem se dnes nenašla. Necítila jsem se dobře v delších výměnách ani v rychlém tempu,„ litovala Nosková.
Pořadatelé dnes kvůli očekávanému vedru uspíšili začátek programu o hodinu. Když pak odpoledne přesáhly teploty 35 stupňů Celsia, byl program s výjimkou tří hlavních kurtů se zatahovací střechou přerušen, což se za stavu 2:2 v úvodním setu týkalo i zápasu Noskové. Na dvorec se hráčky vrátily až po několika hodinách.
Macháčovi napočítali 82 nevynucených chyb
Macháč ovládl v minulém týdnu turnaj v Adelaide a v Melbourne zdolal bývalé světové trojky Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase. V utkání s Musettim mu ale statistici napočítali 82 nevynucených chyb, soupeř rozhodl pátý set dvěma brejky. “Ani v pátém setu jsem nehrál vůbec špatně, on ho ale zvládl výborně,„ uznal Macháč.
Bartůňková nejprve v Melbourne zvládla kvalifikaci a pak se blýskla výhrami nad někdejší světovou osmičkou Darjou Kasatkinovou a desátou nasazenou Belindou Bencicovou. Lépe podávající Mertensová ji ale v prvním setu nepustila ke slovu a ve druhé sadě přidala ještě dva brejky.
“Dneska to bylo těžké. Soupeřka se na mě připravila lépe než já na ni. Je to zkušená hráčka, skvěle podávala. Musím teď nejvíc zapracovat na servisu. Těším se, že si zahraju na turnaji v Ostravě,“ řekla Bartůňková.
Valentová si při australském debutu vylepšila účastí ve 3. kole grandslamové maximum. Rybakinové prolomila hned v úvodní hře podání, vedla i v druhé sadě, wimbledonská vítězka z roku 2022 však pokaždé skóre otočila.