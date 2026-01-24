Australian Open ONLINE: Plíšková i Macháč končí. Duel Noskové přerušen kvůli horku
Karolína Plíšková prohrála ve třetím kole Australian Open s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA. Světové devítce podlehla dvakrát 3:6. Na úvodním grandslamu sezony v Melbourne skončil i Tomáš Macháč, který prohrál čtyřapůlhodinový zápas s pátým nasazeným italským tenistou Lorenzem Musettim 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 2:6. Končí i Nikola Bartůňková po porážce s Belgičankou Elise Mertensovou. Třináctá nasazená Linda Nosková startuje proti Číňance Wang Sin-jü, duel však přerušilo horko. Žebříčkově nejlepší český tenista Jakub Menšík nastupuje proti Američanovi Ethanu Quinnovi. Tereza Valentová čelí světové pětce Jeleně Rybakinové. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Plíšková po dlouhé zdravotní pauze zaviněné zraněním kotníku vyřadila v Melbourne dvě soupeřky, zastavila ji až obhájkyně titulu. Keysová nastoupila ve velkém stylu a záhy vedla 4:0, třiatřicetiletá česká tenistka jí dokázala vzít podání jen jednou. Na vítězné údery vyhrála Američanka 25:8.
„Hrála neskutečně rychle, klobouk dolů před ní. Moc šancí jsem neměla, i když nějaké malinké tam byly. Na všechny ale zahrála úplný nesmysl, takže si nemůžu moc co vyčítat. Bohužel jsem si nechala set utéct na 0:4, což je s takto dobrou hráčkou moc. Tři utkání v Melbourne jsou super, ale na lepší holky to zatím nestačí,“ uvedla Plíšková na webu tenisovysvet.cz.
Macháč ovládl v minulém týdnu turnaj v Adelaide a v Melbourne zdolal bývalé světové trojky Grigora Dimitrova a Stefanose Tsitsipase. V utkání s Musettim mu ale statistici napočítali 82 nevynucených chyb, soupeř rozhodl pátý set dvěma brejky. Do čtvrtého kola v Melbourne se Musetti dostal poprvé, na Roland Garros i ve Wimbledonu už hrál semifinále.
Bartůňková nejprve v Melbourne zvládla kvalifikaci a pak se blýskla výhrami nad někdejší světovou osmičkou Darjou Kasatkinovou a desátou nasazenou Belindou Bencicovou. Lépe podávající Mertensová jí ale v prvním setu nepustila ke slovu a ve druhé sadě přidala ještě dva brejky.
Pořadatelé dnes kvůli očekávanému vedru uspíšili začátek programu o hodinu. Když pak odpoledne přesáhly teploty 35 stupňů Celsia, byl program s výjimkou tří hlavních kurtů se zatahovací střechou přerušen, což se týkalo i zápasu Lindy Noskové s Číňankou Wang Sin-jü. Na dvorec by se měly vrátit po 7:30 SEČ.
O postup do osmifinále prvního grandslamu sezony budou dnes v Melbourne usilovat ještě Tereza Valentová a Jakub Menšík.