Djokovičovi znovu pomohla skreč soupeře, je v semifinále. Siniaková končí i ve čtyřhře

ČTK, iSport.cz
Australian Open
Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová titul ze čtyřhry na Australian Open neobhájí. Nasazené jedničky prohrály ve čtvrtfinále se srbsko-kazašskou dvojicí Aleksandra Kruničová, Anna Danilinová 2:6, 6:3, 0:6. Česko-americký pár duel ztratil po hodině a půl. Srb Novak Djokovič postoupil po skreči Lorenza Musettiho do semifinále. Desetinásobný šampion turnaje prohrál v Melbourne úvodní dvě sady 4:6, 3:6, poté si ale Ital poranil zřejmě sval na noze a za stavu 3:1 ve třetím setu pro Djokoviče zápas vzdal. Djokovič se příště utká s obhájcem titulu Italem Jannikem Sinnerem, nebo Američanem Benem Sheltonem.

Devětadvacetiletá Siniaková, která v úterý neuspěla s Nizozemcem Semem Verbekem také ve čtvrtfinále smíšené čtyřhry, přišla o šanci získat dvanáctý grandslamový titul a jedenáctý z ženského deblu. Ve čtyřhře v Melbourne zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2019.

Siniaková s Townsendovou také nevyužily šanci vybojovat třetí společný titul. Vedle loňského Australian Open uspěly předloni ve Wimbledonu.

Druhou semifinálovou dvojici ženské dvouhry utvořily Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Američanka Jessica Pegulaová. Loňská vítězka Turnaje mistryň Rybakinová porazila světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou 7:5, 6:1. Pegulaová zdolala svou krajanku Amandu Anisimovovou 6:2, 7:6. Do semifinále se již úterý probojovaly světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková a Ukrajinka Elina Svitolinová.

Djokovič prošel opět dál kvůli odstoupení soupeře

Djokovičovi, který usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, odstoupil druhý soupeř po sobě. Před osmifinále mu vzdal kvůli zranění Jakub Menšík. V semifinále Australian Open je osmatřicetiletý Srb počtvrté za sebou a coby druhý nejstarší hráč v tzv. open éře po Kenu Rosewallovi.

Musetti se stal prvním tenistou v open éře, který odstoupil z grandslamového čtvrtfinále ze stavu 2:0 na sety. Na začátku třetí sady si vyžádal zdravotní pauzu na ošetření pravého stehna, poté duel vzdal.

„Nevím, co říct. Je mi Lorenza líto. Byl daleko lepší a já už byl na cestě domů. Takové věci se ve sportu stávají. Občas se mi to také stalo, ale hrát ve čtvrtfinále, vést 2:0 a mít kontrolu nad zápasem... Je to fakt smůla. Snad se dá Lorenzo brzy do pořádku,“ řekl v rozhovoru na kurtu Djokovič.

Šestadvacetiletá Rybakinová postoupila do čtvrtého grandslamového semifinále a druhého na Australian Open. Před třemi lety v Melbourne neúspěšně bojovala o titul ve finále se Sabalenkovou. Letošním turnajem prochází bez ztráty setu a vyhrála 18 z posledních 19 utkání, do kterých nastoupila. V této sezoně ji zatím porazila jen Karolína Muchová na turnaji v Brisbane.

Rybakinové dnes pomohlo 11 es, šestinásobnou grandslamovou šampionku Šwiatekovou přehrála v počtu vítězných míčů 25:10. Vzájemnou bilanci vyrovnala na 6:6.

„Jsem opravdu ráda, že jsem vyhrála. S Igou se známe docela dobře, snažila jsem se hrát agresivně. Myslím, že nám v prvním setu oběma nefungovalo první podání, takže jsme se snažily trefit to druhé a tlačit na sebe. Ve druhé sadě jsem se už uvolnila a servírovala lépe,“ řekla v rozhovoru na kurtu Rybakinová.

Pegulaová se probojovala do semifinále Australian Open poprvé, ve čtvrtfinále zde uspěla na čtvrtý pokus. Předloňská finalistka US Open a světová šestka dál živí šanci na premiérový grandslamový titul. Také ona zatím letos v Melbourne neztratila ani set.

Jednatřicetiletá rodačka z Buffala využila čtyři z 11 brejkbolů a nasbírala 20 vítězných míčů. Finalistka loňského US Open a Wimbledonu Anisimovová doplatila na 44 nevynucených chyb. Ve druhé sadě nedoservírovala set za stavu 5:3 a Pegulaová nakonec uspěla v tie-breaku 7:1.

„Je to úžasné. V posledních letech se mi podařilo dostat na US Open i dál, ale tady se mi to povedlo poprvé. Říkala jsem si, že už to musí vyjít. Mám pocit, že tu hraju teď dobrý tenis,“ uvedla Pegulaová.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne:

Muži, dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (4-Srb.) - Musetti (5-It.) 4:6, 3:6, 3:1 skreč.

Muži, čtyřhra - čtvrtfinále:

Harrison, Skupski (6-USA/Brit.) - Rikl, Nouza (ČR) 6:2, 6:3.

Ženy, dvouhra - čtvrtfinále:

Rybakinová (5-Kaz.) - Šwiateková (2-Pol.) 7:5, 6:1
Pegulaová (6-USA) - Anisimovová (4-USA) 6:2, 7:6 (7:1).

Ženy, čtyřhra - čtvrtfinále:

Kruničová, Danilinová (7-Srb./Kaz.) - Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) 6:2, 3:6, 6:0.

