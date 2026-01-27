Australian Open: Sabalenková je znovu v semifinále, postupuje i Zverev
Světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do semifinále Australian Open. Osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou dnes běloruská tenistka porazila 6:3, 6:0. Čtvrtfinále zvládl také třetí hráč žebříčku Němec Alexander Zverev, který zdolal Američana Learnera Tiena 6:3, 6:7, 6:1, 7:6.
Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála i desátý letošní zápas bez ztráty setu. Před Australian Open triumfovala na turnaji v Brisbane. V Melbourne vyhrála 25. z posledních 26 zápasů a přiblížila se možnému třetímu titulu za poslední čtyři roky. Šampionka z let 2023 a 2024 chce napravit loňský finálový nezdar, kdy prohrála s Američankou Madison Keysovou.
Sabalenková přehrála nasazenou devětadvacítku Jovicovou za hodinu a půl. V počtu vítězných míčů ji předčila 31:12. Odvrátila všech pět brejkbolů. V prvním setu dotáhla rodačka z Minsku brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě povolila Jovicové pouze 11 fiftýnů a nadělila jí „kanára“. V boji o finále narazí na jinou Američanku Coco Gauffovou, nebo Ukrajinku Elinu Svitolinovou.
„Tyhle teenagerky mě teď dobře prověřily,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která vyřadila v osmifinále devatenáctiletou Victorii Mbokovou z Kanady. „Nekoukejte na výsledek, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Iva hrála neuvěřitelný tenis a donutila mě hrát o level výš,“ uvedla Sabalenková.
Třetí nasazený Zverev porazil Tiena po více než třech hodinách. V utkání neztratil ani jednou servis, o druhou sadu přišel v tie-breaku. Další zkrácenou hru ve čtvrtém setu už ale vyhrál poměrem 7:3 a slavil postup.
Loňský finalista Zverev zaznamenal proti dvacetiletému Tienovi 24 es a 56 vítězných míčů. V Melbourne postoupil do semifinále potřetí za sebou a počtvrté v kariéře. V dalším zápase ho čeká světová jednička Španěl Carlos Alcaraz, nebo domácí Australan Alex de Minaur.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Zverev (3-Něm.) - Tien (25-USA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Jovicová (29-USA) 6:3, 6:0.