Sabalenková je v Melbourne zase ve finále, bude hrát o třetí titul. Ukrajinku přehrála
Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do finále Australian Open, v němž zabojuje o třetí titul z Melbourne. Nasazenou dvanáctku Ukrajinku Elinu Svitolinovou porazila 6:2, 6:3. V sobotu se utká o pátou grandslamovou trofej buď s Američankou Jessicou Pegulaovou, nebo Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
Sedmadvacetiletá Sabalenková zaznamenala v Melbourne 26. vítězství z posledních 27 zápasů. Ani v jedenáctém utkání sezony nepřišla o set. Ve finále Australian Open se pokusí navázat na triumfy z let 2023 a 2024. Vloni rodačka z Minsku prohrála boj o titul s Američankou Madison Keysovou.
Běloruska se stala třetí hráčkou v tzv. open éře, která postoupila do finále Australian Open počtvrté za sebou. Předtím se to povedlo jen Švýcarce Martině Hingisové a domácí Evonne Goolagongové. Posedmé za sebou si zahraje grandslamové finále na tvrdých kurtech.
„Nemohu tomu uvěřit. Je to neuvěřitelný úspěch, ale práce ještě není u konce. Jsem za vítězství moc ráda. Elina je těžká soupeřka a celý týden hrála neuvěřitelný tenis,“ řekla v rozhovoru na kurtu Sabalenková.
Nad Svitolinovou vyhrála pošesté ze sedmi vzájemných utkání, porazila ji popáté za sebou. Dnešní duel ovládla za hodinu a čtvrt. V poměru vítězných míčů přehrála o čtyři roky starší soupeřku 29:12.
Svitolinová, která se příští týden vrátí v žebříčku WTA do první desítky, nenavázala na úspěchy z minulých kol, kdy porazila například Rusky Dianu Šnajderovou, Mirru Andrejevovou či Američanku Coco Gauffovou. Postupem do semifinále si přesto vylepšila na Australian Open maximum. „Jsem zklamaná, že jsem to dnes nezvládla. Je to ale samozřejmě těžké, když hrajete proti světové jedničce, která je ve formě,“ uvedla Svitolinová.
Sabalenková měla většinu utkání pod kontrolou. V úvodním gamu odvrátila dva brejkboly a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení až 4:1. První set zakončila po 42 minutách hry na příjmu, využila třetí setbol. Ukrajinka mohla duel ještě zdramatizovat. Na začátku druhé sady vzala soupeřce servis a vedla 2:0. Poté ale ztratila pět her za sebou a Běloruska už jí další šanci na zvrat nedala. Semifinále ukončila na podání při prvním mečbolu.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Ženy:
Dvouhra - semifinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Svitolinová (12-Ukr.) 6:2, 6:3.