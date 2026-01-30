5 hodin a 27 minut! Alcaraz je ve finále Australian Open, v úžasném zápase přetlačil Zvereva

Předplatné

ČTK, iSport.cz
Australian Open
To byl zápas! První hráč světa Španěl Carlos Alcaraz postoupil poprvé do finále tenisového Australian Open. Třetího nasazeného Němce Alexandera Zvereva porazil po pěti hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5. V utkání překonal i obtíže s pravou nohou a v nedělním finále narazí na obhájce titulu Itala Jannika Sinnera, nebo Srba Novaka Djokoviče.

Šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz porazil Zvereva posedmé ze 13 vzájemných zápasů. Ve 22 letech má šanci zkompletovat coby nejmladší hráč v historii kariérní Grand Slam.

Zverev nevyužil možnost probojovat se v Melbourne do druhého finále po sobě. Na první grandslamový titul dál čeká.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):

Muži:
Dvouhra - semifinále:
Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Juniorky:
Čtyřhra - semifinále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Makarovová, Zolotarevová (Rus.) 6:4, 6:4, Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Malovová, Terentěvová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6).

