Obří smůla! Menšík si s Djokovičem nezahraje, z Australian Open odstoupil kvůli zranění
Český tenista Jakub Menšík kvůli zranění odstoupil z Australian Open před osmifinále, ve kterém měl v pondělí čelit desetinásobnému šampionovi úvodního grandslamu sezony Novaku Djokovičovi ze Srbska. Dvacetiletý rodák z Prostějova na sociální síti instagram uvedl, že ho v posledních zápasech trápily zhoršující se potíže s břišním svalem.
Menšík přišel o možnost proti slavnému srbskému soupeři ještě vylepšit kariérní maximum na grandslamu, na které postupem do osmifinále v Melbourne dosáhl. „Píše se mi to těžko. Poté, co jsme udělali vše, co jsme mohli, abych pokračoval, musím z Australian Open odstoupit kvůli zranění břišního svalu, které se v posledních zápasech zhoršovalo,“ uvedl Menšík. „Po dlouhé konzultaci s mým týmem a lékaři jsme se rozhodli, že zítra na kurt nepůjdu,“ doplnil.
Menšík se na souboj s osmatřicetiletým Djokovičem, který je jeho vzorem, hodně těšil. Šestnáctý nasazený měl v minulých dnech velmi dobrou formu. Těsně před Australian Open ovládl turnaj v Aucklandu a v Melbourne v posledních dvou zápasech neztratil ani set.
„I když jsem teď velmi zklamaný, můj první postup tady do osmifinále je něco, co si s sebou ponesu hodně dlouho. Od fanoušků jsem cítil spoustu energie a atmosféra v Melbourne byla opravdu speciální,“ uvedl Menšík. „Děkuji všem za zprávy a fandění. Znamená to pro mě víc, než si myslíte. Teď je čas se pořádně zotavit,“ dodala aktuální česká žebříčková jednička.
Po Menšíkově odstoupení nezbyl v pavouku dvouhry na Australian Open už ani jeden český zástupce. Jako poslední v neděli vypadla Karolína Muchová, která ve třech setech prohrála s Američankou Coco Gauffovou.
Zatím není jasné, jak vážné Menšíkovo zranění bude a zda neovlivní jeho start v blížící se kvalifikaci Davisova poháru. Český tým se o víkendu 7. a 8. února představí v Jihlavě proti Švédsku.