Djokovič v pěti setech vyřadil Sinnera! O rekordní grandslam si zahraje s Alcarazem
Velké drama a dvě pětisetová semifinále! O mužský titul na Australian Open si v neděli zahrají Novak Djokovič a Carlos Alcaraz. Srbský osmatřicetiletý veterán dokázal v dramatickém zápase porazit obhájce titulu Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 a bude usilovat o rekordní pětadvacátý grandslamový triumf kariéry. Alcaraz v dlouhé bitvě po 5 hodinách a 27 minutách zdolal Alexandera Zvereva.
Djokovič se může stát nejstarším vítězem dvouhry na Australian Open. Ken Rosewall byl při triumfu v roce 1972 o rok mladší. Djokovič v Melbourne poprvé triumfoval před 18 lety.
Čtyřiadvacetiletý Sinner přitom začal proti vítězi rekordních 24 grandslamů velkolepě. Získal hned první Djokovičův servis a sám byl na podání bezchybný, za tři úvodní gamy zaznamenal pět es. Celkově jich v utkání nastřílel 26, ale ani to mu do finále nepomohlo.
Srb ale postupem času hru vyrovnal a v druhé sadě se dostal do vedení 3:1. Následně zachránil game, v němž na servisu ztrácel už 0:40, a odvrátil i další Sinnerův brejkbol v sedmé hře.
Sinnerova hra už nebyla zdaleka tak precizní jako na začátku zápasu, v důležitých okamžicích třetí sady ale dokázal vytáhnout milimetrově přesné údery. Jedním z nich odvrátil brejkbol v páté hře a v desátém gamu pak trpělivě čekal na soupeřovy chyby, které set ukončily.
Djokovič, kterému cestu do semifinále usnadnilo odstoupení Jakuba Menšíka a skreč Lorenza Musettiho, nicméně bojoval neúnavně dál. Za jásotu publika už po půlnoci místního času znovu vyrovnal a v pátém setu potom likvidoval jeden Sinnerův brejkbol za druhým.
Po čtyřech hodinách hry podával Djokovič na výhru. Při druhém mečbolu už diváci vstávali, ale Sinner se ještě ubránil a vybojoval shodu. Další dva míče z jeho rakety však skončily v autu a Italova vítězná série v Melbourne byla po 19 zápasech u konce. Podle bookmakerů byl přitom v semifinálovém duelu jednoznačným favoritem.
„Mám pocit, jako bych už celý turnaj vyhrál dneska. Ale samozřejmě vím, že se za dva dny musím ještě jednou vrátit a porazit světovou jedničku. Snad na to budu mít dost paliva," řekl Djokovič na kurtu. „Intenzita a kvalita zápasu byla dneska extrémně vysoká. A já věděl, že to je moje jediná šance, že mohu uspět, jedině když budu hrát takhle dobře," řekl Djokovič, který má ve finálových zápasech Australian Open bilanci 10:0.
Se Sinnerem se Djokovič utkal pojedenácté a popáté zvítězil. V předchozích pěti vzájemných zápasech uspěl Ital, dosud poslední Djokovičova výhra přišla ve finále Turnaje mistrů 2023.
Alcaraz útočí na kariérní Grand Slam
Šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz porazil Zvereva posedmé ze 13 vzájemných zápasů a ve čtvrtém z posledních pěti duelů. Ve 22 letech má šanci zkompletovat coby nejmladší hráč v historii kariérní Grand Slam. Stal se také nejmladším hráčem v tzv. open éře, který postoupil na všech turnajích „velké čtyřky“ do finále.
Páteční semifinále trvalo bezmála pět a půl hodiny. Šlo nejen nejdelší utkání letošního Australian Open, ale také nejdelší semifinále v historii turnaje. Alcaraz v něm zahrál 78 vítězných míčů, oproti 56 Zverevovým. Pomohlo mu také 12 es.
Zverev nevyužil možnost probojovat se v Melbourne do druhého finále po sobě. V pátém setu za stavu 5:4 utkání nedopodával a na první grandslamový titul musí dál čekat.
První set získal Alcaraz díky brejku v deváté hře, kdy Zverev zahrál proti brejkbolu dvojchybu. Ve druhé sadě si Španěl poradil i s nepříznivým stavem 2:5. Soupeře nepustil k jedinému setbolu, srovnal a ve zkrácené hře uspěl 7:5.
Také ve třetí sadě měl Alcaraz vývoj ve svých rukou. Za stavu 4:4 se ale začal potýkat s bolestí v pravé noze. Doservíroval na 5:4 a dostal pauzu na ošetření. To Zverev nesl velmi nelibě. Poukazoval na to, že při křečích si ji tenisté vzít nemohou.
Španěl poté i přes viditelné potíže s pohybem na příjmu bojoval a v jednu chvíli ho dělily dva míčky od postupu. Němec ale srovnal a následném v tie-breaku zvítězil 7:3.
Ve čtvrtém setu se už Alcarazův pohyb zlepšil. Oba tenisté si drželi servis až do zkrácené hry, v níž znovu uspěl Zverev. Tentokrát vyhrál poměrem 7:4.
V rozhodující páté sadě Alcaraz kvůli brzké ztrátě servisu doháněl manko a čelil vyřazení. Od stavu 3:5 ale získal zbývající čtyři gamy a po prvním využitém mečbolu padl radostí na zem.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - semifinále:
Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5,
Djokovič (4-Srb.) - Sinner (2-It.) 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Juniorky:
Čtyřhra - semifinále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Makarovová, Zolotarevová (Rus.) 6:4, 6:4,
Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Malovová, Terentěvová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6).