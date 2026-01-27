Tohle nejsou steroidy! Grandslamový zákaz fitness náramků udivil hvězdy
Jsou obletovanými celebritami kurtů, které jen zřídka slyší ne. Aryna Sabalenková, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner se však museli podřídit pravidlům. Před svými zápasy na Australian Open byli vyzváni, aby odložili fitness náramky, které jim poskytují vitální data. Byť ty jsou na okruzích ATP, WTA i při akcích ITF povoleny, čtyři největší turnaje roku je zatím zakazují.
„Dostali jsme email od ITF, že je můžeme nosit. Netušila jsem, že na grandslamech nejsou povoleny,“ divila se světová jednička Sabalenková. „Na každém turnaji náramek nosím. Slouží jen ke sledování mého zdraví. Nechápu, co grandslamy vede k zákazu. Doufám, že svůj postoj přehodnotí,“ dodala Běloruska, jež je ambasadorkou americké firmy Whoop, prominentního výrobce fitness náramků.
Právě zakladatel firmy Will Ahmed se nad zákazem rozhořčil. „Náramky jsou schváleny ITF, nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Nechte sportovce sledovat jejich tělesné pochody. Data nejsou steroidy,“ napsal na sociální sítě.
Tenisté nosí fitness náramky diskrétně skryté pod nátepníky, ty jim poskytují data například o tepové frekvenci, teplotě těla, okysličování krve či kvalitě spánku. Když ATP předloni oznamovala povolení náramků Whoop, její tehdejší sportovní ředitel Ross Hutchins označil rozhodnutí jako „velký krok dopředu k optimalizování výkonů hráčů a předcházení zranění“.
„Získáváme tím určitá data, která se nám hodí. Nepotřebujeme je vidět během zápasu, ale po nich je jejich vyhodnocení užitečné,“ vysvětloval obhájce titulu Jannik Sinner.
Nelogický grandslamový zákaz ukazuje na roztříštěnost tenisového světa a různé zájmy jeho organizací. „Účastníme se probíhajících diskusí, jak by se situace ohledně zákazu mohla změnit,“ uvedl mluvčí Australian Open a podotkl, že hráči mohou využívat data jejich partnerské firmy Bolt 6, která trakuje jejich zápasy…