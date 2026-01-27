Australian Open: Postup Alcaraze i Sabalenkové, jasná prohra Gauffové. Siniaková končí v mixu
Světové jedničky Carlos Alcaraz a Aryna Sabalenková postoupily na tenisovém Australian Open do semifinále, oba pokračují turnajem bez ztráty setu. Španěl Alcaraz porazil ve čtvrtfinále domácího Alexe de Minaura 7:5, 6:2, 6:1. Běloruska Sabalenková zvítězila nad osmnáctiletou Američankou Ivou Jovicovou 6:3, 6:0.
Dvaadvacetiletého Alcaraze, který usiluje o sedmý grandslamový titul a první z Australian Open, čeká v semifinále třetí nasazený Němec Alexander Zverev, jenž zdolal Američana Learnera Tiena 6:3, 6:7, 6:1, 7:6. Sabalenková, která postoupila v Melbourne mezi čtyři nejlepší hráčky počtvrté za sebou, narazí na Elinu Svitolinovou. Ukrajinka deklasovala Coco Gauffovou z USA 6:1, 6:2.
Alcaraz postoupil do semifinále Australian Open poprvé, ve čtvrtfinále uspěl po dvou předchozích nezdarech. Dál zůstává ve hře, aby zkompletoval jako nejmladší hráč v historii tzv. kariérní Grand Slam. V grandslamovém semifinále je podesáté.
Šestý hráč světa De Minaur držel krok s Alcarazem jen v prvním setu. Dvakrát dotáhl manko brejku, ve 12. hře ale znovu přišel o servis a ztratil i celou sadu. Od té doby mu první hráč světa povolil už jen tři gamy a po více než dvou hodinách využil první mečbol.
„Se svojí hrou jsem teď velice spokojený,“ řekl v rozhovoru na kurtu Alcaraz. „Stále se musím ale zlepšit. Viděl jsem Sašu (Zvereva) a hraje také skvěle. Je agresivní. Bude to skvělý boj,“ prohlásil.
Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála i desátý letošní zápas bez ztráty setu. Před Australian Open triumfovala na turnaji v Brisbane. V Melbourne vyhrála 25 z posledních 26 zápasů a přiblížila se třetímu titulu za poslední čtyři roky. Šampionka z let 2023 a 2024 chce napravit loňský finálový nezdar, kdy prohrála s Američankou Madison Keysovou.
Sabalenková přehrála nasazenou devětadvacítku Jovicovou za hodinu a půl. V počtu vítězných míčů ji předčila 31:12. Odvrátila všech pět brejkbolů. V prvním setu dotáhla rodačka z Minsku brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě povolila Jovicové pouze 11 fiftýnů a nadělila jí „kanára“. V boji o finále narazí na Svitolinovou.
„Tyhle teenagerky mě teď dobře prověřily,“ řekla Sabalenková, která vyřadila v osmifinále devatenáctiletou Victorii Mbokovou z Kanady. „Nekoukejte na výsledek, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Iva hrála neuvěřitelný tenis a donutila mě hrát o level výš,“ uvedla Sabalenková.
Světová dvanáctka Svitolinová se probojovala do čtvrtého grandslamového semifinále a prvního na Australian Open. Ve čtvrtfinále uspěla v Melbourne na čtvrtý pokus. Osmifinálovou přemožitelku Karolíny Muchové Gauffovou deklasovala za necelou hodinu, šestkrát jí vzala servis. Dvojnásobná grandslamová vítězka Gauffová doplatila na 26 nevynucených chyb, zahrála jen tři vítězné míče.
V živém žebříčku WTA se Svitolinová posunula na 10. místo. „Jsem s turnajem zatím moc spokojená. Vždycky to byl můj velký sen vrátit se po těhotenství do první světové desítky,“ uvedla.
Stejně jako Sabalenková vyhrála i Svitolinová dosud všech 10 zápasů v sezoně. Před Australian Open ovládla turnaj v Aucklandu. Proti o čtyři roky mladší Bělorusce nastoupí posedmé, zatím s ní má bilanci 1:5.
Třetí nasazený Zverev porazil Tiena po více než třech hodinách. V utkání neztratil ani jednou servis, o druhou sadu přišel v tie-breaku. Další zkrácenou hru ve čtvrtém setu už ale vyhrál 7:3 a slavil postup. Loňský finalista Zverev zaznamenal proti dvacetiletému Tienovi 24 es a 56 vítězných míčů. V Melbourne postoupil do semifinále potřetí za sebou a počtvrté v kariéře.
Siniaková končí v mixu
Kateřina Siniaková do semifinále smíšené čtyřhry na Australian Open nepostoupila. S Nizozemcem Semem Verbeekem dnes podlehli v Melbourne francouzské dvojici Manuel Guinard, Kristina Mladenovicová 6:7, 6:3, 8:10. Vítězové loňského Wimbledonu prohráli po hodině a 45 minutách.
Devětadvacetiletá Siniaková přišla o šanci získat v mixu druhý grandslamový titul. S Verbeekem neuspěla poprvé po sedmi výhrách.
O dvanácté grandslamové vítězství ze čtyřher zabojuje Siniaková ještě v ženském deblu. Ve středu ji čeká po boku Američanky Taylor Townsendové čtvrtfinále proti srbsko-kazachstánské dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Zverev (3-Něm.) - Tien (25-USA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3),
Alcaraz (1-Šp.) - De Minaur (6-Austr.) 7:5, 6:2, 6:1.
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Jovicová (29-USA) 6:3, 6:0,
Svitolinová (12-Ukr.) - Gauffová (3-USA) 6:1, 6:2
Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále:
Mladenovicová, Guinard (Fr.) - Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) 7:6 (7:2), 3:6, 10:8.
Juniorky:
Dvouhra - 2. kolo:
Žoldáková (ČR) - Vujovičová (12-Srb.) 6:2, 6:3.
Čtyřhra - 2. kolo:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Hettlerová, Stojanovová (ČR/Niz.) 6:2, 6:2.