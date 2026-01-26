Vysvědčení tenistů: bez velké trefy, ale nadějně. Nadchly „mini Muchová“ i druhý život KP
Podruhé za sebou v Melbourne a počtvrté z posledních pěti grandslamů nemá Česko svého zástupce ve čtvrtfinále. Všech šestnáct tenistů už je pryč z Australian Open jen po osmi dnech jeho trvání. Kvantita není kvalita, chtělo by se říci. Tak temně však nelze na turnaj pohlížet. Naopak, dění u řeky Yarry přineslo řadu povzbuzujících českých příběhů. Podívejte se, jak si čeští hráči a hráčky vedli podle deníku Sport a webu iSport.
Nikola Bartůňková
konec: 3. kolo
známka: 1+
Grandslamový debut z pohádky. Vyhrála tři kvalifikační mače a pak začala kosit velké favoritky. Ve třech setech přemohla Rusku s australským občanstvím Darju Kasatkinovou, po ní zcela senzačně i jednu ze spolufavoritek celého turnaje Belindu Bencicovou. A díky nesmírně kreativní hře se jí už začalo přezdívat „mini Muchová“.
Karolína Plíšková
konec: 3. kolo
známka: 1+
Vypadalo to, že se po rok a půl dlouhé pauze a novém zranění lýtka jede jen zúčastnit. Omyl, veteránka KP ukázala hodně nadějný level, vyřadila neoblíbenou sokyni Sloane Stephensovou a po ní i Indonésanku Janice Tjenovou, dámu z 59. místa žebříčku. I porážka s obhájkyní Madison Keysovou byla důstojná. Otázkou teď zůstává, jak její problémový kotník zvládne dva zápasy ve dvou dnech. Energie z povedeného Australian Open by jí ale mohla prodloužit kariéru, s jejímž koncem si již pohrávala. I v žebříčku vyletí z 1057. místa na začátek páté stovky.
Linda Fruhvirtová
konec: 2. kolo
známka: 1
Už platí za zaběhlé jméno, ale stále jí je teprve dvacet let. Poslední složité a nepovedené sezony dramaticky snížily očekávání od starší ze sester Fruhvirtových. V Austrálii však tahle bojovnice ukázala, že tu ještě je. Úspěšná kvalifikace a po rovných třech letech vyhrané kolo na grandslamu jsou skvělým počinem.
Tereza Valentová
konec: 3. kolo
známka: 1
Osmnáctiletá slečna při australském debutu uhrála premiérové třetí kolo grandslamu, když srazila nasazenou domácí tenistku Mayu Jointovou a pak zvládla coby favoritka i svazující derby proti Lindě Fruhvirtové. Odměnou jí bude, že poprvé vtrhne do TOP 50, v živém žebříčku je momentálně už na 44. příčce.
Jakub Menšík
konec: 4. kolo
známka: 1-
Kvůli zranění břišního svalu se odhlásil ze svátečního osmifinále proti Novaku Djokovičovi. Moudré rozhodnutí, jako handicapovaní nemáte s nejlepším hráčem všech dob šanci a jen riskujete. Otázkou zůstává, zda si na úvod sezony nenaložil příliš velkou porci zápasů, když se vydal (a nakonec ho i vyhrál) týden před grandslamem na turnaj. Nejmladší ze všech letošních osmifinalistů udělal i tak dobrý výsledek, otočil první kolo, ukončil šňůru po čtyřech prohraných pětisetových mačích za sebou a poprvé došel na grandslamu tak daleko.
Tomáš Macháč
konec: 3. kolo
známka: 1-
Spolu s vyhraným turnajem v Adelaide zvítězil v sedmi duelech za sebou, což je jeho jasně nejdelší šňůra na ATP Tour. Získal během ní 350 bodů, což by mu mělo dát klid před blížící se obhajobou titulu z Acapulca (500 bodů), kterou silně prožívá. Bojoval 4,5 hodiny v ukrutném vedru se světovou pětkou Lorenzem Musettim a jeho tělo vydrželo, což je další obří plus.
Vít Kopřiva
konec: 2. kolo
známka: 1-
Otočil první kolo s německým veteránem Janem Lennardem Struffem, vyhrál druhý pětiseťák kariéry i teprve druhý grandslamový zápas. A i o kolo dál svedl s megafavoritem Taylorem Fritzem dva vyrovnané sety.
Karolína Muchová
konec: 4. kolo
známka: 2
Neodehrát extra podařený zápas a stejně mít šanci zdolat světovou trojku, to jasně svědčí o síle a talentu Karolíny Muchové. Plných 38 nevynucených chyb a řada promarněných šancí v zápase s Coco Gauffovou i tak bolí. V Austrálii ale nebyla už pět ročníků takhle daleko, začátek sezony je v jejím podání povzbuzující.
Marie Bouzková
konec: 2. kolo
známka: 2
Splnila to, co se od ní při pohledu na pavouk dalo čekat. V úvodním kole zdolala Mexičanku Renatu Zarazuovou a v sedmadvaceti vyhrála teprve druhý zápas v hlavní soutěži melbournského grandslamu. Pak už jasně nestačila na Igu Šwiatekovou.
Kateřina Siniaková
konec: 2. kolo
známka: 2
V podstatě identický případ jako Bouzková. Také deblové královně se nikdy v singlu Australian Open nedařilo, triumf nad Maďarkou Pannou Udvardyovou byl jejím teprve čtvrtým ze třinácti účastí. Mnoho problémů už pak ale ve druhém kole světové čtyřce Amandě Anisimovové nenadělala.
Dalibor Svrčina
konec: 1. kolo
známka: 2
Dvakrát podával na vítězství a držel i mečbol v duelu s posledním katem českých daviscupových ambicí Jaumem Munarem. Španěl ze 39. místa žebříčku ale nakonec nájezdu českého šikuly odolal. Ten ukázal zlepšený forhend a přísnější hru, i přes krach k naštvání zanechal dobrý dojem.
Linda Nosková
konec: 3. kolo
známka: 3
V žebříčku je nejvýš (13.) ze všech českých žen a mužů, proto nečekaný krach ve 3. kole s Číňankou Wang Sin-jü nenadchne. Poslední dobou se potýkala s problémy s hamstringem, forma na úvod roku 2026 nebyla oslnivá. I za těchto okolností zdolala dvě soupeřky a na největší scéně postoupila tak daleko teprve počtvrté ze čtrnácti pokusů.
Barbora Krejčíková
konec: 1. kolo
známka: 3
Nákolenka a pod ní mohutná bandáž na levém koleni vypráví celý příběh. Krejčíková se s ním potýkala koncem minulé sezony a potíže se jí vrátily. I v tomhle stavu málem sestřelila nasazenou Rusku Dijanu Šnajderovou.
Sára Bejlek
konec: 1. kolo
známka: 4
V Aucklandu hodně vzdorovala současné čtvrtfinalistce Austrálie Ivě Jovicové, čekalo se od ní víc než šest uhraných gamů s průměrnou Američankou Ashlyn Krugerovou.
Jiří Lehečka
konec: 1. kolo
známka: 5
Austrálii, své oblíbené loviště úspěchů, tentokrát opouštěl se sklopenou hlavou. Zranění kotníku před turnajem ho znejistělo, rozehraný francouzský kvalifikant Arthur Gea dodělal zbytek. Poctivý přístup k tenisu se mu však vrátí, o Lehečku nemějme strach.
Markéta Vondroušová
odstoupila
známka: nehodnocena
Podruhé za sebou vážila dlouhou cestu k protinožcům, aby se odhlásila těsně před startem Australian Open. Tentokrát se zraněným levým ramenem. To však není největší problém, který momentálně má…