Tenisté z USA pod palbou otázek na Trumpa. Roste bouře proti reportérovi, co je pokládá
Začíná to být tradice. Když někdo z amerických tenistů a tenistek vyhraje zápas na Australian Open 2026, může si být skoro jist, že přiletí otázka na zahraniční politiku Donalda Trumpa od jednoho z přítomných novinářů. Dotazům podobného charakteru čelili s větším či menším klidem Taylor Fritz, Coco Gauffová či Madison Keysová.
Je všeobecně známo, že rodiče Anisimovové v minulosti emigrovali do Spojených států z Ruska. Když ve druhém kole zdolala Kateřinu Siniakovou, reportér se ptal na to, jak je hrdá, že reprezentuje USA.
„Narodila jsem se v Americe, takže jsem vždycky hrdá na to, že mohu reprezentovat svou zemi. Mnozí z nás si vedou opravdu dobře. Je skvělé vidět spoustu našich sportovců v ženské i mužské kategorii,“ prohlásila čtyřiadvacetiletá rodačka z New Jersey.
Reportér byl neodbytný a chtěl znát přímo její názor na zahraniční politiku. „Myslím, že to není relevantní,“ odsekla Američanka.
Zmíněný reportér se ale ptá opakovaně všech tenistů z USA, co říkají na počínání prezidenta Donalda Trumpa na mezinárodním kolbišti, kde v poslední době eskaluje zejména jeho touha získat pod americkou správu Grónsko. Řeč padla ale také na výraznější řevnivost Američanů vůči sobě a otázku rasismu.
V případě Coco Gauffové šel reportér rovnou na komoru prvním dotazem na pozápasové tiskové konferenci. „Myslím, že jsem už v minulosti vyjádřila svůj názor,“ začala světová trojka. „Ano, doufám, že v naší zemi budeme mít mnohem více míru a více laskavosti, když spolu budeme mluvit o různých tématech a podobných věcech. V tuto chvíli to tak necítím. Cítím se trochu unavená z toho, že o tom jen mluvím. Je to těžké,“ vyznala se rodačka z Atlanty a hovořila také o problematice afroamerické menšiny v zámoří.
„Myslím si také, že být černoškou v této zemi a muset zažívat věci třeba i online a vidět, jak jsou postiženy vaše marginalizované komunity, je složité. Jen doufám, že postupem času dosáhneme stavu, ve kterém momentálně nejsme, a budeme se dál posouvat. Zveřejnila jsem video s Martinem Lutherem Kingem. Musíme jít dál,“ uzavřela Gauffová.
Sama podporuje afroamerickou komunitu také finančně. Nedávno darovala 150 tisíc dolarů United Negro College Fund. Jde o organizaci, která zajišťuje stipendia na vysokých školách zejména méně majetným studentům tmavé pleti.
Diplomatický Fritz, Keyseová mluví o mísicím kotli
Zatímco Gauffová byla poměrně otevřená, světová devítka na mužském žebříčku Taylor Fritz, byl očividně na rozpacích z položeného dotazu ohledně Trumpa a schovával tvář do dlaní. „Nejsem si jistý, o čem konkrétně mluvíme, ale v USA se toho děje spousta. Mám pocit, že cokoli tady řeknu, dostane se někam do titulku a bude to vytrženo z kontextu. Takže bych opravdu raději nedělal něco, co by mě uprostřed turnaje hodně rozptylovalo,“ zůstal diplomatický borec, který ve druhém kole Australian Open vyřadil Čecha Víta Kopřivu.
Dotaz s politickou konotací tak pochopitelně nemohl uniknout ani Madison Keysové. „Myslím, že můj postoj byl docela zřejmý. Je docela jasné, kde stojím, a doufám, že se jako země můžeme sjednotit a vrátit se k hodnotám, které podle mě dělají naši zemi skvělou. Nejsem příznivcem rozdělování a myslím si, že krása USA spočívá v tom, že jsme mísicím kotlem. Jsme velmi rozmanití. Jsme přece domovem migrantů,“ pronesla devátá hráčka světa, která se ve třetím kole postaví Karolíně Plíškové.
Proti dotyčnému reportérovi se začínají bouřit někteří fanoušci i známé osobnosti. Například bývalý americký tenista John Isner jen na sociálních sítích poznamenal, že by se tenistů po zápasech měli ptát jen na tenisové otázky. Dotazy, které dostávají americké hráče do nesnází, se nelíbí i řadě fanoušků.
Množí se domněnky, že reportérem, který klade tyto dotazy, je jistý Owen Lewis z The Athletic. Jeho práce byla v průběhu let sdílena v The Guardian, The Second Serve a Awful Announcing. Lewis zatím nepotvrdil, zda stojí na počátku této kontroverze. Ačkoliv mnozí fanoušci volají po odebrání akreditace novináři, který se ptá hlavně na záležitosti politické scény v Americe, Australian Open v tuto chvíli žádné změny ve svém mediálním sále nechystá.