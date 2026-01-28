Karma funguje. „Poražený“ Djokovič předvedl gesto fair play, místo cesty domů je v semifinále
Takový grandslam Novak Djokovič nepamatuje. Poslední set získal v sobotním třetím kole, přesto si tento pátek půjde zahrát semifinále Australian Open. Před 4. kolem mu odstoupil zraněný Jakub Menšík, z takřka prohraného čtvrtfinále (stav 0:2 na sety) ho dostala skreč Lorenza Musettiho.
„Je mi ho líto. Byl o dost lepším hráčem a já už se viděl na cestě domů. Nepochybně měl dneska vyhrát on,“ přijal osmatřicetiletý Srb postup s velkými rozpaky. Ital nasazený jako číslo 5 předváděl extrémní výkon, dostal se do vedení 6:4, 6:3, ale stejně jako před pěti lety ve 4. kole Roland Garros mu náskok 2:0 nad Djokovičem nestačil.
Na vině bylo zranění přitahovače pravého stehna, které prý začal cítit na začátku druhé sady. „Postupem času se zhoršovalo. Asi mám ve svalu trhlinu. Znám své tělo, nemělo smysl pokračovat,“ líčil třiadvacetiletý Ital, jenž ve 3. kole za obrovského horka svedl čtyř a půlhodinový mač s Tomášem Macháčem. Djokovičovi přišel odevzdaně podat ruku k síti za stavu 1:3 ve třetí sadě.
Velkou porci štěstí si Djokovič možná i zasloužil za gesto fair play, které předvedl v koncovce druhé sady. Za stavu 3:5 šel podávat a soupeři přiznal ve vypjaté chvíli fiftýn, když se natáhl po prohozu na síti a lehce tečoval míček, jenž skončil v autu. Umpirový sudí James Keothavong to nepostřehl a zahlásil stav 40:15 pro Srba. „Dotknul jsem se,“ zahlásil ale okamžitě Djokovič a opravil stav na 30:30. O svůj servis nakonec přišel a tím i o celou druhou sadu.
A takřka prohraný zápas mu nakonec spadl řízením osudu do klína. O naději na rekordní pětadvacátý grandslamový titul tak zabojuje v pátečním semifinále s obhájcem Jannikem Sinnerem.