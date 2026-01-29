Repríza finále po třech letech. Sabalenková se o titul v Melbourne utká s Rybakinovou
O titul v ženské dvouhře na tenisovém Australian Open se utkají po třech letech Běloruska Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Světová jednička Sabalenková postoupila do čtvrtého finále v Melbourne za sebou po vítězství nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:2, 6:3. Rybakinová zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 7:6. Finále se uskuteční v sobotu.
Obě tenistky se střetnou popatnácté, lepší vzájemnou bilanci 8:6 má Sabalenková. Běloruska se pokusí proti Rybakinové navázat na finálový triumf z roku 2023, kdy rodačku z Moskvy porazila 4:6, 6:3, 6:4. Naposledy s ní prohrála vloni ve finále Turnaje mistryň 3:6. 6:7.
Po necelých 18 letech na sebe narazí v grandslamovém finále hráčky, které v průběhu turnaje neztratily ani set. Naposledy se to povedlo americkým sestrám Sereně a Venus Williamsovým ve Wimbledonu 2008
Sedmadvacetiletá Sabalenková, která usiluje v Melbourne o třetí titul, tam zaznamenala 26. vítězství z posledních 27 zápasů. Vedle triumfu v roce 2023 uspěla i o rok později. Vloni rodačka z Minsku prohrála boj o titul s Američankou Madison Keysovou.
Běloruska se stala třetí hráčkou v tzv. open éře, která postoupila do finále Australian Open počtvrté za sebou. Předtím se to povedlo jen Švýcarce Martině Hingisové a domácí Evonne Goolagongové. Posedmé za sebou si zahraje grandslamové finále na tvrdých kurtech.
„Nemohu tomu uvěřit. Je to neuvěřitelný úspěch, ale práce ještě není u konce. Jsem za vítězství moc ráda. Elina je těžká soupeřka a celý týden hrála neuvěřitelný tenis,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková. Nad Svitolinovou vyhrála pošesté ze sedmi vzájemných utkání, porazila ji popáté za sebou. Dnešní duel ovládla za hodinu a čtvrt. V poměru vítězných míčů přehrála o čtyři roky starší soupeřku 29:12.
Svitolinová, která se příští týden vrátí v žebříčku WTA do první desítky, nenavázala na úspěchy z minulých kol, kdy porazila například Rusky Dianu Šnajderovou, Mirru Andrejevovou či Američanku Coco Gauffovou. Postupem do semifinále si přesto vylepšila na Australian Open maximum. „Jsem zklamaná, že jsem to dnes nezvládla. Je to ale samozřejmě těžké, když hrajete proti světové jedničce, která je ve formě,“ uvedla Svitolinová.
Stresující závěr, vydechla Rybakinová
Wimbledonská šampionka z roku 2022 Rybakinová postoupila do finále Australian Open podruhé, na první titul z Melbourne čeká. Šampionka loňského Turnaje mistryň vyhrála 19 z posledních 20 utkání, do nichž nastoupila. V této sezoně ji zatím porazila jen Karolína Muchová v Brisbane.
Proti nasazené šestce Pegulaové získala Rybakinová první set díky stoprocentnímu servisu a brejku ve druhé hře. Ve druhé sadě však přemožitelka Terezy Valentové z 3. kola dlouho nadějný stav nedotáhla. Za stavu 5:3 nevyužila tři mečboly, nedopodávala ani při vedení 6:5 a rozhodla až zkrácená hra. V ní Rybakinová odvrátila dva setboly, vypracovala si mečbol za stavu 8:7 a ten už po přesném returnu proměnila.
„Byl to velký zápas a epický druhý set. Jsem ráda, že jsem to dotáhla. Jessica hrála ve druhé sadě skvěle a bojovala,“ uvedla Rybakinová. „Závěr byl hodně stresující. Před pár lety jsem tu hrála hodně dlouhý super tie-break a prohrála ho. Trochu se mi to vybavilo,“ připomněla Rybakinová předloňský zápas s Ruskou Annou Blinkovovou, který ztratila po maratonském super tie-breaku 20:22.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Ženy:
Dvouhra - semifinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Svitolinová (12-Ukr.) 6:2, 6:3,
Rybakinová (5-Kaz.) - Pegulaová (6-USA) 6:3, 7:6 (9:7).