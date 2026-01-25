Předplatné

Velká bitva o čtvrtfinále, ale Muchová na Australian Open končí. Nestačila na favoritku

Karolína Muchová během osmifinále Australian Open proti Coco Gauffové
Karolína Muchová během osmifinále Australian Open proti Coco GauffovéZdroj: ČTK / AP / Aaron Favila
ČTK, iSport.cz
Australian Open
Karolína Muchová prohrála v osmifinále Australian Open s americkou tenistkou Coco Gauffovou. Poslední česká zástupkyně v ženské dvouhře podlehla po dvouhodinovém boji třetí hráčce světového žebříčku 1:6, 6:3, 3:6.

Muchová, která byla v Melbourne turnajovou devatenáctkou, nastoupila proti držitelce dvou grandslamových titulů Gauffové popáté. V předchozích vzájemných zápasech proti ní neuhrála ani set.

Vítězka US Open 2023 a loňského Roland Garros Gauffová potvrdila v úvodu utkání pověst výborně returnující hráčky. Muchová si udržela servis až na třetí pokus, odvrátila tím ale jen hrozícího „kanára“.

V druhé sadě se však obraz hry změnil. Česká tenistka už v důležitých okamžicích tak často nechybovala, zato Gauffová začala volit opatrnější údery. Muchová proměnila dva brejkboly a náskok tří gamů udržela.

Rozhodla čtvrtá hra třetího dějství, v níž Muchová prohrála podání a ztrátu už nedotáhla, třebaže šanci při brejkbolu měla. Odvážnou hrou ještě odvrátila tři mečboly, při čtvrtém ale dopadl její return do autu.

Devětadvacetiletá Muchová hrála čtvrté kolo v Melbourne poprvé od roku 2021, kdy se probojovala až do semifinále.

Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou prošly do čtvrtfinále čtyřhry bez boje. Jejich soupeřky Miju Katová z Japonska a Maďarka Fanny Stollárová z turnaje odstoupily.

Siniaková v Austrálii triumfovala už třikrát. Celkem má 11 grandslamových titulů včetně jednoho z mixu. V tom ji v Melbourne čeká s Nizozemcem Semem Verbeekem zápas druhého kola.

