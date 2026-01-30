ONLINE: Další drama v Melbourne! Sinner o finále proti Djokovičovi, rozhoduje pátý set
Velké semifinálové drama! První hráč světa Španěl Carlos Alcaraz postoupil poprvé do finále tenisového Australian Open. Třetího nasazeného Němce Alexandera Zvereva porazil po pěti hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5. V utkání překonal i obtíže s pravou nohou a v nedělním finále narazí na obhájce titulu Jannika Sinnera, nebo Novaka Djokoviče. Souboj Itala se Srbem rozhoduje pátý set, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz porazil Zvereva posedmé ze 13 vzájemných zápasů a ve čtvrtém z posledních pěti duelů. Ve 22 letech má šanci zkompletovat coby nejmladší hráč v historii kariérní Grand Slam. Stal se také nejmladším hráčem v tzv. open éře, který postoupil na všech turnajích „velké čtyřky“ do finále.
Dnešní semifinále trvalo bezmála pět a půl hodiny. Šlo nejen nejdelší utkání letošního Australian Open, ale také nejdelší semifinále v historii turnaje. Alcaraz v něm zahrál 78 vítězných míčů, oproti 56 Zverevovým. Pomohlo mu také 12 es.
Zverev nevyužil možnost probojovat se v Melbourne do druhého finále po sobě. V pátém setu za stavu 5:4 utkání nedopodával a na první grandslamový titul musí dál čekat.
První set získal Alcaraz díky brejku v deváté hře, kdy Zverev zahrál proti brejkbolu dvojchybu. Ve druhé sadě si Španěl poradil i s nepříznivým stavem 2:5. Soupeře nepustil k jedinému setbolu, srovnal a ve zkrácené hře uspěl 7:5.
Také ve třetí sadě měl Alcaraz vývoj ve svých rukou. Za stavu 4:4 se ale začal potýkat s bolestí v pravé noze. Doservíroval na 5:4 a dostal pauzu na ošetření. To Zverev nesl velmi nelibě. Poukazoval na to, že při křečích si ji tenisté vzít nemohou.
Španěl poté i přes viditelné potíže s pohybem na příjmu bojoval a v jednu chvíli ho dělily dva míčky od postupu. Němec ale srovnal a následném v tie-breaku zvítězil 7:3.
Ve čtvrtém setu se už Alcarazův pohyb zlepšil. Oba tenisté si drželi servis až do zkrácené hry, v níž znovu uspěl Zverev. Tentokrát vyhrál poměrem 7:4.
V rozhodující páté sadě Alcaraz kvůli brzké ztrátě servisu doháněl manko a čelil vyřazení. Od stavu 3:5 ale získal zbývající čtyři gamy a po prvním využitém mečbolu padl radostí na zem.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - semifinále:
Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
Juniorky:
Čtyřhra - semifinále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Makarovová, Zolotarevová (Rus.) 6:4, 6:4, Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Malovová, Terentěvová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6).