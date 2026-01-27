Australian Open: Trápení Gauffové, uhrála jen tři gamy. Siniaková končí v mixu
Světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do semifinále Australian Open. Osmnáctiletou Američanku Ivu Jovicovou dnes běloruská tenistka porazila 6:3, 6:0. Příště narazí na Ukrajinku Elinu Svitolinovou, která zvítězila nad Coco Gauffovou z USA 6:1, 6:2. Čtvrtfinále zvládl také třetí hráč žebříčku Němec Alexander Zverev, který zdolal Američana Learnera Tiena 6:3, 6:7, 6:1, 7:6.
Sedmadvacetiletá Sabalenková vyhrála i desátý letošní zápas bez ztráty setu. Před Australian Open triumfovala na turnaji v Brisbane. V Melbourne vyhrála 25 z posledních 26 zápasů a přiblížila se třetímu titulu za poslední čtyři roky. Šampionka z let 2023 a 2024 chce napravit loňský finálový nezdar, kdy prohrála s Američankou Madison Keysovou.
Sabalenková přehrála nasazenou devětadvacítku Jovicovou za hodinu a půl. V počtu vítězných míčů ji předčila 31:12. Odvrátila všech pět brejkbolů. V prvním setu dotáhla rodačka z Minsku brzké vedení 3:0. Ve druhé sadě povolila Jovicové pouze 11 fiftýnů a nadělila jí „kanára“. V boji o finále narazí na Svitolinovou.
„Tyhle teenagerky mě teď dobře prověřily,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková, která vyřadila v osmifinále devatenáctiletou Victorii Mbokovou z Kanady. „Nekoukejte na výsledek, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Iva hrála neuvěřitelný tenis a donutila mě hrát o level výš,“ uvedla Sabalenková.
Světová dvanáctka Svitolinová se probojovala do čtvrtého grandslamového semifinále a prvního na Australian Open. Ve čtvrtfinále uspěla v Melbourne na čtvrtý pokus. Osmifinálovou přemožitelku Karolíny Muchové Gauffovou deklasovala za necelou hodinu, šestkrát jí vzala servis. Dvojnásobná grandslamová vítězka Gauffová doplatila na 26 nevynucených chyb, zahrála jen tři vítězné míče.
V živém žebříčku WTA se Svitolinová posunula na 10. místo. „Jsem s turnajem zatím moc spokojená. Vždycky to byl můj velký sen vrátit se po těhotenství do první světové desítky,“ uvedla.
Stejně jako Sabalenková vyhrála i Svitolinová dosud všech 10 zápasů v sezoně. Před Australian Open ovládla turnaj v Aucklandu. Proti o čtyři roky mladší Bělorusce nastoupí posedmé, zatím s ní má bilanci 1:5.
Třetí nasazený Zverev porazil Tiena po více než třech hodinách. V utkání neztratil ani jednou servis, o druhou sadu přišel v tie-breaku. Další zkrácenou hru ve čtvrtém setu už ale vyhrál 7:3 a slavil postup.
Loňský finalista Zverev zaznamenal proti dvacetiletému Tienovi 24 es a 56 vítězných míčů. V Melbourne postoupil do semifinále potřetí za sebou a počtvrté v kariéře. V dalším zápase ho čeká světová jednička Španěl Carlos Alcaraz, nebo domácí Australan Alex de Minaur.
Siniaková končí v mixu
Kateřina Siniaková do semifinále smíšené čtyřhry na Australian Open nepostoupila. S Nizozemcem Semem Verbeekem dnes podlehli v Melbourne francouzské dvojici Manuel Guinard, Kristina Mladenovicová 6:7, 6:3, 8:10. Vítězové loňského Wimbledonu prohráli po hodině a 45 minutách.
Devětadvacetiletá Siniaková přišla o šanci získat v mixu druhý grandslamový titul. S Verbeekem neuspěla poprvé po sedmi výhrách.
O dvanácté grandslamové vítězství ze čtyřher zabojuje Siniaková ještě v ženském deblu. Ve středu ji čeká po boku Američanky Taylor Townsendové čtvrtfinále proti srbsko-kazachstánské dvojici Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Zverev (3-Něm.) - Tien (25-USA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Jovicová (29-USA) 6:3, 6:0,
Svitolinová (12-Ukr.) - Gauffová (3-USA) 6:1, 6:2
Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále:
Mladenovicová, Guinard (Fr.) - Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) 7:6 (7:2), 3:6, 10:8.
Juniorky:
Dvouhra - 2. kolo:
Žoldáková (ČR) - Vujovičová (12-Srb.) 6:2, 6:3.
Čtyřhra - 2. kolo:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Hettlerová, Stojanovová (ČR/Niz.) 6:2, 6:2.