Čas na odvetu. Nemesis Coco degraduje kariéru Muchové, stála ji velké tituly i finále
Popcornový zápas přinese nedělní osmifinále Australian Open. Největší česká naděje v Melbourne Karolína Muchová v něm půjde poprvé v kariéře porazit světovou trojku Coco Gauffovou. Do jejich předchozích duelů ale zasahovaly pro Češku nepříznivé okolnosti, tentokrát je fit a dobře naladěná. Američance poslala šikula z Olomouce vzkaz drtivým triumfem ve 3. kole nad Polkou Magdou Linetteovou 6:1, 6:1 za 63 minut. Gauffová se naopak zachraňovala ve třech setech proti kamarádce a krajance Hailey Baptistové.
Prakticky každou z tenisových hvězd dneška již Karolína Muchová porazila. V podstatě je jejich postrachem, proti sokyním z top 10 má skóre 17:25. Pouze u vzájemné bilance s Coco Gauffovou, svou nemesis, jí svítí velká nula. Doslovně řečeno 0:4 na zápasy a 0:8 na sety. Jednostranné skóre však neříká celý příběh jejich střetávání, které zatím Muchovou stálo dva tituly z turnajů série WTA 1000 a jedno finále US Open, jež pak její přemožitelka i vyhrála.
Poprvé se utkaly v titulovém boji v Cincinnati před třemi lety. Díky úspěšnému tažení ve státě Ohio si tehdy Muchová zajistila premiérový vpád do desítky žebříčku, ale také svedla čtyři třísetové zápasy v pěti dnech, takže už před startem finále byla na pokraji sil. K tomu bylo ukrutné vedro a dusno. „Slunce úplně žahalo. Při finále jsem jen přežívala a přála si, aby už skončilo, jak mi nebylo na kurtu dobře,“ líčila později po porážce 3:6, 4:6.
O dva týdny později dostala v New Yorku šanci na odvetu. Jenže semifinále US Open odehrála pod prášky a s obavou o pravé zápěstí, které si před pár dny poranila během tréninku při pokusu o trikový úder. Horší než krach 4:6, 5:7 byl fakt, že nakonec s pravou paží musela na operaci a stála dalších 10 měsíců.
O talentu Muchové však svědčí, že se už za čtvrt roku po návratu na kurty probila do dalšího velkého finále v Pekingu. V závěrečných kolech získala skalpy čerstvé šampionky US Open Aryny Sabalenkové i olympijské vítězky Čeng Čchin-wen. Jenže třetí těžký zápas ve třech dnech nezvládla. O osm let mladší Gauffová triumfovala jednoznačně 6:1, 6:3 za pouhých 76 minut.
Posila pro Muchovou: bývalý kouč Šarapovové
„Zase jsi mi nakopala zadek. A to doslova. Musíš zápasy se mnou milovat,“ rozesmála Muchová při děkovačce šampionku, k níž měla zprvu rezervovaný vztah. Nezamlouvalo se jí, že Gauffová v šatně nezdraví a k druhým se chová odtažitě až přehlíživě. Postupně si k sobě však vybudovaly velký respekt. „Pokaždé říkám, že je to jedna z nejlepších hráček na okruhu a zasloužila by si o hodně víc titulů, než má. Nikdy to s ní není snadné,“ prohlásila v pátek v Melbourne s úctou Američanka.
Věděla, o čem hovoří. Před začátkem grandslamu si spolu ty dvě zatrénovaly a podle očitých svědků Muchová o osm let mladší Gauffovou ničila. Příprava ale není mistrák, což ví každý. Češka má silně vyvinutý smysl pro odvetu, že by však měla na svou nemesis pifku, odmítá.
„Bude to zápas jako každý jiný, nic speciálního před duely s ní v hlavě nemám. Proti mně hraje vždycky velmi dobře, ale věřím, že mám šanci,“ citoval tenisovysvet.cz Muchovou, jež má nyní ve svém koutě posilu – šedesátiletého Nizozemce Svena Groenevelda, bývalého kouče veličin jako Maria Šarapovová či Ana Ivanovičová.
Ten by měl přijít s novými nápady, jak vymazat nulu z kolonky duelů proti Gauffové. „Očekávám to od něj. Možná nabídne jiný pohled či taktickou radu. Snažím se toho od něj spoustu naučit,“ prohlásila Češka, jejíž komplexní tenis zatím proti Gauffové, skvělé atletce s náramným bekhendem ale slabším forhendem i podáním, nefungoval.
Momentálně je však na vlně, 3. kolo zvládla za hodinku a v sobotu ji čeká volný den. Sil musí mít dost, do Austrálie ji dorazili podpořit i rodiče. Příhodný čas konečně otočit tok téhle rivality.
|Karolína Muchová
|Coco Gauffová
|Věk
|29
|21
|Výška
|180 cm
|175 cm
|Pořadí na žebříčku
|19.
|3.
|Tituly WTA
|1
|11
|Bilance v sezoně 2025
|6:1
|6:1
|Bilance celkem
|332:162
|283:116
|Bilance na Australian Open
|11:5
|19:6
|Prize money (mil. USD)
|10,5
|30,3
|Vzájemná bilance
|0
|4
|Vzájemné zápasy
|
2023 Cincinnati – finále – Gauffová 6:3, 6:4
2023 US Open – semifinále – Gauffová 6:4, 7:5
2024 Peking – finále – Gauffová 6:1, 6:3
2025 United Cup – semifinále – Gauffová 6:1, 6:4