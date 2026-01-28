Tenistky, nebo zvířata v zoo? Šwiateková kritizuje AO. Djokovič: Kamery chybí jen ve sprše
Světová dvojka Iga Šwiateková se přidala ke kritikům nedostatečného soukromí tenistů na Australian Open. Reagovala na aféru s videem Američanky Coco Gauffové ze zázemí úvodního grandslamu sezony.
Gauffovou natočily kamery v útrobách Areny Roda Lavera, jak po vyřazení s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou ve čtvrtfinále vzteky rozbila raketu. Záběry se dostaly na veřejnost, což se jednadvacetileté Američance nelíbilo.
Ke kritice se nyní přidala i Šwiateková. „Záleží na tom, jestli jsme tenistky, nebo zvířata v zoologické zahradě, které můžete pozorovat, i když kadí,“ uvedla šestinásobná grandslamová vítězka po dnešní čtvrtfinálové prohře.
„Dobře, to jsem si asi trochu zapřeháněla, ale bylo by pěkné mít trochu víc soukromí. Bylo by dobré, kdyby se člověk mohl věnovat svým záležitostem a nebýt u toho neustále sledován,“ řekla čtyřiadvacetiletá Polka.
Naší prací není, aby se z nás stalo meme
Šwiateková také připomněla, že i jí se letos na Australian Open dostalo nechtěné pozornosti. Pořadatelé jí kvůli zapomenuté akreditaci neumožnili vstup na kurt, všechno zachytily kamery a video obletělo internet.
„Jasně, jsme tenisté a k tomu patří i to, že jsme sledovaní na kurtu i v médiích. Ale naší prací už není to, aby se z nás stalo meme, když si zapomeneme akreditaci. Jasně, je to vtipné a lidi se mají o čem bavit. Ale my bychom se bez toho obešli,“ uvedla.
Dodala také, že na jiných grandslamech, jako jsou Roland Garros nebo Wimbledon, mají hráči víc soukromí. „Jsou tam místa, kam můžete jít, když potřebujete. Ale na některých turnajích jste pod dohledem neustále. A když ne fanoušků, tak kamer,“ řekla Šwiateková.
Ozval se i Djokovič
Gauffové se zastal i vítěz rekordních 24 grandslamů Novak Djokovič. „Viděl jsem, co se stalo Coco a souhlasím s ní. Je smutné, že prakticky nemáte kam jít, když si chcete vybít vztek, aniž by vás natočila kamera,“ uvedl.
„Ale žijeme ve společnosti, pro kterou je obsah vším. Takže je to téma na hlubší diskuzi,“ řekl osmatřicetiletý Djokovič a připomněl, že ještě pamatuje dobu bez všudypřítomných kamer.
„Je těžké sledovat, jak míříme opačným směrem, ale asi se s tím musíme smířit,“ konstatoval desetinásobný šampion Australian Open a v žertu se podivil, že v šatnách zatím kamery tenisty nesledují. „Překvapuje mě, že ještě nemáme kamery ve sprchách. To se asi teprve chystá,“ prohlásil.
Za Gauffovou se postavila i vítězka 23 grandslamů Serena Williamsová. Na sociálních sítích napsala, že není nic špatného na tom, když někdo nenávidí porážky. A přidala, že jestli Gauffová chce, tak ji naučí, jak rozbít raketu jednou ranou tzv. stylem Serena.